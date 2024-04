El Obispo Juan Espinoza Jiménez expresó su pesar por la reciente pérdida de varios sacerdotes en la diócesis, un hecho que ha generado consternación y cuestionamientos…

EL OBISPADO DE AGUASCALIENTES dio a conocer las siguientes fechas del calendario de las parroquias que participarán en el Jubileo de las 1000 horas ante el santísimo, en camino hacia el 125 aniversario de la fundación de la Diócesis. El 24 de abril será en el templo de Cristo Redentor; el 25 de abril en Cristo Rey; el 26 de abril en la Divina Providencia, el 27 de abril en el Divino Niño; el 28 de abril en el Divino Salvador y el 30 de abril en El Buen Pastor… POR CIERTO QUE el Obispo Juan Espinoza Jiménez presidió la misa exequial del presbítero Jesús Olvera Esparza, quien servía a la comunidad de El Taray, en el estado de Aguascalientes. Durante la ceremonia, el Obispo destacó que el sacerdote, como primer párroco de la comunidad, no sólo se ganó el cariño de los fieles, sino que también fue un ferviente testigo del Evangelio. Resaltó el afecto de la comunidad, que le construyó una casa y le proporcionó albergue. Además, el prelado mencionó que, a petición del propio sacerdote de permanecer en esa parroquia, decidió no trasladarlo, agradeciendo al pueblo su apoyo continuo. Finalmente, oró y expresó su gratitud a Dios por el tiempo que el sacerdote dedicó a su ministerio… EN ESTE SENTIDO, el prelado expresó su pesar por la reciente pérdida de varios sacerdotes en la diócesis, un hecho que ha generado consternación y cuestionamientos. Aunque admitió no comprender los designios divinos detrás de estas muertes, sugirió que, desde su perspectiva personal, podría tratarse de una necesidad celestial de contar con intercesores ante la diócesis para alcanzar la santidad. Además, enfatizó que este grupo de sacerdotes fallecidos simboliza un llamado a intensificar las oraciones por la protección y guía de la diócesis… ¡AAAAY DOLOR!, ya me volviste a dar se escuchó en varios despachos de abogados, luego de darse a conocer imágenes de la reunión sostenida entre el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Rojas García y el director de enlace interinstitucional, Enrique Aguilar, con integrantes de la Asociación de Juristas por el Bien Común, entre los que se encontraban Sergio Pedroza González, Orlando Navarro Torres, J. Refugio Alfaro, y Álvaro Hernández Santiago. Esas fotografías no gustan a representantes de otras asociaciones de abogados que también desean tomarse la foto, aunque en este caso Rojas García ha sido preciso en señalar que se mantienen las puertas abiertas de diálogo con quien sea, siempre y cuando se trate de asuntos de litigio, y que, en todo caso, no vayan en perjuicio de los derechos de terceros… DE DOLOR TAMBIÉN gritaron los 35 casos probables de dengue que se han reportado en la entidad; Marie Salas Valenzuela, directora del Centro de Inteligencia en Salud del ISSEA, dio a conocer que desde enero se han reportado 35 casos probables, con seis confirmados entre enero y febrero, todos ellos de personas no residentes en el área. Recientemente, un caso sospechoso fue descartado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública después de pruebas adicionales, manteniendo en cero el número de casos autóctonos. Se continúan las investigaciones para identificar otras posibles enfermedades en pacientes con síntomas similares al dengue… TRAJO A LA MEMORIA el ex presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos y presidente estatal de la Canacar, Roberto Díaz Ruiz, los esfuerzos que se realizaban por medir el impacto de la verbena abrileña cuando el ex gobernador Felipe González, en paz descanse, le dio la oportunidad de organizar los festejos. Díaz Ruiz recuerda cómo fue que en su momento costaron más baratos los terrenos de la zona conocida como Isla de Guadalupe, para transformarse en el proyecto de Isla San Marcos, que los predios donde falló el proyecto en el que se instalarían las oficinas de diversas cámaras empresariales y de eso sólo quedan fierros oxidados, pues el primero costó 12 millones, y el fallido proyecto se colocó en 10 millones de pesos. Detalló que al cierre del año 2002 había concretado la compra de 17 predios, y fue a Luis Armando Reynoso Femat a quien le tocó emprender el desdoblamiento del área ferial en una zona más ordenada y articulada que hoy tiene sentido familiar. De igual manera, refirió cómo fue que se llegaron a contabilizar mediante contador manual la presencia de más de 108 mil visitantes a la Expo Ganadera, con todo y que se trataba de aquellas naves rudimentarias que se encontraban en lo que hoy es la extensión de la Megavelaria de la Feria, a un costado de primer anillo poniente… EN EL MARCO DEL PROCESO electoral en Aguascalientes, el director general del Instituto de Educación, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, resaltó el compromiso de más de 120 planteles que han sido solicitados por el INE para fungir como casillas en las elecciones. La coordinación entre el Instituto de Educación y el Instituto Nacional Electoral es fundamental para determinar cuáles serán los planteles finalmente utilizados como casillas y asegurar que estén disponibles para este fin. Además, el IEA asume la responsabilidad de mantener las escuelas abiertas y de asignar personal para resguardar los espacios no utilizados durante las elecciones, así como la documentación y equipos presentes en las instalaciones. Esta colaboración entre el ámbito educativo y el electoral evidencia el compromiso del Instituto de Educación de Aguascalientes con el proceso democrático. Garantizar que las escuelas permanezcan operativas durante las elecciones no solo demuestra la importancia de la participación cívica, sino también el esfuerzo conjunto para asegurar un proceso electoral transparente y eficiente… POR OTRO LADO, entre el 23 y 25 de abril, la Comisión Temporal de Debates del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE) lleva a cabo una serie de sorteos que definirán detalles cruciales para los próximos debates electorales de las Diputaciones Locales y Ayuntamientos. Los sorteos determinarán la ubicación en la sede, los temas a debatir en el segundo bloque y el orden de participación de las candidaturas… El proceso comenzó ayer martes con los debates para las 11 Presidencias Municipales… Para el segundo bloque de los debates, se utilizarán preguntas formuladas por estudiantes y profesores de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, seleccionadas al azar por los moderadores según el tema correspondiente. Los temas para el segundo bloque varían según el municipio, abordando desde derechos humanos en Aguascalientes, medio ambiente en Asientos, hasta salud pública en Calvillo. En el primer bloque, los candidatos discutirán sobre los «Retos de la administración pública municipal», seguido de una pregunta de seguimiento por parte de la moderación.