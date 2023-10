Los más de mil trabajadores del Poder Judicial del Estado portarán a partir de hoy un lazo que llevará inscrita la palabra AUTONOMÍA, como símbolo de apoyo al Poder Judicial de la Federación.

En un golpe político significativo para el PAN y su alcalde Leo Montañez, podrían convertirse las medidas cautelares a favor de Veolia, advirtió la senadora Martha Márquez Alvarado.

EN LA 11ª EDICIÓN DEL PREMIO DOLORES CASTRO y como parte del 448º Aniversario de la Fundación de Aguascalientes, el Gobierno de la ciudad entregó reconocimiento a las ganadoras de este certamen, cuya participación batió récord este año al recibir 353 proyectos procedentes de diversas ciudades del país. Ellas fueron: Poesía: Carolina Mora Huerta, de Aguascalientes, por su poemario «Pandilla Punk». Narrativa: Vanessa Hernández Hernández, de Guerrero, por su novela «Sureña». Ensayo: Alma Karla Sandoval Arizábalo, de Morelos, por su obra «Resplandor de una nube con memoria». Dramaturgia: Mariana Sánchez Frenky, de Querétaro, por «Una Elegía a Edward James». Ilustración: Linda Celeste Jaime Padilla, de Michoacán, por sus ilustraciones en la edición 2023. Además de las ganadoras, se entregaron menciones honoríficas en las categorías de dramaturgia, ensayo e ilustración a destacadas escritoras de diversas regiones de México. Dolores Castro Peñaloza, hija de la poetisa aguascalentense Dolores Castro Varela, estuvo presente en la ceremonia y expresó su agradecimiento a todos los que continúan apreciando las obras de su madre. Destacó la importancia de estos premios como representantes de la literatura escrita por mujeres, enalteciendo la carrera de su madre y su legado en la literatura mexicana… El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Rojas, abordó el tema el fin de semana y se unió a la demanda de “respeto a la autonomía de los poderes federales y locales” y si bien aclaró que la inactividad corresponde a la instancia federal, refirió respeto al PJE local: “nosotros seguimos trabajando, por el momento”. El pronunciamiento se formalizó hoy públicamente al desaprobar cualquier acción que atente en contra de la autonomía e independencia de los poderes judiciales; el mensaje está enviado y seguramente será entendido, no se sabe si también atendido… MÁS DEUDA NO… a menos que se ofrezca. El tesorero estatal, Alfredo Cervantes García, dijo que la deuda actual del Estado alcanza los 2 mil 600 millones de pesos y se mantiene estable con alta calificación crediticia. Dijo que para el 2024 no se planea solicitar endeudamiento, "a menos que surja algún proyecto o contingencia que lo requiera", en cuyo caso se acudiría al Congreso para su aprobación… En contraparte, comentó que la realidad en las colonias no ha mejorado para los ciudadanos, ya que siguen experimentando cortes de agua debido a las acciones de la ex concesionaria… UNA ALERTA DE SEGURIDAD emitió el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes tras la denuncia por parte de integrantes del Colectivo del Malacate del intento de construcción de un fraccionamiento en dicho punto enclavado en el Bosque de Cobos, a través del cual exigen a las autoridades garantizar la seguridad de las personas que integran tal colectivo, el cual lucha contra el ecocidio de cerca de 52 hectáreas de bosque. “Extendemos el llamado urgente a la sociedad civil, a la ciudadanía y a los medios de comunicación para estar atentos de los compañeros. Actualmente el colectivo se enfrenta al hostigamiento y asedio por su labor como defensores de la tierra”… MUCHA PRESIÓN Y POCA DEMANDA registra el refugio de la Fundación Mujer Contemporánea según expresó su directora Roxana D’Escobar al reconocer que este año ha sido económicamente complejo, reflejando la realidad financiera que la organización ha enfrentado. «Nos ha puesto muchos candados el SAT para la facturación, pues cosas que antes eran válidas, ahora ya no». Además de los desafíos fiscales, dijo que la Fundación ha enfrentado la dificultad de mantener la asistencia en el refugio. A pesar de los esfuerzos, comentó que la cantidad de familias albergadas ha sido notablemente menor en comparación con el año anterior. «Hemos tenido poca asistencia y a la fecha llevamos 35 familias para terminar el año. El año pasado terminamos con diez adicionales, es decir, podría no cumplir la meta». Aseguró que no hay problema interno en la Fundación, sino decisiones individuales de las mujeres que optan por no ingresar al refugio. «No es nuestra responsabilidad. No puedo salir a la calle a buscar mujeres para que entren al refugio». Estableció que la incertidumbre financiera ha llevado a una situación más preocupante: la amenaza de reembolsar fondos debido a la falta de cumplimiento de ciertos criterios de financiamiento. «Si no llegamos a la meta, tenemos que regresar el porcentaje de esas señoras que no fueron atendidas. Obviamente no podemos devolver un dinero que ya no tenemos, pero que además ya se ejerció dentro del mismo proyecto”, enfatizó D’Escobar López Arellano, destacando la contradicción propia en esta solicitud de la autoridad federal…