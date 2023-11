Emocionada, la senadora Martha Márquez Alvarado anunció anoche su registro como precandidata a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, por MORENA.

Claudia Eloísa Díaz de León fue designada como integrante del Consejo de la Judicatura con la representación del Poder Ejecutivo Estatal, en el organismo rector del sistema de administración de justicia.

EL JUEVES 30 DE NOVIEMBRE acudirá al pleno legislativo el secretario de Finanzas, Alfredo Martín Cervantes García, para ampliar información con respecto a la propuesta de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos que pretende ejercer el Estado el próximo año. El jueves 14 se prevé que se sometan a votación los dictámenes de esas iniciativas, anticipó el presidente de la Comisión de Vigilancia en el legislativo, Jaime González de León… A PACHUCA, Hidalgo, viajó la secretaria de Turismo, Gloria Romo Cuesta, participando en la quinta edición del Tianguis de Pueblos Mágicos, donde se promocionaron los Pueblos Mágicos de Calvillo, Real de Asientos, San José de Gracia y Pabellón de Hidalgo. La iniciativa, encaminada a fomentar el turismo, congregó a operadores turísticos, agencias de viajes, transportistas, prestadores de servicios y artesanos, además de medios especializados… EMOCIONADA, la senadora Martha Márquez Alvarado anunció anoche su registro como precandidata a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, por MORENA. A través de redes sociales y con el documento en la mano, la hoy legisladora federal refirió agua, inseguridad y baches, como los principales problemas que enfrenta hoy el municipio capitalino y sostuvo que como la gente no quiere más pan con lo mismo, ella los atenderá y prometió hacer de la capital un lugar digno y con bienestar para la población de esta ciudad. Llamó a la unidad a los militantes y simpatizantes del partido lopezobradorista para hacer de este municipio un mejor sitio, con futuro y certeza. Con énfasis agradeció a Gilberto Gutiérrez, presidente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, y a la subsecretaria de Educación, Nora Ruvalcaba su apoyo y respaldo, reconociendo que el camino no será fácil, pero está lista para el desafío por la población aguascalentense… Sí, les comió el mandado a quienes tenían planes y si bien la última palabra no está dicha, Martha ya arrancó y les marca el paso… YA ES CONSEJERA de la Judicatura Claudia Eloísa Díaz de León; fue designada como integrante del Consejo de la Judicatura con la representación del Poder Ejecutivo Estatal, en el organismo rector del sistema de administración de justicia. De esta forma se cubre uno de los huecos que se mantenían en el Consejo, pues los diputados no llevan prisa y aún no definen quién será la persona que ocupe la silla que lleve la voz de los diputados a este consejo. El anterior representante del Ejecutivo en la Judicatura era el consejero jurídico de Gobierno del Estado, Eduardo Ismael Aguilar Sierra. Claudia Eloísa Díaz de León González fungió como magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Aguascalientes y ojalá hubiera seguido, pues fue la mejor etapa de esa institución; antes fue consejera del Instituto Estatal Electoral y ha tenido participaciones en convocatorias para procesos de selección a organismos autónomos, así como para magistraturas del propio Poder Judicial del Estado… ESTÁ EN JUEGO la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, opina el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera. Recordó que se establece como descanso obligatorio dos días a la semana, y no uno. Dijo que a nivel nacional sería de 360 mil millones de pesos el impacto de esa reforma para las empresas, por lo que tendrían que elevar sus costos en nóminas entre un 25 a 40% o más cada mes. Asimismo, dijo que 2.6 millones de personas se requerirían de manera adicional para suplir los descansos de los trabajadores. “Creo que también sería importante legislar las horas extras para las empresas, porque al momento de que se tope la jornada laboral a 40 horas, habrá empresas que echen mano de más trabajadores o al mismo trabajador se le pedirá que trabaje horas extras, por lo que también se tendría que legislar esto”… UN MONUMENTO EN HONOR al maestro Federico Méndez anunció el alcalde Leo Montañez entre los planes para el próximo año enfocados a enriquecer el patrimonio cultural del municipio. Dijo que con más de 400 temas grabados, Federico Méndez dejó huella imborrable en el ámbito musical, siendo oriundo del Barrio de Guadalupe. Como parte del reconocimiento, se develará una placa en su honor en su lugar de origen, resaltando así su contribución invaluable a la identidad musical del municipio. La ubicación del monumento se está considerando en un punto icónico del municipio, específicamente en la parte poniente, sumándose así al legado de Alfonso Esparza Oteo ubicado en el oriente. Además del homenaje a Méndez Tejeda, el presidente municipal anunció la posibilidad de erigir monumentos dedicados a otros destacados personajes locales, como Don Carolino y el emblemático payasito Vagabundo de Héroe de Nacozari, atendiendo así las solicitudes de la comunidad. Estas iniciativas buscan realzar la importancia de estos personajes que, a través de su contribución a la cultura y sus raíces, han dejado una marca imborrable en las costumbres del municipio. En resumen, el próximo año se vislumbra como un periodo significativo para Aguascalientes, donde la riqueza cultural y musical del municipio se verá plasmada en monumentos que honrarán a figuras icónicas. Este proyecto no sólo enaltece el legado de artistas locales, sino que también fortalece la identidad y el orgullo de la comunidad aguascalentense…