Los tiempos para hacer equipo con otros clubes se acercan y como tendrán que registrar plataformas electorales, posibles coaliciones y a sus respectivos candidatos, lo que está a la orden del día es la confrontación de posturas y el debate…

LOS MARIACHIS CALLARON, y es que la fiesta que se tenía preparada ayer en el Congreso del Estado, tras la clausura que había sido anunciada -primero para el lunes, luego para ayer martes-, ahora quedó en suspenso para este miércoles… ASÍ SUCEDIERON las cosas ante temas coyunturales en los que, otra vez, los diputados locales no han logrado ponerse de acuerdo, como es el asunto ya declarado anticonstitucional por la Suprema Corte de Justicia, como es el cobro por el Derecho de Alumbrado Público, independientemente del nombre que se le ponga, como han pretendido llamarlo algunos municipios… ESE FUE EL MOTIVO PRINCIPAL por el que la sesión de ayer fue suspendida y se espera sea reanudada este miércoles. Queda claro que el consenso es un arte muy fino y muy valioso, que mucho nos hace falta en estos tiempos de polarización y que no todos logran desarrollar… Y ESTO SUCEDE hasta en casa, donde no siempre padres y hermanos están de acuerdo cuando alguno de sus integrantes manifiesta su deseo de casarse con Sutano o Mengana. No faltará quien diga que “esas pulgas no deberían saltar en nuestro petate”. Tampoco está asegurado el consenso cuando se trata de definir el menú para la cena de Nochebuena, sobre todo, cuando se aproxima la fecha y el estrés se incrementa… ALGO POR EL ESTILO está sucediendo en los partidos políticos, pues los tiempos para hacer equipo con otros clubes se acercan y como tendrán que registrar plataformas electorales, posibles coaliciones y a sus respectivos candidatos, lo que está a la orden del día es la confrontación de posturas y el debate… EL PASADO MARTES, en el marco de la reunión del Consejo Nacional de este partido, la temperatura se fue elevando conforme desfilaban los temas a discutir, como las impugnaciones presentadas en torno a algunas candidaturas por gubernaturas que estarán en juego -lo cual no es raro ya en este partido-… EL CASO ES QUE todo parece indicar que entre tantos asuntos a resolver, la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional tendrá que intervenir para poner orden en el Comité Estatal y los morenistas de Aguascalientes esperaban que se abordara lo referente a este complicado asunto… POR LO MENOS se mantuvieron a la expectativa del posible nombramiento de un delegado especial que asuma las funciones de presidente y un segundo delegado especial que tome las riendas del área de finanzas… LA NECESIDAD DE DEFINIR los mandos es porque a nivel local no se ponen de acuerdo los grupos en torno a estos manejos. Pocas situaciones generan incertidumbre en las organizaciones como la ausencia de líderes formales, formalmente ungidos y bien apuntalados, sobre todo cuando la nave se acerca a las turbulentas aguas de los tiempos electorales… DE AHÍ QUE AL HABER aquí muchos generales y pocos soldados, no queda de otra sopa más que el CEN tenga que tomar decisiones… SOLO QUE VA A HACER falta que de una buena vez, los integrantes del movimiento en la entidad le hagan caso a Mario Delgado, dirigente nacional y a los integrantes del Consejo Nacional… OTRO TEMA QUE DEBERÁ desahogarse de la lista de pendientes es la plataforma electoral que se presentará para la elección de diputados federales, locales y de ayuntamientos, así como el acomodo de las candidaturas, por la cuestión de género… ESTO PORQUE HACE unas semanas, se dio a conocer una circular en la que se anunciaba que en varios municipios, incluyendo el capitalino –dicho de otro modo, la joya de la corona-, se había considerado en primera instancia que sería una mujer quien encabezara la candidatura a la alcaldía… COMO USTED LO IMAGINA, más por ambiciones políticas que por machismo, a más de uno esta idea no les gustó nada, nadita de nada… LA NOTICIA CAYÓ como balde de agua con hielos o como patada en la espinilla principalmente a aquellos que han invertido en una precampaña velada buscando esta posición, entre otros Federico Arturo Ávila y Heder Guzmán… AQUÍ VALE LA PENA recordar que ambos podrán tener muchas ganas, pero ninguno de ellos cuenta con la formal militancia, pues en caso de salirse con la suya, serían candidatos ciudadanos –no sería la primera vez que así lo hace el diputado Heder-… LEVANTA SUSPICACIAS, que en el tiempo que lleva como diputado ciudadano impulsado por Morena, no se ha atrevido a registrarse como militante… PARA METERLE MÁS SUSPENSO a esta novela, aparentemente no hay una mujer “de peso” que pudiera cargar la bandera, toda vez que la única que seguiría sonando, Nora Ruvalcaba, no renunció oportunamente al cargo que ocupa en el gobierno federal. Por lo pronto, se espera que salga humo blanco a más tardar este miércoles… UNA ESTRELLITA en la frente se llevaron Clara Beatriz Jiménez González, Fidel Moisés Casarín Caloca y Ricardo Adán Valdez Raygoza en la sesión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral… RESULTA QUE LOS ANTES MENCIONADOS aprobaron con promedio superior al 9.64 la evaluación que se aplica a quienes, como ellos, forman parte del Servicio Profesional Electoral Nacional con adscripción al Instituto Estatal Electoral… ADEMÁS DEL RECONOCIMIENTO de los consejeros, se hicieron acreedores a un incentivo que por ley, solo se otorga a los mejores promedios. Enhorabuena…