Por haberse quejado de la SECTUR, el secretario de turismo del estado aprovechó el escenario de la presentación del Congreso Internacional de la Carne 2022 para mandar un mensaje directo a los hoteleros.

En la recta final del sexenio, el presidente del CCEA, Raúl González Alonso, opinó que el balance es favorable, lástima que la incapacidad de titulares de la CMOV, salvo el actual, no dejaron avanzar este proyecto toral.

UN BAÑO DE PUEBLO se darán el próximo 31 de agosto los delegados federales cuando se lleve a cabo la segunda edición de la Expo Representantes Federales, en donde los ciudadanos del municipio de Asientos tendrán la oportunidad de tener concentrados en un solo lugar a los presentantes del gobierno federal en la entidad. Incluso en este día se ofrecerá una rueda de prensa para dar a conocer mayores detalles… POR HABERSE QUEJADO de la SECTUR, el secretario de turismo del estado aprovechó el escenario de la presentación del Congreso Internacional de la Carne 2022 para mandar un mensaje directo a la Asociación Estatal y Hoteles y Moteles y dijo que cada 15 días se organizan eventos de turismo de congresos y seminarios que impulsan la economía del estado y de ese sector. Tan solo el congreso de la carne congregará a 4,500 participantes, donde el 80% son foráneos, lo que se traduce en que 3,500 personas se hospedarán en algún hotel, en unas 1,700 habitaciones dobles por noche. Además de que la Ruta del Vino, en su tercera edición, todavía requiere consolidarse, la fiesta de la vendimia es algo que todavía requiere de trabajo para que la gente la conozca más y más y se acerque a ella, año tras año, remató. Está bien, de seguro los hoteleros no volverán a respingar… CONTRARIO A LO DENUNCIADO por ejidatarios de la comunidad Santa María de Gallardo, ubicada en el municipio de Asientos, llevados a conferencia de prensa por el líder del Frente de Lucha Campesina, Manuel Medina Ortega, el particular José de Jesús Mares Jiménez presentó en 2018 ante la Semarnat un Manifiesto de Impacto Ambiental Hidráulico para el “Desazolve y normalización del vaso del Bordo denominado El Gigante. Santa María de Gallardo”, según el documento que se puede consultar en la página de la propia Semarnat. El asesor ambiental del proyecto es José de Jesús Ruiz Esparza. En el documento, que consta de 212 páginas, se señala que “el proyecto que se promueve tiene como principal objetivo la eliminación del azolve del vaso del bordo y, por el tipo de material, se aprovechará para obtener retribución económica comercializando el material del vaso, el cual es arcilloso por lo que su uso es adecuado para la industria de fabricación de ladrillos y material base en jardines y zonas agrícolas no favorecidas naturalmente. Por otro lado, será retirada toda la cantidad de maleza, arbustos y árboles que se han desarrollado en la plantilla del vaso y que provocan desviaciones de los flujos de agua y retención de azolve y basura. Cuando se haya eliminado el azolve y conformado, y se haya recuperado de la sección hidráulica, se limpiará, nivelará y reforestará la zona federal de ambas márgenes del vaso y se mantendrá vigilancia continúa para la restitución de flora que no se haya podido recuperar; el retiro del material y la explotación del mismo se llevará a cabo de manera ordenada, mediante el uso de maquinaria pesada para la excavación, transporte y disposición”. Citado lo anterior, esperemos que las autoridades encargadas de la preservación del medioambiente puedan explicar si, como dicen los ejidatarios, se “está saqueando la zona” o si realmente están vigilantes de que el proyecto “beneficie al ecosistema del Bordo El Gigante”… SE SUBIRÁ A LA BICICLETA el personal de la XIV Zona Militar y realizará el próximo domingo 28 de agosto la Primer Rodada Militar Motociclista, que se efectuará en sus instalaciones y en la cual podrán participar todas las personas que así lo deseen. La cita es a partir de las 09:00 horas, por lo que se recomienda llegar con tiempo de consideración por el registro que se llevará para ingresar al Campo Militar. De la misma manera, el próximo 4 de septiembre, el personal castrense llevará a cabo la Cabalgata Civil Militar en coordinación con las diferentes asociaciones de Cabalgantes del Estado. El punto de reunión para participar será la Presa de San José de Gracia, culminando en la ex Hacienda de Pabellón de Hidalgo, la cita será a partir de las 10:00 horas… EN LA RECTA FINAL de la administración estatal, encabezada por Martín Orozco Sandoval, el todavía presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl González Alonso, calificó como positivo el balance general, principalmente en temas como seguridad pública, así como en economía a consecuencia de la captación de inversiones de capital extranjero que permitieron aumentar la generación de empleo, además de lo relacionado con los temas de salud. Sin embargo, el líder de la cúpula empresarial consideró que aún quedan pendientes otros temas, como la consolidación del eje de movilidad, el cual no se alcanzó a encaminar de mejor manera debido a las deficiencias de quienes estuvieron en su momento al frente de la CMOV. “El coordinador actual muy enfocado en el tema, pero en ese inter entre el primero y el último pues desafortunadamente hubo funcionarios con gran incapacidad que no permitieron que este proyecto, que era una de las grandes banderas del sexenio, pudiese llegar con el avance que se hubiera deseado”, dijo… PERO NO DEBE PREOCUPARSE tanto Raúl González, pues este viernes se cumplen los 60 días prometidos por el Ejecutivo para gozar de mejoras sustantivas en el servicio de transporte público urbano, es decir, la calidad, puntualidad, limpieza y eficiencia se conocerán en breve para este servicio… ENTREGARÁ EL NOMBRAMIENTO hoy, el Instituto Nacional Electoral, como Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes a Clara Beatriz Jiménez González, a las 10:00 horas, en el salón de sesiones de la Junta Local Ejecutiva del INE. Tras los aplausos, la nueva titular del IEE deberá pasar de los agradecimientos a las propuestas… SI EXTRAVIÓ O DAÑÓ la tarjeta de circulación, el Secretario de Finanzas, Carlos de Jesús Magallanes García, le recuerda que puede solicitar una reposición en las oficinas centrales de SEFI, ubicadas en avenida de la Convención de 1914 esquina con Alameda, presentando su identificación oficial así como el número de placa del vehículo. Para más información, ingresar a la página de Facebook de la Secretaría de Finanzas o consultar el sitio web www.aguascalientes.gob.mx/SEFI…“DENUNCIEN” pidió Octavio Jiménez Macías, director de Regulación Sanitaria, a la población refiriendo a los negocios que no cumplan las medidas sanitarias en la elaboración de los productos alimenticios; cualquier queja o denuncia ciudadana se puede presentar en las oficinas del Centro Integral de Servicios, ubicadas en la calle Galeana Sur 465, col. Obraje, o a través de los números de atención telefónica de la Dirección 688-41-62 y 392-44-41…