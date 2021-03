No ha aceptado la federación el esquema de registro para vacunación que propuso el Gobierno del Estado para las jornadas en la capital. Dijo que ojalá en las próximas dosis sea con base en los años, de 90 en adelante, 85 y más, y así sucesivamente.

Personal del Grupo Técnico Operativo de Conafor, se reunió para tratar los detalles del Operativo de Semana Santa relacionado con el combate de posibles incendios forestales que se pudieran presentar, a la fecha acumulan 17 incendios forestales con cerca de 850 hectáreas siniestradas.

TRAS CINCO MESES de mantener sus puertas cerradas derivado de la contingencia sanitaria, el Museo Descubre reabrirá con estrictos protocolos de sanidad para que el público visite las instalaciones de manera segura, a partir del jueves 25 de marzo de 09:00 a 18:00 horas. Eso sí, el aforo total en las instalaciones será del 30 por ciento… EXPLICANDO SIN EXPLICAR, el PRI en Aguascalientes envió ayer un comunicado a nombre de nadie, en un mal intento de ocultar su forma de proceder con la militancia, pero sin que alguien dé cara, solo dice que se construyeron equilibrios para cada uno de los espacios de representación, que amplió las posibilidades de postulación para que todos los militantes puedan ser candidatos en igualdad de circunstancias, con base y apegados a las convocatorias institucionales, respetando leyes electorales y priorizando el bienestar colectivo de los ciudadanos, antes que el individual. Lo malo es que lo hicieron al cuarto para las doce, entonces resultan irrisorias sus explicaciones. Pero hay más, se atreve a decir que se mantiene en observancia acuciosa para la definición de quienes van a contender en la elección del 6 de junio por el municipio de Aguascalientes, y una vez definido el perfil se dará a conocer a la sociedad de manera institucional, atendiendo los tiempos, las formas y los procedimientos que establece el IEE y el propio tricolor… NO HA ACEPTADO LA FEDERACIÓN el esquema de registro para vacunación que propuso el Gobierno del Estado para las jornadas en la capital. El propio gobernador Martín Orozco lo comentó ayer y unió su voz al llamado a los adultos mayores para que solo acudan a vacunarse hoy los de apellido que empiece con A, y no otros, para evitar aglomeraciones en los cuatro puntos de vacunación, así como pérdida de tiempo. Dijo que ojalá en las próximas dosis sea con base en los años, de 90 en adelante, 85 y más, y así sucesivamente. Consideró importante generar rápido una entrega de fichas por la mañana, y la gente pueda saber si le va a tocar o no, y no permanecer en espera inútil. Hoy se aplicará Pfizer y son pocas vacunas, lo cual no sería negativo si llegaran dos o tres veces a la semana, para avanzar progresivamente en la inmunización, pero no. Martín Orozco, reiteró que la logística la establece la federación, mientras que “las necesidades nosotros las surtimos”, refiriéndose a termómetros, gel, sillas de ruedas y demás insumos. Mencionó que aunque se tiene la capacidad de vacunar a las personas, directamente en sus autos, en esta ocasión no será así, probablemente más adelante, en la medida en que sean fijos los puestos de vacunación y la logística pueda mejorar. Reiteró que son pocas las vacunas disponibles, pero es preferible aplicarlas que guardarlas, ya que entre más vacunas, menos riesgos para la tercera edad. También aclaró que es el gobierno federal el que garantiza la segunda dosis. Y, por otra parte, sobre el proyecto ferroviario de conectar nuestro estado con Jalisco en la Estación Chicalote, comentó que son fundamentales las inversiones extranjeras. Consideró que el sistema ferroviario volverá a tener auge como en 1886, y nuestro estado será un centro importante de distribución de mercancías y producto terminado, además de que hay varias empresas ferroviarias interesadas en invertir… PERSONAL DE CONAFOR, integrantes del Grupo Técnico Operativo, se reunió para tratar los detalles dentro del Operativo de Semana Santa relacionado con el combate de posibles incendios forestales que se pudieran presentar en dicha temporada, según comentó el gerente estatal, Víctor Villalobos Sánchez. Detalló que estuvieron presentes representantes del Municipio de Aguascalientes a través de la Coordinación de Protección Civil Municipal, de Proespa, de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, de la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Conafor para dar la opinión técnica al Comité de Manejo del Fuego. “Vimos la situación de la Semana Santa y lo tocante a otros temas como el desarrollo de capacidades según cada municipio para poder desarrollar cursos que tenemos en consideración”. Comentó que se cuenta con una fuerza operativa de poco más de 300 elementos de los 11 municipios, el Estado y la Federación para el combate de incendios, por lo que se mantendrá la vigilancia extrema tras las recientes conflagraciones presentadas y que a la fecha acumulan 17 incendios forestales con cerca de 850 hectáreas siniestradas. “Ya se vio lo relacionado al operativo que se va a realizar en Semana Santa y el viernes nos vamos a reunir con los coordinadores de Protección Civil municipales con la misma intención de cómo vamos a colaborar y cuáles son las recomendaciones”… SEMILLEROS DE EMPRESARIAS MEMAC, se denomina la iniciativa de esta agrupación femenina que tiene como objetivo impulsar a jóvenes emprendedoras mujeres de todas las edades a consolidar sus proyectos para de esta forma lograr autosuficiencia. Su presidenta, Elvia Jaime García refirió que las empresarias en esta nueva iniciativa buscan desde su experiencia ser un trampolín para las jóvenes aguascalentenses que tengan un producto, servicio o empresa en la etapa de inicio y desarrollen las herramientas que necesiten, desde capacitaciones, financiamiento, mercado y acompañamiento. “Las jóvenes emprendedoras tendrán la oportunidad de acudir a algunas asambleas mensuales como invitadas, así como a los eventos y foros que organicemos, y de esta manera tengan el acercamiento necesario para que su experiencia se siga enriqueciendo”, refirió la líder empresarial. Jaime García sostuvo que el impulso que se busca dar es para que la consolidación de sus proyectos se logre en un plazo no mayor a los 18 meses, y de esta forma logren convertirse en empresarias y generen empleos integrándose a la vida formal económica de Aguascalientes… SE PASAN. El conjunto de 16 agrupaciones de taxistas que elaboraron su modelo estudio financiero en pro del ajuste tarifario para el año 2021, presentaron el mismo ayer lunes ante el Consejo Consultivo de Transporte Público, que es uno de los pasos indispensables en este proceso para plantear la situación financiera de este gremio y aspirar a esa aprobación tarifaria que, la verdad, seguramente no creyó en las cifras propuestas por los transportistas…