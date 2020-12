El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Gustavo Báez Leos dejó en claro que tras la conformación de la coalición nacional del PAN, PRI y PRD, en Aguascalientes ésta solo aplicaría en el Distrito 1 Federal…

EL QUE SE PASÓ DE LA RAYA, como casi siempre con sus frases domingueras que más bien, parecen tan punzantes como caricia de erizo de mar fue el diputado por el V Distrito, Enrique García López, -o Quique Galo, para los cuates-, pues justo antes de la Noche Buena, deseó que los ciudadanos no se queden sin luz… Y ES QUE, antes de aprobar que los municipios sigan cobrando el DAP disfrazado de otro Servicio relacionado con el alumbrado público, dijo en entrevista que es un cobro que debe continuar… “LOS DIFERENTES AYUNTAMIENTOS no pueden dejar de recaudar, si lo hacen, dejan de prestar el servicio y no podemos darnos el lujo de tener un Aguascalientes en penumbras”, aseguró el legislador… RESALTÓ QUE EL DAP –ahora SIIM, que para el caso es lo mismo- es un cobro consolidado por los ayuntamientos, porque de otra forma, no habría alumbrado público de calidad… COMO LA SUPREMA CORTE ya había dado una resolución negativa a esto, es por lo que se hicieron reacomodos, no dijo que también cambió de nombre, así las cosas parecen más fáciles, el chiste es que el pueblo siga cooperando… SIGUIENDO CON LAS VOCES del legislativo local ayer la diputada Erica Palomino Bernal, que el año pasado promovió una iniciativa para despenalizar el aborto en la entidad y fue desechado en días pasados por la Comisión de la Familia en el Congreso del Estado, advirtió que la volverá a presentar… DESDE SU PUNTO DE VISTA, no correspondía a esa comisión revisarla, sino a la de Justicia. Argumentó que para no castigar el aborto, se deben promover reformas al Código Penal, de ahí que muy probablemente la vuelva a presentar… PARA ENTONCES, espera que ahora sí se le dé celeridad, pues esta iniciativa desechada, tardó un año en ser considerada, discutida y resuelta en comisiones… ASÍ COMO LA NOCHEBUENA, se llegó la fecha para el inicio de precampañas electorales de orden federal, para el caso de Aguascalientes, de diputados federales. Sin embargo, no hay nada claro en cuanto a los aspirantes a ocupar curules en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, salvo que los actuales representantes populares en aquel recinto, han manifestado recientemente su interés por reelegirse… ESE ES EL CASO de Sylvia Garfias, Martha González del PAN, Norma Guel del PRI, Elba Lorena Torres que era del Partido Encuentro Social, llegando allí por la alianza con MORENA y Javier Luévano, que es panista, pero entró por el PRD que tuvo coalición con los azules… EL QUE QUEDA PENDIENTE es Antonio Ortega Martínez, que no ha mostrado intención, pero ¿como para qué?, si es de la familia que siempre llegará por plurinominal, como en esta ocasión, que si bien es de Aguascalientes, llegó por la circunscripción de San Luis Potosí… DE QUE EXISTEN apellidos que siempre caen bien parados, existen, no cabe duda… EL HECHO ES QUE AYER debieron iniciar las precampañas, periodo que terminará el próximo 31 de enero… SERÁ HASTA ENTONCES, mientras que se comen las doce uvas, que habrá designación de los abanderados de los partidos. Por lo pronto, en este lapso es que se podrá conocer a quienes portarán el estandarte de sus partidos rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2021… POR SU PARTE y siguiendo con los enjuagues electorales, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Gustavo Báez Leos dejó en claro que tras la conformación de la coalición nacional del PAN, PRI y PRD, en Aguascalientes ésta solo aplicaría en el Distrito 1 Federal, la cual abarca los 10 municipios del interior… EN CUANTO A LOS DISTRITOS 2 y 3 federales en la entidad, los 3 partidos irán solos con sus candidatos a diputados por separado… EN LO QUE RESPECTA al escenario local para diputados locales y las 11 presidencias municipales, Báez Leos enfatizó que irían en alianza muy probablemente con el PRD, cuyas pláticas van muy avanzadas… TAMBIÉN DEJÓ EN CLARO que con el PRI ni con MORENA ni a la esquina… “CON EL PRI YA NO PUEDO en lo local, ya no es posible, ni diputados ni alcaldías (…) el consejo estatal de mi partido señaló que se hicieran alianzas, menos con el PRI o con MORENA. Así votaron los 109 consejeros locales”… TAMBIÉN EXTERNÓ esta situación podría generar una cierta confusión en los electores de Aguascalientes al ver que nacionalmente van en coalición los 3 partidos y localmente no, por lo que localmente el PAN habrá de trabajar en estrategias para ayudarle a la población del Estado a discernir su voto… Y PARA TERMINAR; con el fin del año soplan vientos de cambio al interior de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Aguascalientes, luego de que el próximo 31 de diciembre concluye su gestión como presidente, René Arturo Treviño Cortés… TRAS EL PROCESO de votación interna que se llevó a cabo en semanas anteriores, resultó electo Mario Álvarez Michaus quien estará al frente de este club a partir del primer día del 2021…