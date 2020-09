Con menos protagonismo pero más huella, pues su paso es firme, el corazón del director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva Perezchica, también late por competir por la alcaldía capitalina.

Los miembros de la Comisión de Vigilancia del Congreso, sostuvieron un primer encuentro formal con el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, Francisco Martín Muñoz Castillo. Los legisladores no buscan darle línea, no sean mal pensados.

SE ESTÁN LLENANDO DE POLÍTICOS los anuncios espectaculares de toda la ciudad y de municipios aledaños, tanto de Jesús María como de Calvillo; también de aspirantes a políticos que creen tener capital para lograr una candidatura rumbo a las elecciones 2021. Algunos rompieron el “cochinito” haciendo uso de recursos propios para pagar su propaganda, otros evidentemente, sí, evidentemente, están patrocinados y más o menos se sabe quién está detrás de la factura por el servicio. El chiste es hacer creer a quienes alguna vez voltean a ver sus rostros, retratados como si fueran modelos, que su intención es promover su participación en programas noticiosos a través de medios digitales pero de que hay intereses específicos asociados a tener algo de poder, lo hay. Está Federico Ávila, que dice que otra vez quiere ser alcalde; también Gustavo Báez, dirigente panista que intenta convencer que es el bueno para buscar la alcaldía capitalina. Uno más es Jaime Gallo, quien goza de buena imagen social, es querido pues, se le reconoce por su don de gente y buen servidor público. Y el último es José Luis Proa, un expriista incrustado ahora en Movimiento Ciudadano, conocido más por la denuncia que presentó contra Martín Orozco y el tema de los terrenos que por su paso en el Ayuntamiento capitalino, hace poco más de una década…

CON MENOS PROTAGONISMO PERO MÁS HUELLA, pues su paso es firme, el corazón del director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva Perezchica, también late por competir por la alcaldía capitalina. El funcionario tiene experiencia, es de los pocos que se ha mantenido en el cargo los 4 años del actual gobierno, ha sorteado con éxito obstáculos en el camino, se lleva bien con el magisterio y, vamos, es un buen tipo. No aparece aún en espectaculares ni se codea con superhéroes, pero parece que apuesta más a los resultados de su trabajo que a “tirar rostro” como los personajes en comento… A RESPALDAR la campaña “Que nadie se vaya de la Educación” llamó el Instituto de Educación de Aguascalientes; es indispensable solidarizarse con los niños que no tienen dispositivo electrónico, tableta o computadora, ha quedado demostrado que la mejor manera de tomar clases es vía electrónica. Si algún familiar tiene un equipo, que lo done a sus propios parientes que no tengan o bien lo lleve a los centros de acopio instalados en la UAA, la Universidad Cuauhtémoc, el Conalep I, la Casa del Adolescente o al Centro de Tecnología Estatal, o bien, a las unidades regionales del IEA en los municipios del interior. Ahí les darán actas de donación y esos equipos se entregaran a niños y niñas… EL DIF MUNICIPAL de Aguascalientes en conjunto con la Fundación Moda con Causa, entregó 200 caretas y túneles de aislamiento para el manejo de pacientes con COVID-19 al Centenario Hospital Miguel Hidalgo… PARA CONMEMORAR el Día Mundial sin Auto, se instaló un módulo en la esquina de Madero y Morelos donde se regalaron mil plaquitas reflejantes de “Yo soy un auto menos”, así como manuales a ciclistas y refacciones para las bicicletas… DATOS DE LA CONAPO indican que en Aguascalientes, hay un coche por cada 2.3 habitantes, en tanto que información de la Coordinación de Movilidad del Estado estiman que diariamente se registran 3 mil viajes en bicicleta… AYER, LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA del Congreso, sostuvieron un primer encuentro formal con el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, Francisco Martín Muñoz Castillo. Los legisladores no buscan darle línea, no sean mal pensados, sino trazar una agenda conjunta de trabajo con miras a fortalecer los procesos de transparencia y rendición de cuentas de la administración pública, ¿será? Veremos si realmente hay independencia, en la próxima revisión de las cuentas públicas… LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, designó este martes, a Rafael Araiza Mora, como nuevo Coordinador de Comunicación Social del Congreso del Estado… SEGÚN EL INEGI, la escolaridad del 77.1% de las madres que registraron un nacimiento en el 2019, no supera el nivel medio superior; entre ellas 752,941 (36%) cuentan con secundaria o equivalente, 491,774 (23.5%) con preparatoria o equivalente, 325,311 (15.5%) con algún grado de primaria y 44,001 (2.1%) manifestaron no tener escolaridad….Los padres en el grupo de edad de 25 a 29 años concentran la mayor proporción al momento del nacimiento y representan 23.4% de los casos….La mayor proporción cuenta con nivel de escolaridad que, como en el caso de las madres, tampoco supera el nivel medio superior: 31.6% de los padres manifestó contar con secundaria o equivalente, 20.3% con preparatoria o equivalente y 15.9% con algún grado de primaria, mientras que 1.9% manifestó no contar con algún nivel de escolaridad…Con respecto a la condición de actividad, 79.4% del total de los padres declararon tener trabajo, 4.2% no trabajaban y 16.4% no la especificaron… YA SOMOS CUARTO LUGAR nacional en ocupación de camas de terapia intensiva por Covid-19, con el 39% de la capacidad instalada, según dio a conocer ayer el subsecretario Hugo López-Gatell; en la conferencia de prensa vespertina, indicó que en la última semana se ha registrado disminución de contagios y se espera que estos días la tendencia se mantenga a la baja… QUE NO QUISIERA LOS ZAPATOS del gobernador Martín Orozco, comentó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Pedro Gutiérrez Romo, quien refirió que ha tomado decisiones que molestaron a muchos ciudadanos, pero ha sido para satisfacer las necesidades de las mayorías, pues si bien, la salud se antepone a todo, la cuestión económica es importante también, pues dijo, hay hogares en los que si se deja de trabajar un día, ya no comen tres. Refirió que el Festival del Vino no fue mala alternativa para la promoción de la actividad vitivinícola, lo malo fue el proceder inadecuado de los asistentes, que no cuidaron el protocolo obligado, lo cual, en ningún momento fue idea del gobernador, sino de quienes asistieron e hicieron a un lado las recomendaciones y por haber hecho caso omiso, “la multa de 80 mil pesos, hasta se me hace poco”, dijo…