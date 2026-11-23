Pipas gratis, abusos no, el alcalde Leo Montañez salió a recordar que el reparto de agua en pipas municipales y del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes es totalmente gratuito, luego de que circularan reportes sobre presuntos cobros de hasta 200 pesos por llevar el líquido a domicilios.

EN PASARELA MAGISTERIAL, el senador panista Juan Antonio Martín del Campo se dejó querer por representantes del sector educativo en un encuentro donde prometió recoger inquietudes y propuestas para llevarlas directo a la agenda legislativa del Congreso; un acercamiento en el que el legislador les echó flores a los docentes para reconocer los retos de las aulas y la enseñanza en el país, prometiendo que sus aportaciones se traducirán en iniciativas para fortalecer la educación, en una clásica jugada de acopio de simpatizantes donde el gremio vuelve a ser el consentido cuando se trata de hacer pasarela y construir respaldo político… PIPAS GRATIS, ABUSOS NO, el alcalde Leo Montañez salió a recordar que el reparto de agua en pipas municipales y del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes es totalmente gratuito, luego de que circularan reportes sobre presuntos cobros de hasta 200 pesos por llevar el líquido a domicilios y colonias que sufren escasez; un llamado donde el edil pidió a los afectados anotar placas, número económico o exigir el gafete oficial para exhibir a los operadores que intenten hacer negocio con la sed ajena —a diferencia de las pipas particulares, que sí se contratan por fuera—, aunque admitió que hasta el momento no hay denuncias formales con datos suficientes para abrir una investigación, dejando en el aire si la vigilancia evitará que el agua se siga cobrando por lo oscurito cuando falla la red… EN JAULA DE ORO e ilegalidad, el caso de la leoncita Nala escaló hasta los tribunales tras la detención en flagrancia de tres personas por su posesión y traslado irregular, según confirmó el delegado de la Profepa en Aguascalientes, Vicente Díaz Núñez; una historia de irresponsabilidad ambiental donde el ejemplar circulaba sin plan de manejo ni permisos de movilización, manteniendo con los nervios de punta y el cortisol hasta las orejas a todo el fraccionamiento por el peligro latente, y que ahora se litiga en la cancha federal con uno de los implicados en libertad condicional mientras las autoridades judiciales definen el castigo para quienes pretendían tener de mascota a un depredador como si fuera un gato de azotea… EN PARCHE NAVIDEÑO a la consulta, el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social acordaron flexibilizar los topes de sustitución de personal ante la estampida de ausentismo no programado que se viene con las fiestas decembrinas, según dio a conocer Luis Marcos Robledo Delgado, líder de la Sección XXI en Aguascalientes; una jugada amparada en el Convenio de Trabajador a Trabajador 2026 que estará vigente del 16 de diciembre de 2026 al 31 de enero de 2027 para permitir cubrir de tres a diez jornadas vacantes en los distintos turnos, buscando así sostener con suplentes la golpeada atención administrativa y médica mientras la plantilla titular agarra sus merecidas o acomodadas vacaciones en pleno maratón Guadalupe-Reyes… EN BLINDAJE MÉDICO y dosis de confianza, el secretario de Salud del estado, Rubén Galaviz Tristán, presumió un 90% de abasto general en medicamentos e insumos dentro de la red local, aprovechando el viaje para confirmar que la vacunación contra el COVID-19 se sostiene con dosis de la firma Pfizer por contar con respaldo técnico y de calidad, mientras descartó de tajo y sin despeinarse la compra o uso de fármacos cubanos en los hospitales de la entidad; un reporte de cuentas claras donde la autoridad celebró que la desconfianza antivacunas ya es cosa del pasado gracias a la suma de esfuerzos entre el ISSEA, el IMSS y el ISSSTE, logrando que la ciudadanía vuelva a poner el brazo sin el temor de que le apliquen menjurjes sin certificar… A TORO PASADO, la corrida del sábado en la Monumental dejó una escena que merece atención más allá del resultado artístico. Andrés Roca Rey, ante su segundo toro, pretendió suplir con el acompañamiento musical lo que no conseguía transmitir con la muleta y exigió a la banda la interpretación de Pelea de Gallos. La falta de respuesta provocó sus desplantes y alentó a un sector del público, que también reclamaba a gritos “la de aquí”, como si la voluntad del torero o la presión de los tendidos estuvieran por encima de la autoridad. El artículo 1427, fracción VII, del Código Municipal es claro: corresponde al juez de plaza autorizar las intervenciones musicales y está expresamente prohibido que los diestros las soliciten por iniciativa propia. La escena exhibió un preocupante desconocimiento de las reglas que rigen el espectáculo taurino. En una plaza con una concurrencia numerosa, donde también fue abundante el consumo de alcohol, la exigencia de música terminó por cobrar mayor protagonismo que el propio toreo. El contraste fue evidente durante una segunda mitad de la corrida en la que escasearon los momentos de verdadero contenido artístico. La tradición de Pelea de Gallos merece respeto, pero también lo merece el reglamento. Una plaza de primera categoría no puede convertir el acompañamiento musical en un recurso para fabricar emociones donde el toreo no consigue producirlas… y que conste que nadie le quita mérito al peruano en su primero de la tarde…