LLEVARÁ UNA SEMANA al Instituto de Educación de Aguascalientes, a partir del inicio del ciclo escolar, estar en condiciones de informar con precisión la cantidad de estudiantes que acudirán a clases presenciales en el nivel básico, lo que significa que los cálculos que hagan esta semana en el marco del Consejo Técnico Escolar será apenas un tanteo de cómo funcionarán los grupos el transcurso del año lectivo. Al respecto, su director, Ulises Reyes Esparza, comento que las escuelas estarán dando detalles a los padres de familia en los próximos días a través de sus propios grupos de WhatsApp y por los comunicados oficiales que emita el Instituto de educación. Lo cierto es que no se puede perder de vista que en educación básica se traía en riesgo una población de 29 mil alumnos y hay que ver cuántos se podrán recuperar, y eso se sabrá hasta noviembre. En educación media superior eran aproximadamente 4 mil, porque egresaron de la secundaria y no se incorporaron a ninguna preparatoria, y otros 4 mil que desertaron en educación superior. Entonces la idea del IEA es ir por todos esos muchachos y las fases serán más lentas de lo que se quisiera… A DOS SEMANAS de la educación híbrida en 300 preparatorias de 11 subsistemas, con 64 mil estudiantes, no hay casos de brotes de contagios por el COVID-19. Evidentemente los protocolos han sido exitosos, ojala así sigan… NO CALIENTA NI EL SOL al diputado Mario Armando Valdés Herrera, quien señaló que con el Semáforo Naranja aunque la actividad educativa sea considerada esencial, las autoridades de educación y de salud deberán cuidar los protocolos en protección de la salud de niños, maestros y padres de familia; además estimó que los materiales sanitarios entregados a las escuelas no durarán ni una semana y la pregunta es quien absorberá el costo de todos esos insumos para que se cuide el desarrollo de las clases en las semanas subsecuentes… NO CONFIRMÓ PERO TAMPOCO DESCARTÓ buscar la presidencia estatal del PAN y sustituir a Gustavo Báez. El subsecretario de Gobierno, Manuel Cortina Reynoso, señaló que esperará por la publicación de la convocatoria del Partido Acción Nacional para analizarla desde su trasfondo político y de esta manera determinar si se postula a la dirigencia estatal, lo cual lo haría lejos de grupos o corporativismo, ya que eso existe en el PAN, y si se registra ira por su cuenta tratando de convencer a la militancia, sin representar a ningún grupo. Ojala que haya reglas claras y piso parejo para considerar participar, dijo, al tiempo de asegurar que se reserva hasta conocer la convocatoria… ABIERTA OPOSICIÓN manifestó el alcalde de Jesús María, José Antonio Arámbula López, a la propuesta del Ejecutivo del Estado de que el servicio del agua potable de los municipios pase directamente a manos del Gobierno del Estado. “Yo lo veo pésimo en Jesús María, yo sé que en Aguascalientes es otra situación porque es una concesión, pero en Jesús María no, por lo tanto yo no veo con buenos ojos esa propuesta. Yo creo que en Jesús María el agua debe seguir en manos del municipio”. Afirmó que en su administración le han invertido mucho al tema del agua potable y le van a seguir invirtiendo como para dársela a un privado para que se convierta en un negocio. En tal sentido, dijo que en el Municipio de Aguascalientes, el servicio del agua potable no es eficiente y además se cobra como un negocio. Destacó que tan solo el año pasado su Gobierno invirtió en dos nuevos pozos y van a seguir invirtiendo en los siguientes tres años en el tema del agua con la idea de que Jesús María tenga uno de los organismos operadores del agua más eficientes del Estado. “Yo no soy de la idea de privatizarla, yo creo que el Municipio debe de invertir, debe tener la rectoría para que sea sustentable y sin dejar de perder el objetivo social del agua”. Enfatizó que él estaría de acuerdo en entregar el Organismo Operador del Agua al Gobierno del Estado, siempre y cuando éste le pague al Municipio toda la infraestructura que le han metido. “Si están dispuesto a pagarla, pues se la damos, pero mejor que nos ayude a invertir para que con recursos estatales salir más rápido”… EN EL TEMA POLÍTICO DEL PAN y la división generada entre los grupos por la dirigencia estatal del partido, Arámbula López hizo un llamado a los panistas del Estado a serenarse y tranquilizarse, y mejor ver hacia adelante. “Llamaría a que nos serenemos y a dejar de estar peleando entre nosotros porque eso no abona a nadie, a fin de cuentas tenemos que salir unidos para sacar un buen resultado en la próxima elección”. DIGNIFICAR ESCUELAS. El director general del subsistema CECyTEA, Misael Jafet Loera Gaytán, dio a conocer que han recorrido las 32 instituciones educativas en la entidad, para dar oportuno seguimiento en materia de infraestructura tanto en los Centros de Educación Media Superior a Distancia como en los CECyTEAs, esto con el objetivo de dignificar los espacios escolares para que los jóvenes estudiantes encuentren instalaciones que les permitan su óptimo desarrollo social y educativo. Señaló que, para el regreso a clases el próximo 6 de septiembre, los más de 11 mil estudiantes, repartidos en estos 32 planteles con los que cuenta el colegio, encontrarán su institución educativa en condiciones adecuadas y con estrictos protocolos sanitarios que marca la guardia sanitaria del ISSEA, vigilados y monitoreados por la Coordinación de Enfermería del subsistema y el propio Instituto de Educación de Aguascalientes… EL SEGURO SOCIAL puso en marcha la Campaña Consejos PrevenIMSS, para exhortar a la población a vacunarse contra COVID-19, e invitar a quienes cuentan con esquemas completos o incompletos a no bajar la guardia y mantener las medidas de higiene y seguridad para evitar contagios. Autoridades médicas destacaron que la vacunación cobra mayor importancia para proteger a la población más vulnerable, y reportó que México cuenta con seis biológicos para inmunizar a personas mayores de 18 años contra el virus SARS-CoV-2. De la misma manera, el IMSS trabaja de manera conjunta con otras instituciones del sector salud para que la población adopte estilos de vida saludables como: realizar actividad física, llevar una alimentación balanceada y bajar los riesgos de vulnerabilidad de algunas enfermedades…