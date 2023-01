La Casa del Migrante fue cerrada, y no es cualquier cosa, porque era la que abría la puerta a gente de paso, vulnerable, ofreciendo un apoyo que, pública y oficialmente, no se encuentran en otro lugar.

MUY ACTIVA EN ESPAÑA, colaborando en la promoción turística implementada por el Gobierno de México que encabeza el secretario Miguel Torruco Márquez, se encuentra la senadora por Aguascalientes Martha Márquez Alvarado, desde el pasado 18 de enero. La legisladora se ha reunido con Xiana Méndez, titular de la Secretaría de Estado de Comercio en España, así como con un grupo de empresarias encabezado por Ángela de Miguel, con la intención de gestionar oportunidades para las emprendedoras de Aguascalientes. También, se reunió con la diputada Inmaculada Toledano Flores y demás miembros de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, para generar acuerdos comerciales que favorezcan a los productores vinícolas de la entidad… LA CASA DEL MIGRANTE FUE CERRADA, y no es cualquier cosa, porque era la que abría la puerta a gente de paso, vulnerable, esperanzada, aventurada también, pero que siempre encontró en el sitio, en la medida de las posibilidades, un pedazo de pan, un espacio para reposar y palabras de aliento que, al menos pública y oficialmente, no se encuentran en otro lugar. Y es que Cuitláhuac Pavel Cardona Vargas, su promotor y activista, se integró al equipo de Nora Ruvalcaba Gámez en la SEP y ahora funge como Coordinador de la DGETI que administra los subsistemas de CBTIS y CETIS a nivel nacional. “Es una oportunidad que me está brindando y no quise desaprovecharla por valor curricular, aunque mi idea es que, al concluir, regresar al proyecto de la Casa del Migrante”, comentó el nuevo funcionario de la 4T. Con las cortinas abajo, toda la responsabilidad fue dejada al señor José Antonio Maya López, quien tiene su propio albergue en el bulevar Miguel de la Madrid #1602, en Jesús María, frente a las oficinas de la Delegación del Instituto Nacional de Migración. “Para que la gente pueda llevar ahí todos los apoyos que nos brindaban, dado que él tiene a migrantes que siguen llegando a Aguascalientes. Estamos tratando de apoyar a Antonio Maya con algunas gestiones, en llevarle cobijas y unas despensas, seguimos en la labor a distancia, no es lo mismo, pero se le sigue apoyando y él sí está con bastante trabajo en el tema de los migrantes”, agregó… VEOLIA NO REIMPRIME RECIBOS; así que si a usted como usuario no le llegó la boleta, se le perdió, se la robaron o se le dañó, ni se dé su vuelta a las oficinas de la empresa porque no le van a hacer el favor; eso sí, si no paga le van a cortar el servicio. Y es que en el agónico usufructo de la concesión, Veolia determinó que el usuario está obligado a poseer algún dispositivo digital para bajar la aplicación y desde ahí consultar su estado de cuenta, imprimirlo y luego proceder a su pago, oportuno por supuesto, porque no está dispuesta a darle esa información de otra manera. Es decir, como si fuera una empresa de primer mundo, la firma exige usuarios con alta calificación tecnológica, si es que quieren conservar el suministro, sin importarle que hay miles de usuarios que no tienen acceso a un dispositivo digital, que no son expertos en el manejo de las aplicaciones y que no van a tomar un curso porque lo único que quieren es pagar el deficiente servicio de suministro de agua que les proporciona la empresa. De verdad ¿es mucho pedir que les digan, aunque sea en un papelito, cuánto deben depositar en la caja?… UNA SERIE DE ENROQUES dio a conocer el Obispado para la Diócesis de Aguascalientes y destaca que el presbítero Jesús María González Martín del Campo fue promovido por el Obispo Juan Espinoza Jiménez como canónigo de la Catedral Basílica de Aguascalientes; la ceremonia de nombramiento e investidura será el martes 31 de enero, a las 12 horas. Por esa razón, el nuevo párroco de Santa María Reina será Pedro López, quien tendrá su misa de recepción el viernes 3 de febrero, también oficiada por el VIII Obispo de Aguascalientes… Otros cambios son: el párroco Salvador Delgadillo va a San JP II en Jesús María; Javier Guerreo a Cristo Rey; Raúl Sosa Palos a la Medallita Milagrosa; Mario Chávez al Encino; Juan Manuel Martínez a los Dolores, en Teocaltiche; Héctor Romo, a Bajío de San José; Pedro López estará en Santa María Reina; Salvador Ibarra a San María Asunta; Juan Pablo Romo al Sagrado Corazón, en Ojuelos; Carlos Rangel a Asientos; y Jaime Esparza a Pinos… Además, el padre Manuel González va a la Purísima y los vicarios Rafael Zamarripa, Luis Antonio Cruz y Jaime Saucedo fueron removidos a la Purísima, Bajío de San José y San Pancho, respectivamente… PERMANECERÁ ABIERTA la convocatoria de Estancias Infantiles hasta el 30 de noviembre para menores de 1 año y hasta un día antes de cumplir los 3 años, y la gobernadora Tere Jiménez señaló que inicialmente se beneficiará a 2 mil 500 menores de edad, cuyos padres y madres de familia no cuentan con seguridad social y que no tienen dónde dejar a sus hijos mientras estudian o trabajan. Invitó a las personas interesadas en operar uno de estos lugares a acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social para consultar los requisitos y presentar la documentación correspondiente. Para más información, los interesados se pueden comunicar al 449-910-2121, extensión 4285. De igual modo, la gobernadora pidió a los padres, madres y tutores interesados en participar en este programa, acudir a las oficinas de la Sedeso ubicadas en el boulevard José María Chávez No. 3202, en Ciudad Industrial, o a las Casas del Bien Común, en horario de 8:00 a 15:30 horas… LLENA A TOPE lució anoche la explanada de la Plaza de la Patria y vaya que el cantante José María Napoleón conserva un amplio poder de convocatoria en público de todas las edades, pero… la gente salió triste, pues si bien lució el evento encabezado por la gobernadora Tere Jiménez para recibir a distancia el nombramiento de Capital Americana de la Cultura, lo cierto es que el público se quedó con ganas de más, pues Napoleón cantó cuando mucho 5 canciones, lo cual fue apenas una probadita de lo que la gente esperaba, y sí, definitivamente, hubo muchos decepcionados… COMENZÓ LA SOCIALIZACIÓN del proyecto del nuevo rastro municipal tipo TIF de Jesús María entre los diferentes sectores. El presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López, se presentó ante la cúpula empresarial y ganadera el proyecto, la cual busca dar un impulso a los sectores económico y pecuario de dicho municipio. El alcalde destacó ante los líderes empresariales y ganaderos que el rastro de Jesús María en la actualidad es uno de los que registran mayor actividad en el estado, toda vez que atiende a productores de la región, por lo que resulta insuficiente, además de que los procesos de matanza ya son obsoletos, por lo que el nuevo rastro tendrá como meta ampliar su capacidad, pero también modernizar los procesos, a fin de que estén de acuerdo con las normas de Tipo Inspección Federal…