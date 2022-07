El propio secretario general de la Sección 38 del STRM dijo desconocer si hubo afectaciones en el servicio a los poco más de 200 mil usuarios que reciben servicios de telefonía e internet en la entidad…

AUNQUE EN DISTINTAS latitudes las huelgas son asunto recurrente y hasta forman parte de la cultura comunitaria –si no, pregúntenle a los franceses-, en nuestro terruño, para algunos empresarios, la pura palabrita despierta ansiedad, picazón y ronchas… NO FALTA QUIENES se santiguan y tocan madera al ver las banderas rojinegras, y no por aversión al Altas, sino porque consideran que una medida de esta naturaleza deriva en una auténtica tragedia griega… EL ASUNTO ES que aún tratándose de una empresa de envergadura nacional, el tema del conflicto laboral de quienes trabajan para Telmex sí despertó la preocupación, al menos, de una de las cámaras empresariales de la entidad, tan es así que fue el tema del día… FUE POCO DESPUÉS de las 2 de la tarde cuando el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la empresa Telmex y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llegaron a un acuerdo para instalar una Mesa Técnica para analizar con detalle las peticiones de los trabajadores… SIN PERDER EL TIEMPO, fueron retiradas las banderas rojinegras de las siete instalaciones que tiene la empresa en Aguascalientes; la de la céntrica calle Pedro Parga, la de Arboledas, la de López Mateos en la colonia El Llanito, las dos de Mahatma Gandhi, la de Ciudad Industrial y la de la colonia Trojes de Alonso… EL PROPIO secretario general de la Sección 38 del STRM dijo desconocer si hubo afectaciones en el servicio a los poco más de 200 mil usuarios que reciben servicios de telefonía e internet en la entidad por parte de esta firma, pero como quiera “si los hubo, nos vamos a reincorporar para regularizar esa parte”… EN ENTREVISTA con El Heraldo, Humberto Malo Ortiz afirmó que a causa de las acciones que emprendieron previo al llamado de huelga, diversas prestaciones se vieron “desfasadas” en el sentido de que no fueron puntualmente retribuidas por la empresa y no se reflejaron en la nómina de los compañeros, pero ya habrá tiempo de ponerse “tablas”… “DE NINGUNA MANERA SE DEJAN de pagar o desaparecen”, simplemente habrá que hacer cuentas y cuadrarlo todo… DONDE ALGO NO CUADRA es en la delegación local de la Secretaría de Bienestar, pues los templarios de la 4T esperaban mayor furor, compromiso y respuesta de los beneficiarios de uno de los programas federales de apoyo… Y ES QUE, tras encabezar la Feria de Tandas en Aguascalientes, la encargada, Silvia Licón Dávila, comentó que de 2020 a la fecha, y bajo esta fórmula se dispersaron 68 millones de pesos, con apoyos que van de los 6 mil a los 20 mil pesos a la palabra. “Es un crédito que no se pide nada, más que la palabra. Creo en ti, que me vas a pagar”… PERO RESULTA que buen número de los beneficiarios del pueblo “sabio y bueno” se hicieron de oídos sordos y una vez que recibieron el recurso, jamás regresaron para pagarlo, lamentó la funcionaria federal… “SE HACE UNA INVITACIÓN a los empresarios a que sigan impulsando sus negocios y a los que no han pagado, que se acerquen con nosotros para que continúen con este beneficio”… DETALLÓ QUE DE LOS 68 millones dispersados, 24 millones ya han sido debidamente pagados y 44 millones están volando… ESTA CANTIDAD fue repartida a más o menos 10 mil beneficiarios. “Esperamos que regresen porque ni les vamos a cobrar intereses para que continúen creciendo el negocio”, dijo la funcionaria… SE ATRIBUYE al poeta italiano Arturo Graf la frase: “La ingenuidad es una fuerza que los astutos no deberían despreciar”… ASUNTO NADA DESPRECIABLE es el de la entrega recepción entre la administración entrante y la que encabeza el gobernador Martín Orozco Sandoval, quien sobre este tema comentó que ha quedado definido el nombre de los cinco integrantes de cada equipo para esta maroma… LOS ENLACES PRINCIPALES serán el secretario de Gobierno, Enrique Morán Faz y el actual coordinador de gabinete, y por el lado de Tere Jiménez, Rubén Camarillo… SE ESPERA que en la primera semana de agosto se haga público el calendario de las reuniones entre ambos equipos… ACERCA DE LOS RESULTADOS logrados con el secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López, el mandatario señaló que se confirmó que el presidente Andrés Manuel López visitará la entidad antes de que termine su periodo al frente del Ejecutivo Estatal… ENTRE LOS ASUNTOS que se contemplan en este encuentro, está la entrega de las instalaciones de la Guardia Nacional en Jaltomate, así como el protocolo de apertura del Libramiento Carretero poniente, aunque se sabe que el presidente pondrá en la mesa otros asuntos que se darán a conocer más adelante… EN EL ENCUENTRO entre los representantes de los medios de información y el mandatario estatal, también se dio a conocer que existe una solicitud de una donación de un terreno de cuatro hectáreas para la construcción del segundo cuartel para la Guardia Nacional en el municipio de Cosío. El gobernador detalló que para ello, primero el Congreso del Estado deberá dar su visto bueno…