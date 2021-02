¿Habrá equidad de género en notarías? Tenemos 61 notarías públicas abiertas en el estado y 17 mujeres son notarias; pero abogados y notarios se formulan esa pregunta porque se ha visto a abogadas apresuradas en reunir los documentos que indica la Ley del Notariado para recibir esa designación.

La comunidad feminista sigue esperando la publicación en el Periódico Oficial del Estado del dictamen de reforma que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural para poder analizar cómo quedó finalmente el texto y a partir de eso, elaborar los escritos para interponer el amparo y la acción de Inconstitucionalidad vía la CEDH ante la Corte.

NO SÓLOS LOS MAESTROS, sino todos los burócratas federales están indignados por la resolución de la Corte, que determinó un tope de pensión jubilatoria en ISSSTE, en UMAs, es decir una cantidad máxima de 27 mil pesos mensuales, por lo que las protestas y manifestaciones públicas no se harán esperar. Y claro que de no darse marcha atrás, lo más probable es que el esquema también llegue a las sesiones del IMSS, lo que sería catastrófico para los trabajadores de la IP… Afirman que quiere una notaría la anterior secretaria general de Gobierno, licenciada Siomar Eline Estrada Cruz, quién dejó ese cargo sin despedirse y actualmente se desempeña como magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el que dejará al perder el amparo que la sostiene como juzgadora federal, ella llevará como notaria suplente a la licenciada Genoveva Silva Moreno, actual directora de Asuntos Jurídicos de la Seggob. En pasillos judiciales desolados por la pandemia, también se dijo que Rebeca Juliana Durán Méndez ya no será abogada de ex gobernadores porque dejará el despacho Serna Ventura y Asociados, intentando recibir una notaría de base que llaman de número; fue comentario al vuelo porque se trataba un asunto que relaciona a las licenciadas Siomar y Rebeca con el empresario Óscar Fernando González Martínez, quien enfrenta diversos juicios patrocinado por el mencionado despacho jurídico. Se pensaría que para ser notario público debe conocerse algo del trabajo notarial… el caso es que si las designaciones van en ese sentido, a integrantes del Colegio de Notarios cae como un gancho al hígado, pues hubo quejas de que Siomar no fue accesible con el gremio ni sensible a sus problemas… Ya tenemos todo, pero a nivel de leyes cualquier palabra implica que se tiene que cambiar, entones nomás estamos esperando eso”… CAYÓ ESTREPITOSAMENTE la venta de seguros automotrices el año pasado, según comentó el presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas en Aguascalientes, José Refugio Náñez Rodríguez. El representante de AMASFAC dijo que los agentes de seguros vivieron exactamente el mismo fenómeno que les ocurrió a las agencias de automóviles nuevos, cuyo representante de la AMDA Aguascalientes, Juan Carlos Thomae, había señalado que se venían vendiendo un promedio de 1,600 vehículos al mes entre todas las marcas y que tan sólo en mayo cayó y sólo vendieron 400 unidades… LA MONUMENTAL CRUZ que se construye en Calvillo, como parte de un proyecto para incrementar el turismo en el Pueblo Mágico, ha tenido siempre el interés de la Diócesis de Aguascalientes. En vida, el Obispo José María de la Torre Martín visitó varias veces el Cerrito Alto, donde se levanta el ícono religioso y expresó su ilusión de ver terminada dicha obra, lo que lamentablemente ya no pudo ver. Ahora, el Administrador Diocesano, Juan Gabriel Rodríguez Campos, ha retomado la atención de la Diócesis hacia el proyecto y hace poco estuvo al pie de la Santa Cruz, cuya estructura está completa y actualmente se coloca un recubrimiento a base de placas de polímero y aluminio. El responsable diocesano mostró su satisfacción por el cuidado que se ha tenido en el proyecto, para amalgamar diversas tradiciones del pueblo calvillense, conocido por su acendrada fe, incluso desde su fundación y en tiempos de la Guerra Cristera, por citar importantes momentos… PARA IMPULSAR EL TURISMO de Romance, la Secretaría de Turismo del Estado, conjuntamente con la Federal y la Destination Wedding Specialist Asociación, diseñaron un catálogo denominado Aguascalientes, Tradición y Romance, en el que se muestran algunas opciones para la celebración de Bodas Destino en esta entidad. Con la finalidad de promover este documento y darlo a conocer al mayor número de mercados potenciales, en los primeros días de marzo se presentará de forma virtual ante integrantes de los consulados de México en Estados Unidos y Canadá, así como a empresas y profesionales que comercializan el segmento. El catálogo que se puede consultar en la página del Gobierno de México, se presentan tres productos específicos para atender los gustos y necesidades de los posibles clientes: Romance entre Haciendas y Viñedos; Romance, Arte Taurino; y La Catrina Romántica, Tradición Mexicana… 1,400 INCIDENTES relacionados con gas LP se atendieron durante el 2020, según comentó el coordinador de Protección Civil Municipal, Eduardo Muñoz de León. Fueron incendios, explosiones, fugas, y hubo pérdida de vidas humanas y afectaciones en edificios que tuvieron que ser evacuados y cerrados… De ahí la urgencia de que la gente ponga la atención en el tipo de cilindros que tienen en sus casas… LA SEDEC informó que el próximo jueves 25 dará inicio el segundo ciclo de conferencias en comercio exterior, del programa AGX Aguascalientes Exportador, con la finalidad de fortalecer las competencias de las pequeñas, medianas y grandes empresas del estado que ofrecen productos o servicios con un alto valor de competitividad y estándares de calidad internacional para su exportación. Se impartirán más de 18 webinars gratuitos en temas como la constitución de una empresa en Estados Unidos, Instrumentos financieros para una exportación eficaz y Cómo armar tiendas virtuales, además de presentar las condiciones para la comercialización en mercados de Australia, Canadá, China, Colombia y Países Árabes, entre otros…