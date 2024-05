Trascendió… que la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, reunida con la gobernadora Tere Jiménez, en el salón Barberena Vega en una reunión privada de la que nadie dio cuenta, no obstante lo mucho que inquieta el tema en la agenda estatal…

EL LÍDER MORAL, -dice AMLO-, del Frente Opositor a la 4T, Claudio X. González, estará en Aguascalientes este jueves como presidente nacional de Sí Por México. El empresario tiene programada rueda de prensa a las 2 de la tarde en la sede de la Coparmex Aguascalientes y su visita tiene el objetivo de cerrar filas entre el empresariado para empujar el apoyo a la candidatura de Xóchitl Gálvez a la Presidencia de México… DESAPARECIDA… Erika Mascorro Mejía, representante de la Fiscalía para la Búsqueda de Personas e Itzel Verónica Morán Salazar, representante de la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, acudieron a la reunión convocada por la diputada Flor Zavala para trabajar en pos de las personas reportadas en esa condición. Y es que los titulares de ambas dependencias no estuvieron presentes, pues al mismo tiempo estaba aquí, según trascendió, la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana reunida con la gobernadora Tere Jiménez, en el salón Barberena Vega en una reunión privada de la que nadie dio cuenta, no obstante lo mucho que inquieta el tema en la agenda estatal… NO SE SABE si desaprobar o aplaudir la ausencia de los presidentes estatales del PRD y el Partido del Trabajo en la firma de compromiso por la transparencia convocada desde la iniciativa privada, pues contrario al resto de los partidos no firmaron este documento, lo que puede ser un acto de congruencia, si de plano sus diputados no le quieren entrar a esos temas, pues sería una nueva decepción que quienes sí acudieron y se sentaron en la misma mesa como rivales para quedar bien con el empresariado, queden mal de nueva cuenta como ocurre legislatura tras legislatura… SU PEOR CAÍDA de los últimos 4 años experimentaron en abril las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, un fenómeno que no se veía desde los difíciles tiempos de la pandemia del COVID-19 en 2020, señaló el asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera quien afirmó que este retroceso se debe a una confluencia de factores económicos adversos que están afectando tanto a los consumidores como a las empresas. El impacto más significativo proviene de la depreciación de las remesas en un 15%, resultado del fortalecimiento del peso mexicano, conocido como «superpeso», que ha reducido la cantidad de pesos que reciben las personas al cambiar sus dólares. Las remesas, que son una fuente crucial de ingresos para muchas familias en México, han visto disminuir su poder adquisitivo, dificultando la capacidad de los hogares para cubrir sus necesidades diarias. «La inflación juega un papel predominante en este escenario. La alta inflación reduce el poder de compra de las remesas y afecta negativamente el consumo, lo que se reflejó claramente en las ventas de abril»… COMO NUNCA ANTES, Aguascalientes ha experimentado un notable incremento en las temperaturas durante el verano. Las olas de calor se han vuelto más frecuentes y severas, afectando la calidad de vida de los habitantes y poniendo en riesgo la salud pública. Una de las principales causas de este fenómeno es el crecimiento urbano descontrolado, específicamente el fraccionamiento desmedido, que ha alterado el microclima de la región. El fraccionamiento, o la subdivisión de grandes terrenos en parcelas más pequeñas para la construcción de viviendas, ha proliferado sin una adecuada planificación ambiental. Este crecimiento urbano desordenado ha reducido las áreas verdes, eliminado vegetación nativa y creando vastas superficies impermeables. Estos cambios no sólo aumentan la temperatura ambiente, sino que también dificultan la infiltración de agua, exacerbando la escasez del vital líquido en una región ya afectada por la sequía. La urbanización sin control contribuye al fenómeno conocido como «isla de calor urbana», donde las áreas desarrolladas experimentan temperaturas más altas que las zonas rurales circundantes. La ausencia de árboles y vegetación reduce la capacidad de enfriamiento natural de la ciudad, mientras que el pavimento y los edificios absorben y retienen el calor, liberándolo durante la noche y manteniendo las temperaturas elevadas incluso después de la puesta del sol. Es imperativo que las autoridades municipales y estatales de Aguascalientes adopten medidas de control y regulación del fraccionamiento. La implementación de políticas urbanas sostenibles puede jugar un papel crucial en la mitigación de las olas de calor… MUY CONFIADOS y casi celebrando por adelantado se mostraron ayer los dirigentes estatal del PAN y del PRD respecto a las elecciones del 2 de junio para la cual sus campañas, como las de los otros partidos, no se han distinguido por su contenido ni siquiera por su presencia, pero en fin, ambos hacen la tarea de llamar a la participación ciudadana y eso nunca está de más. Respecto a la solicitud de MORENA de contar con la presencia de la Guardia Nacional en Aguascalientes como medida de vigilancia, el presidente del PAN estatal Javier Luévano, expresó su escepticismo. Argumentó que la sociedad aguascalentense ha demostrado un alto nivel de civismo y participación democrática, lo que, a su juicio, no justifica la presencia de fuerzas federales. Enfatizó que esta solicitud podría interpretarse como un intento de generar miedo entre los votantes y desestimar el proceso electoral. El dirigente del PRD, Iván Sánchez, expresó por su parte satisfacción con el trabajo realizado durante la campaña y proyectó resultados positivos para su partido. «Estamos muy contentos por el trabajo que se ha hecho, por los resultados. Vemos que tendrán que haber muy buenos resultados el 2 de junio. Prevemos los triunfos en los 29 espacios», afirmó con convicción. Sin embargo, reiteró la importancia de mantener un ambiente de respeto y legalidad durante estos últimos días de campaña.