DICEN QUE DEL ODIO al amor sólo hay un paso de distancia, y quienes han sido testigos del ir y venir de romances y divorcios entre sus allegados, pueden dar testimonio de ello… COMPLEJA ES la naturaleza humana, en la que –a veces de la noche a la mañana- se hermanan enemigos o por el contrario, se declaran guerra entre los que unos meses antes eran amorosos compadres o socios…. NADIE HUBIERA IMAGINADO, hace 15 o 20 años, que panistas y perredistas andarían “tan de cuatitos” en temporadas electorales y echándose porras con singular alegría… LA ESTAMPA SE VIVIÓ ayer por la mañana, cuando la candidata a la gubernatura de la coalición “Va por Aguascalientes”, Tere Jiménez Esquivel, sostuvo una reunión con toda las estructuras del Partido de la Revolución Democrática en el Estado, en un acto que encabezó el dirigente nacional, Jesús Zambrano… CABE SEÑALAR que previo a ello la abanderada del PAN, PRI y PRD sostuvo un encuentro en privado con el dirigente nacional del Sol Azteca. Y hablando de carnales, en la reunión, no podían faltar los dirigentes locales del PRD, Iván Sánchez Nájera, y el diputado local Emmanuel Sánchez Nájera… TAMBIÉN ESTUVIERON presentes Angélica de la Peña y por parte del PAN, su dirigente estatal, Javier Luévano Núñez, y el senador con licencia Juan Antonio Martín del Campo… “ESTOY MUY CONTENTA que esté el presidente nacional Zambrano aquí en Aguascalientes. Ahorita planteábamos algunas líneas de trabajo de algunas circunstancias y situaciones que tiene el PRD que es una lucha por los más desprotegidos, por la gente que realmente necesita de los gobiernos humanistas”, expresó la otrora alcaldesa… Y PARA AQUELLOS que aseguran que ambos partidos son, en esencia, como el agua y el aceite, Tere Jiménez afirmó que al PAN y al PRD los unen puntos en común tales como el interés por los trabajadores, la lucha por los derechos humanos, el rechazo al cálculo de pensiones en UMAS y la convicción de que es necesario que el internet sea gratuito para las comunidades… YA EN LA BORRACHERA de los piropos y los elogios, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano al hacer un balance de la campaña de Tere Jiménez hasta el momento, dijo que, de acuerdo a las encuestas, los electores la tienen ya en condición de candidata “inalcanzable” en las tendencias electorales y así se va a reflejar en las urnas el próximo 5 de junio… “DE LAS 6 ENTIDADES donde estamos contendiendo para renovar las gubernaturas este año, (Aguascalientes) es el estado que (las encuestas) dan claramente ganado, pero quiero decirles que estamos en condiciones reales de obtener el triunfo también en la mayoría de las 6 entidades en las que estamos contendiendo”… ESO, HABRÁ QUE VERLO, porque aquí y en China, del plato a la boca, a veces se cae la sopa, y nada es más impredecible en esta vida que la suerte en el casino, la pluma en el viento y las tendencias políticas… NO SON POCOS los representantes de la iniciativa privada que no pierden la oportunidad para jugar un papel de vigilantes, consejeros y –en algunos casos- de autoridad moral sobre asuntos electorales, candidaturas y otros enjuagues. Algunos, incluso, se avientan sendos sermones dignos de cualquier inquisidor… PARA ALGUNOS, este protagonismo resulta tan desagradable como un “shot” de vinagre de manzana… PARA OTROS, en cambio, el hecho de que empresarios, curas, “influencers”, líderes sindicales e intelectuales de café –si es que aún existen- metan su cuchara y se desborden ante la presencia de un micrófono, es parte del juego de la pluralidad, la sinfonía resultante de la suma del ruidito que genera cada grupo de poder. Es, en otras palabras, el borlote propio del juego de la democracia y la participación, perinola en la que “todos ponen”… NOS GUSTE O NO, esto sucederá mientras haya preguntones y voceros de gremios y hermandades… POR LO PRONTO, las señoras y señores que le dan trabajo a la mayoría de los aguascalentenses –es decir, los patrones- han insistido en que la ciudadanía se merece una nutritiva temporada de campañas con vitamínicas propuestas y energéticas ideas para el futuro de Aguascalientes… SIN EMBARGO, al menos en esta tierra, la chatarra encanta a multitudes, y no todos se sienten atraídos por el debate de altos vuelos… A BUEN NÚMERO de electores les resulta más seductora la máscara contra cabellera, el jalón de greñas y el piquete en los ojos. En otras palabras, frente al taco de tripas sancochadas o las frituras bañadas con salsa industrializada, poco puede hacer una ensalada de espinaca cruda y de profunda carga analítica… POR CIERTO, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex, Karla Martorell, dijo que es importante estar “truchas” para denunciar cualquier irregularidad en las campañas y hacer lo que sea necesario para que el clima de estabilidad previo al día de las elecciones no se vaya contaminando “como sucedió en un principio”… ¿QUÉ PREVALECERÁ? ¿El talk-show, o la mesa de disección profunda y fina?…

