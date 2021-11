La delegada estatal de Programas para el Desarrollo, Nora Ruvalcaba Gámez informó que la visita del presidente López Obrador a Aguascalientes este jueves, se concretará a la entrega de apoyos de los programas de la Secretaría de Bienestar.

Que la CEDHA no sea un espacio que dé cabida a actitudes, discursos y comportamientos que toleren y reproduzcan los discursos de odio y discriminación, homofobia, transfería, demandó Angélica Contreras, de la asociación Cultivando Género.

SIGUEN A LA ESPERA de sostener una reunión con el alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez los integrantes del Colegio de Urbanistas de Aguascalientes. De acuerdo a su presidente, Herminio Alejandro Rubalcava Díaz les interesa mucho abordar temas ligados con el Desarrollo Urbano, con el IMPLAN así como la actualización de su Programa. “Queremos saber si van a meter una consulta pública los lineamientos. La idea es que se le dé continuidad a lo que se ha venido trabajando en las actualizaciones del programa desde hace 4 años, no queremos que se corten de tajo las buenas prácticas que se han venido realizando por parte del Municipio”. Asimismo, dijo que les interesa saber de los titulares y encargados de despacho en la Presidencia Municipal. “No sabemos si se vayan a quedar así o si va a haber más cambios, es la temática que nos gustaría conocer de parte de él, si ya son puestos definitivos, si habrá ratificaciones o vienen más cambios. Estamos como gremio abiertos y a la orden, para proponer cómo podemos ayudarle a fortalecer su proyecto de desarrollo de Gobierno. En materia de desarrollo urbano hay muchas cosas que se tienen que hacer”… ENCUENTRO PRIVADO, NO. La delegada estatal de Programas para el Desarrollo, Nora Ruvalcaba Gámez informó que la visita del presidente López Obrador a Aguascalientes este jueves, se concretará a la entrega de apoyos de los programas de la Secretaría de Bienestar. La súper delegada informó que se tiene previsto que a las 11:45 dé inicio el evento que presidirá el primer mandatario de la nación en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Estarán en el pódium alrededor de 8 personas entre las que destacan gente del SAT, del programa de Becas Benito Juárez, el Secretario de Bienestar, la Subsecretaria de Bienestar, funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre otros. Dicho evento será el único que presidirá en el Estado, por lo que se espera que termine alrededor de la 1:15 de la tarde para posteriormente dirigirse al aeropuerto para regresar a la Ciudad de México. Detalló que AMLO vendrá procedente de Guadalupe, Zacatecas, tras presidir La Mañanera en aquella ciudad, además de que no se tiene previsto algún encuentro en privado con el gobernador Martín Orozco Sandoval… LAS OCHO COLONIAS que más reportes emanan por violencia contra la mujer son, al oriente, Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Palomino Dena, Los Pericos, Rodolfo Landeros, Guadalupe Peralta, y al sur, la Insurgentes, España y Pilar Blanco, principalmente, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que tiene actualmente 436 órdenes de protección y restricción vigentes en la mancha urbana y rural, donde los principales agresores de las mujeres son las parejas, el esposo, los hijos y personas ajenas a ellas, pero la mayor parte del problema sucede dentro del propio seno del hogar… CONCLUYÓ EL CONGRESO CHARRO y el gobernador Martín Orozco Sandoval resaltó que el balance general del mencionado evento fue totalmente positivo, con actividades de calidad, buena respuesta y excelente organización. Sin embargo, reconoció que lo registrado durante el pasado fin de semana, cuando la presencia de un artista generó la aglomeración y hasta cierto descontrol para ingresar al recinto, servirá de lección para mejorar la logística en futuras presentaciones. Indicó que en próximos días, darán a conocer los detalles generales sobre la derrama económica alcanzada y el impacto que tuvo el haber sido sede del evento nacional… UN LLAMADO A LOS DIPUTADOS hizo la Asociación Cultivando Género que preside Angélica Contreras Ruvalcaba para que revisen los perfiles y postulaciones de las personas que respondan a la convocatoria para el relevo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de acuerdo a la experiencia demostrada de defensa en la materia. “Instamos a”. Consideró que quien ocupe esta función debe estar a favor de todos los derechos para todas las personas, desde el derecho a decidir, a la libertad de expresión y todos aquellos derechos humanos que se encaminen a lograr la igualdad sustantiva y forman parte de la política que busca dar justicia a grupos en condiciones de vulnerabilidad… EL SEGUNDO FORO para la integración del Plan de Desarrollo Municipal se llevará a cabo hoy a partir de las 10:00 horas, con el tema Municipio Solidario, en las instalaciones del Centro de Atención Municipal, ubicado en avenida López Mateos #214, zona Centro. En la Jornada del Miércoles Ciudadano, mañana 24, se recibirán las propuestas en el parque Villerías en el Ojocaliente III. El jueves 25 y viernes 26 se dará continuidad a las mesas de trabajo en el CAM, con Municipio Sostenible y Municipio Sobresaliente, respectivamente, que son los ejes rectores del PDM 2021-2024, informó el director del IMPLAN, Guillermo de la Torre, quien recordó que hasta el 30 de noviembre, las personas interesadas en participar pueden recurrir a diferentes plataformas: 1.- El portal de internet: www.ags.gob.mx, dando clic en el apartado de Consulta Ciudadana. 2.- Enviando sus propuestas al correo electrónico: pdm2021_2024@ags.gob.mx. 3.- En la línea de Atención Ciudadana 072. 4.- Al número de WhatsApp: 449-508-9898. 5.- En los buzones físicos que se encuentran en todas las dependencias municipales. 6.- Escaneando el código QR que está en los carteles de las oficinas municipales… SOBRE LA MESA CIUDADANA DE SEGURIDAD y Justicia, sus integrantes reconocieron la importancia de trabajar una estrategia desde la prevención y coordinación entre las corporaciones policiacas, por lo que el secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, señaló que es la coordinación entre estado y municipios, lo que permite un andamiaje más efectivo para el combate de las fuerzas federales contra la delincuencia organizada. El responsable de la política interna, señaló que el gobernador Martín Orozco Sandoval ya realiza las gestiones pertinentes con las fuerzas militares con el fin de fortalecer la coordinación en la región, de manera que habrá el acercamiento con las autoridades de la V Región Militar, con el fin de afianzar la colaboración entre los estados que la integran….