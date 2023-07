Restauranteros se comprometieron a que en Vive la Vendimia, en agosto, cobrarán un peso por el descorche a los comensales que lleven botellas de vino a los restaurantes, siempre y cuando sea producido aquí.

LAMENTÓ la gobernadora Tere Jiménez los hechos de violencia en contra de la infancia que costaron la vida a un niño; dijo que el DIF tiene actualmente a 40 niños recién nacidos bajo su resguardo, aparte de menores involucrados en procesos de divorcio de los padres y quienes prefieren dejarlos en adopción que responsabilizarse de ellos… RESTAURANTEROS SE COMPROMETIERON a que en Vive la Vendimia, en agosto, cobrarán un peso por el descorche a los comensales que lleven botellas de vino a los restaurantes, siempre y cuando sea producido aquí, a fin de promover el consumo del vino local sea tinto, blanco o rosado, anticipó la titular de SECTUR, Gloria Romo Cuesta… PARA VER ARTISTAS, comentó que habrá boletos de cortesía y también experiencias gourmet que serán adquiridos por un costo que incluye botella de vino, tabla de quesos u otro platillo, que cada una de las vinícolas ofrecerá. Habrá límite de cupo y se podrán adquirir vía digital o de modo impreso en la Secretaría de Turismo. Si es digital sólo se podrán descargar dos boletos por persona por cada CURP… NO SON COMPLACENCIAS, dijo el fiscal Jesús Figueroa Ortega al referir que no porque los animalistas pidan que se castigue con más severidad a la quinceañera señalada como presunta responsable de dar muerte de manera cruel a un gato y publicar imágenes de sus acciones en las redes sociales, se les cumplirá el antojo punitivo que tienen en su mente. Y es que les guste o no, existe un marco jurídico que tutela los derechos constitucionales, así como las penas máximas por un delito de esta naturaleza. Advirtió que el Sistema de Justicia para Adolescentes establece claramente figuras legales a las cuales ceñirse, como pudiera ser el caso de que la menor de edad se encuentre afectada en su salud mental, como se informó previamente, y deba someterse a un tratamiento de salud… NO CAUSÓ GRACIA entre docentes y personal administrativo la indicación para mantener guardias de personal en las escuelas como forma de evitar robos en los planteles, considerando que este tipo de atracos se presentan principalmente durante las noches y tampoco es que así fueran durante el día, los trabajadores puedan hacer frente a quienes pretendan ir a robar. Adicionalmente se advierte que en este periodo de receso se redujo una semana el descanso con motivo de la capacitación que se llevará para la instalación de la Nueva Escuela Mexicana y que finaliza hasta el próximo miércoles… FSTSE. El líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado en Aguascalientes, Normando López Meixueiro, señaló que como parte de las recientes negociaciones a nivel central donde se alcanzó un incremento salarial de 7.7% retroactivo al 1º de enero de este año, una de las áreas beneficiadas será el sector médico, ya que se acordó mayor apoyo para la contratación de médicos tanto en el ISSSTE como en el área del ISSEA y con esta medida busca fortalecer la atención médica y a su vez asegurar que se cuente con suficiente personal para brindar servicios de calidad a los ciudadanos. En cuanto a las contrataciones de personal, el líder sindical especificó que se espera contratar a alrededor de 150 médicos en el ISSSTE y otros servicios de salud en la entidad. Subrayó que dentro del acuerdo también se incluyó el beneficio para las enfermeras, quienes también verán incrementadas las oportunidades laborales… ESPERAN DEL CONGRESO, según el dirigente local del PRD, Iván Sánchez Nájera, que en el próximo periodo ordinario de sesiones que arrancará en septiembre salgan temas que han estado en la congeladora como el del maltrato animal que tanto han empujado las diversas asociaciones ambientalistas en el estado, además de que el PRD seguirá empujando para avanzar en el tema de los derechos de la diversidad sexual. Afirmó que como partido buscan que el Código Civil del Estado se empareje con la realidad, dado que hay derechos que son vulnerados, hay cosas que se permite en la realidad, pero que el Código sigue diciendo que no…