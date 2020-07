Coqueteando y marcando terreno, el diputado Heder Guzmán, de MORENA, ha dejado ver su simpatía hacia el PAN pero muy específicamente con el proyecto actual y futuro de la alcaldesa Teresa Jiménez, porque para Toño Martín, curiosamente, sí tuvo críticas.

COQUETEANDO Y MARCANDO TERRENO, el diputado Heder Guzmán, de MORENA, ha dejado ver su simpatía hacia el PAN pero muy específicamente con el proyecto actual y futuro de la alcaldesa Teresa Jiménez, porque para Toño Martín, curiosamente, sí tuvo críticas ya que hace apenas un par de días el senador aseguró que el gobierno federal ha omitido castigar a los corruptos del pasado, pero muy en su papel Heder respondió: “no se habrá mordido la lengua el Senador, al que le tendremos que preguntar si lo dijo como aspirante a Gobernador, pues como legislador su trabajo ha dejado mucho qué desear”. Entonces refirió que en este gobierno de la 4T habrá funcionarios que tal vez se vean involucrados, ahora en el caso tan sonado de PEMEX y con Emilio Lozoya “en casa”, pero dijo que la diferencia es que ahora no hay compadrazgos y si tienen qué caer funcionarios de la 4T así será, aunque a nadie se le olvida que los principales actores del Pacto por México y de la Reforma Energética son del PAN, del PRI y del PRD, por lo que “le diría al Senador que ponga sus barbas a remojar”… EN SESIÓN de la Comisión Permanente, el mismo legislador habló en torno a la extradición del ex director de PEMEX, y dijo que dará respuesta a los escándalos provocados por la Reforma Energética y sobre todo los actos de corrupción del ex presidente Enrique Peña, así como el financiamiento ilícito de la campaña del anterior Presidente de México, además del pago a legisladores que aprobaron la reforma. Por lo pronto hay mucho circo y declaraciones en torno al tema, del que muchos esperan que salga pus, pero al ser éste el gobierno del perdón, también cabe la duda de si habrá castigados… LIMPIANDO CAJONES y guardando artículos personales para desalojar oficinas y ceder espacios a gente de confianza de la actual dirigencia estatal, así andan en el PRI. Y es que tanto Herminio Ventura como Leslie Atilano, tienen pensado recomponer el Comité Estatal, lo cual sucede por lo regular, en cada cambio de administración de ese partido, pero ojalá mantengan los ojos abiertos, pues al ser las oficinas del tricolor “la casa del pueblo” pudieran colarse algunos zopilotes que hasta no hace mucho renegaban de su militancia, la negaron rotundamente y más allá de las críticas negaron haber estado afiliados alguna vez, pero ahora, buscan acercamientos para ocupar carteras que les permitan “una chamba” y no necesariamente la lealtad y compromiso con el partido en un tiempo electoral que se avecina. Es aquí donde la vista y el olfato del profesor Herminio Ventura deberán estar muy agudos. Y entre la gente que se irá necesariamente, esperar al menos de un par, alguna traición… SE PUSO DE MODA calificar la gestión de gobernantes respecto de la actuación de sus administraciones ante la emergencia sanitaria por Coronavirus; tanto, que prácticamente cualquier lo hace y saca sonrisas a quienes encabezan las listas. A esas actividades le han entrado varias marcas y a la alcaldesa Tere Jiménez correspondió destacar en la evaluación Covid de junio DE CIMTRA y en la cuarta encuesta de alcaldes de Caudae Estrategias, donde se le posicionó como una de las presidentas municipales que mejor le ha respondido a la ciudadanía para aminorar los efectos económicos que ha dejado la pandemia a nivel mundial… CON MÁS SERIEDAD para abordar ese tipo de temas, el INEGI presentará hoy en videoconferencia que encabezará a las diez de la mañana su presidente, Julio Santaella, el estudio denominado “Impacto del Covid-19 en la actividad económica y el mercado laboral”, cuyos resultados seguramente sí serán interesantes y con fundamento. Participarán también Arturo Blancas Espejo, director general de Estadísticas Económicas y Edgar Vielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas… BENEPLÁCITO expresó el líder obrero Alfredo González González por la participación de la CTM al avalar la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones, presentada por el presidente, López Obrador al afirmar que actos como éste, impulsan el tripartismo en defensa de pensiones dignas para la clase trabajadora. Recordó que hoy en día cuando un trabajador se jubila a los 60 años, escasamente tendrá como pensión el 30% del salario, por lo que mejorar las pensiones no ha terminado con ésta iniciativa, pero es un avance hacia nuevos estadios. Por ello estarán atentos de lo que determinen los legisladores federales y se revise lo que han insistido durante mucho tiempo, “porque veíamos a futuro pensiones paupérrimas a través de las Afore”… UNAMOS CRÉDITOS el nuevo modelo de crédito del Infonavit ha registrado desde su arranque a la fecha 14 mil financiamientos de este tipo en lo que va del año, de los cuales se han otorgado el 95% en solo 5 meses y que representan una derrama económica de más de 4 mil millones de pesos en la adquisición de viviendas con valor promedio de más de 650 mil pesos. En Aguascalientes y de acuerdo al delegado Sergio Armando González Serna, en corte del pasado 19 de julio se han otorgado 210 créditos en dicho programa. “Los financiamientos otorgados bajo el esquema Unamos Créditos no sólo permitió contribuir a la reactivación económica del país; sino también dio acceso a las y los trabajadores de menores ingresos a una vivienda de mayor valor y mejor ubicación, cerca de los centros laborales”…TAXISTAS REVOLUCIONARIOS se sumaron a la reciente denuncia de la AUGTEA y del Enlace de Transporte Colectivo Foráneo en el sentido de que a la salida a San Luis Potosí abundan los vehículos particulares, –piratas–, prestando servicio colectivo de transporte público hacia las comunidades rurales. Es tiempo de que la autoridad competente ponga orden… EL SNTE RINDIÓ HOMENAJE al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación en el marco de su celebración anual y les expresó la gratitud de la comunidad escolar, porque su contribución “es la mejor forma para demostrar un principio fundamental: en las familias, en las comunidades educativas, en la sociedad, en el espacio público, educamos todos”… AL MENOS UN CONTAGIO de Covid-19 han tenido a estas alturas todas las dependencias públicas y eso no lo han desconocido las autoridades de salud. Por lo pronto, ayer el secretario de Seguridad Pública, Porfirio Sánchez, dijo que en esta instancia han sido 9 los aislados, pero el trabajo no tiene por qué detenerse, menos en esta dependencia de intervención inmediata…

