Como barril sin fondo; así parecen los partidos políticos al momento de recibir recursos públicos, de tal manera que previo al inicio de la organización del próximo proceso electoral al seno del Instituto Estatal Electoral, no estaría de más que le dieran una revisadita a los gastos que han tenido de recursos del erario público asignados a las fuerzas políticas.

Sigue pendiente la salida de 7 trabajadores de confianza de quien fuera subdirectora administrativa del Hospital General del ISSSTE, acusada por el Sindicato de Trabajadores Independientes de tráfico de influencias, despido injustificado de trabajadores, ejercicio indebido de la función pública, por la falta de medicamentos y materiales, así como de un subejercicio millonario; también esperan la reinstalación de quienes fueron despedidos injustificadamente por la exfuncionaria.

LA NUEVA TARIFA PREFERENCIAL para estudiantes en los urbanos resultó de $4.75 o $4.70 equivalente al 50 por ciento de los $9.50 que es el costo normal del pasaje. Pero como esos pagos fraccionados no aplican, el redondeo será a la baja, así que el precio se empatará con lo que pagan los adultos mayores, es decir, $4.50 por viaje… Ojalá, ya que volvieron a trabajar en físico en el IEE y que los dirigentes partidistas están muy movidos, se decidan a rendir cuentas claras, desde la transparencia sobre el sueldo de sus líderes hasta el destino de todo recurso que se les entrega. Tendrán más autoridad para salir a pedir el apoyo de la ciudadanía… EN MORENA POR EJEMPLO, todos quieren algo, lo que sea, cualquier espacio que les permita “brillar”, de perdido una silla en el comité estatal. Aspirantes los habrá en su momento, creyendo que por ser el partido en el gobierno federal, tienen posibilidades de ganar en lo local; pero deberán recordar que aquí la tarea es complicada, pues es el segundo estado en el país donde la imagen presidencial y de este partido, no es la más grata. Además, aunque los diputados locales se esfuerzan por posicionarse, el que más se mueve, Heder Guzmán, lo ha hecho más inclinado hacia el PAN que hacia los intereses de Morena, en tanto que Natzielly Rodríguez, se ha mantenido firme en defensa de los intereses de Morena; pero por lo que respecta a su senador, Daniel Gutiérrez Castorena, ni se diga, se desconoce su trabajo de representación hacia las causas de los aguascalentenses y sus gobiernos… Entonces estamos esperando que llegue el día 1º para que ellos también estén fuera del instituto, así nos lo hicieron saber las autoridades en México”, indicó. Adicionalmente están en espera del regreso de los trabajadores administrativos sindicalizados que fueron despedidos injustificadamente desde el pasado 15 de julio por dicha ex funcionaria quienes laboraban en la Subdelegación de Prestaciones, uno en el Departamento de Pensiones y el otro en Acción Social, que también podrían ser reinstalados a partir del día 1º de septiembre… TODO ESTÁ LISTO para iniciar actividades este lunes 24 de agosto en los tres Institutos Tecnológicos de Aguascalientes, Pabellón de Arteaga y El Llano en su modalidad híbrida. Al respecto, el director del ITA de El Llano, Ernesto Lugo Ledesma comentó que iniciarán actividades con educación a distancia pero las prácticas en laboratorio las llevarán a cabo de manera presencial, además de que habrá computadoras para que los alumnos que carecen de esta herramienta, acudan al plantel a tomar sus clases de manera virtual, “pero en general estaremos trabajando en un modelo híbrido con todas las medidas de seguridad”. En cuanto al trabajo científico dijo que éste seguirá siendo presencial ya que de hecho esto no se ha detenido y la labor de los posgrados continúa con buenos avances, en conjunto con los 23 planteles agropecuarios del país, contexto en el que ingresaron dos nuevos investigadores en biotecnología luego de aprobar su ingreso bajo las normas del Conacyt en el programa de posgrados de calidad… MÁS TARDAN las autoridades sanitarias en retirar del mercado, productos sin registro sanitario, que en aparecer nuevas presentaciones, con publicidad engañosa para atrapar a los clientes. Aunque siempre han proliferado remedios mágicos para la obesidad, a últimas fechas se han sumado supuestas soluciones para incrementar el rendimiento sexual y frenar el envejecimiento, como si ya se hubiera descubierto el elixir de la juventud. Hay gente que no pierde las esperanzas de perder peso sin esfuerzo, de ahí que se deja seducir por productos que prometen dejarlas como varita de nardo, en cuestión de semanas y lo único que consiguen es dejar que les expriman el bolsillo y en su caso, problemas a la salud, por descompensación del organismo, ya que los nutriólogos recomiendan bajar un kilo por semana, de ahí que perder peso en forma súbita trae sus consecuencias, y en ocasiones se paga una factura muy alta. Hay que entender que en casi todos los casos, la gordura entra por la boca, entonces es fundamental una dieta balanceada, acompañada de ejercicio. Los remedios mágicos no existen, solo afectan la salud de los consumidores y la consecuencia menor, es que solo se tire el dinero, con nulos resultados… EN LOS 238 ESTACIONAMIENTOS que funcionan en el municipio de Aguascalientes, todos bajo el control y supervisión de la Dirección de Mercados, el promedio de ocupación ha sido de un 40 por ciento a lo largo de la contingencia sanitaria…

