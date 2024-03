Cabe resaltar que, de los 27 diputados, sólo cuatro acudieron a recibir el informe de labores de Juan Rojas García…

ACOMPAÑADO POR los integrantes del Consejo de la Judicatura, así como titulares de magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, el magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Rojas García, acudió ante los diputados locales para presentar, en resumen, un incremento en la carga de trabajo sobre los expedientes judiciales durante el año 2023, con lo cual dio cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Rojas García fue enfático ante los medios de comunicación y también frente a los legisladores, que el Poder Judicial requiere un mayor presupuesto ante la nueva integración del supremo tribunal, creación de nuevas salas, más obligaciones para el Consejo de la Judicatura, así como las unidades de justicia en municipios… CABE RESALTAR QUE, de los 27 diputados, sólo cuatro acudieron a recibir el informe de labores de Juan Rojas García. Ellas fueron: la diputada presidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, Gladys Ramírez Aguilar, en conjunto con las legisladoras Nancy Macías, Sarahí Macías y Yolytzín Rodríguez… Y LA MÁQUINA DE LOS PESOS sigue girando raca, raca, raca, raca… En sesión de viernes, el Consejo Universitario de la Autónoma de Aguascalientes marcó la instrucción de que se convocara a rueda de prensa para dar a conocer el hallazgo de una nueva afectación a la institución, a través de dos contratos con inversiones de alto riesgo en “bonos basura”, que causan un quebranto por 130 millones de pesos, luego de que la empresa contratada se declaró en quiebra al no poder cubrir los compromisos de rendimientos a sus clientes, la cual fue identificada como Banco Covalto, pese a que en el anuncio se reservó ésta, bajo el argumento de que las investigaciones están en curso. La rectora Sandra Pinzón Castro descartó que la salida de Juan José Shaadi Rodríguez, de la Secretaría General de la UAA, haya tenido que ver con los desfalcos a la institución, luego de su abrupto abandono del puesto y tras una aclaración posterior en la que afirmó que se iba porque simplemente no compartía la visión con la que se manejaba la institución. Si bien, las miradas están puestas en el anterior rector Javier Avelar, resalta que las dos inversiones que cayeron en incumplimiento se dieron en el periodo de transición entre éste y Pinzón Castro, en diciembre de 2022, y marzo de 2023, cuando la actual rectora ya había asumido la rectoría. Lo más preocupante del caso, es que esta revelación no llega sola, pues se advierte que en el caso de la Fiscalía y el ISSSPEA también se registran más casos de defraudación con inversiones basura que estarían por salir a la luz… QUIEN ANDA MUY ILUMINADO es el presidente del Colegio de Notarios Públicos, Xavier González Fisher, pues destacó la importancia que la institución otorga a la capacitación y actualización permanente de sus miembros. Enfatizó que la formación continua es crucial para garantizar que los notarios puedan ofrecer servicios de alta calidad y con un profundo conocimiento en sus respectivas áreas de competencia. Hizo mención de eventos recientes que reflejan el compromiso del Colegio con la formación de sus miembros. “Hace dos semanas, el licenciado Óscar Rodríguez Godoy, titular de Desarrollo Urbano del Municipio, impartió una charla sobre subdivisiones y fusiones de predios. Esta sesión contó con una amplia participación, congregando a aproximadamente 60 personas, entre notarios y personal de apoyo de las notarías”. Además, anticipó que este sábado tendrá lugar en las instalaciones de dicho colegio, el curso nacional de actualización, que se llevará a cabo por videoconferencia y abordará temas agrarios. En esta ocasión, se espera la participación de destacadas personalidades del ámbito legal, como el magistrado Alberto Pérez Gazca del Tribunal Agrario, el notario Ricardo Aguilar Ochoa, reconocido por su experiencia en materia notarial, y el notario Miguel Ramírez Silva, experto en temas agrarios y originario de Guanajuato… EN PIE DE BATALLA está la candidata a la alcaldía de Aguascalientes por MORENA, Martha Márquez Alvarado, pues señaló que su lucha contra la violencia política de género es un problema amplio en el ámbito político mexicano, donde las mujeres en la política enfrentan barreras y ataques específicos debido a su género. Su decisión de denunciar y combatir legalmente estos ataques no sólo subraya su resiliencia personal, sino que también destaca la necesidad de un cambio estructural en la política mexicana, hacia un ambiente más inclusivo y respetuoso. Propuso un enfoque de campaña centrado en propuestas concretas para la ciudadanía, en contraste con las prácticas de confrontación y división. Esta estrategia refleja un deseo de transformación política que va más allá de la retórica, buscando establecer una conexión genuina con los electores y abordar sus preocupaciones de manera directa y honesta. El llamado a una elección libre de violencia y corrupción, así como el compromiso de Márquez Alvarado de enfrentar el autoritarismo y promover la paz, es una apelación directa a los ciudadanos de Aguascalientes que están cansados de la dinámica política actual… POR CIERTO QUE, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, Dafne Gissel Viramontes Ornelas, presidenta del Colegio de Economistas de Aguascalientes, y quien forma parte del Observatorio Ciudadano de Gestión de Agua de Aguascalientes, dio a conocer que ya están cerrando la Encuesta sobre el Acceso al Agua que llevaron a cabo desde el pasado 19 de febrero, mediante el cual buscan contribuir a la mejora de la calidad, acceso y servicio en la ciudad de Aguascalientes. Detalló que esperan a más tardar en una semana tener los resultados, por lo que los resultados serán presentados por el propio Observatorio que preside Elvia Alicia Jaime García, para darlos a conocer en conferencia de prensa…