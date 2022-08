EN UN AVISPERO está a punto de convertirse el CCEA, ante la indecisión de Raúl González Alonso para pronunciarse respecto a si buscará la reelección o dejará el camino libre para alguien más interesado en conducir el organismo que congrega a la iniciativa privada del Estado.

QUE ES INTOCABLE el derecho a manifestarse, señaló ayer el Secretario General de Gobierno, Enrique Morán Faz, al referir que, hasta el momento, el gobierno del estado no está involucrado en la iniciativa de ley de la manifestación pública en Aguascalientes. Explicó, sin embargo, que lo que se busca regular, según lo expuesto por su tocayo García López, es regular los efectos colaterales que algunas manifestaciones tienen, pero dijo desconocer el avance de las pláticas. Señaló que esperará por el documento final para que el gobierno del estado pueda emitir una opinión definitiva… EN UN AVISPERO está a punto de convertirse el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, ante la indecisión de Raúl González Alonso para pronunciarse respecto a si buscará la reelección o dejará el camino libre para alguien más interesado en conducir el organismo que congrega a la iniciativa privada del Estado. Trascendió este inicio de semana que, si bien respetan su posición, no falta quien trata de llevar agua a su molino para tomar ventaja por si Raúl decide poner punto final a su gestión, y se han dedicado a visitar a los integrantes con voz y voto para autopromocionarse. Otros insisten en fundar un nuevo consejo en donde haya decisiones contundentes y claras, e igualmente procuran charlas de café para convencer a quienes esperan humo blanco del CCEA pero también desesperan porque no hay señal alguna. En ese escenario, pues también hay voces que quieren inclinar la balanza hacia una presidencia femenina, impulsando una nueva etapa para el CCEA donde nunca ha habido una dirigente. El caso es que hay efervescencia y los más mesurados esperan que ésta no sea llevada al extremo… TRANSPARENCIA pide una diputada para el proceso de designación de los titulares de los órganos internos de control de los municipios. Se trata de la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Yolytzin Rodríguez, quien presentó una iniciativa de reforma a la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, con la finalidad de integrar la participación ciudadana y de los académicos en esa ruta. Explicó que la iniciativa busca garantizar la transparencia y la máxima publicidad en el proceso de designación, ya que “actualmente la Ley establece que los presidentes municipales deben de someter una terna a cabildo, por lo que se deja de manera discrecional la designación de estos puestos. Con esta reforma, el proceso de designación iniciará con una convocatoria pública y abierta, para que toda persona interesada y que cumpla con los requisitos que establece la legislación pueda participar en ella, lo que garantiza transparencia en el proceso de la designación y permite que la ciudadanía pueda conocer los perfiles de las personas que están interesadas en ocupar el cargo”… YA ESTÁ EN SAN PANCHO la Proespa. Ayer, Héctor Eduardo Anaya Pérez inauguró su oficina de atención regional y su titular; dijo que esto es para promover la responsabilidad y la participación social en materia ambiental y de bienestar animal a los ciudadanos que habitan en esa región del Estado, quienes ya no tendrán que trasladarse a la ciudad capital para la consulta y trámites en materia de verificación vehicular, reportes y denuncias en materia de bienestar animal y ambiental. Los municipios beneficiados son San José de Gracia, Pabellón de Arteaga, Cosío, Tepezalá, Asientos y Rincón de Romos. Esta oficina de atención regional se ubica en la calle Benito Juárez No. 603, primer piso, en un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a las 16:00 horas… CENTENARES DE PERSONAS acudieron desde la madrugada de ayer a la alberca municipal de Boulevares con la esperanza de obtener un espacio para practicar natación por las mañanas; sin embargo, sólo cerca del 20% tuvo la oportunidad de inscribirse. Esta situación nos pone a analizar acerca de la falta que hacen este tipo de espacios en la capital, pues únicamente existen dos albercas municipales y una gran demanda ciudadana. Ojalá se le siga apostando a la generación de espacios en los que niños, jóvenes y adultos puedan desarrollar de manera sana algún deporte, como en este caso la natación. Tampoco estaría de más que el gobierno municipal mejore los mecanismos de inscripción para evitar largas filas y tiempo de espera innecesario… EL FACTOR AGUA es determinante para la planeación del Estado en un 50% y sin ella, aunque tengamos la mejor industria instalada, prácticamente no se puede hacer nada, señaló Fernando Camacho Sandoval, integrante del Colegio de Economistas en su encuentro con los medios de comunicación. Por lo anterior, dijo que es importante también la planeación donde se determine primero un buen inventario de los recursos naturales del agua que se tienen, para lo cual se tiene el Distrito de Riego 01, luego de ver la forma en cómo se va a administrar, dado que el 70% se usa para el riego agrícola, el 20% es para la industria y solo el 10% es para consumo humano. “Tenemos que ver cómo se usa esa agua. El agua de nosotros en las ciudades se debe reciclar y verificar las concesiones y que se cumpla la normatividad del agua y con el saneamiento”… A 100 PERSONAS HEMODIALIZA cada día el Hospital General de Cavillo, informó el alcalde Daniel Romo Urrutia, quien comentó que trabajan en un tamizaje, el cual buscan que se quede institucionalizado, en espera de que las futuras administraciones lo protejan y se mantenga, con el fin de que se salven más vidas ante los problemas renales que padecen muchos habitantes de aquella localidad. “Este tamizaje está enfocado a jóvenes entre 11 y 12 años, donde los nefrólogos que nos apoyan nos han hecho saber que es la edad indicada para poder detectar la insuficiencia renal, para tratarla a tiempo y que no sea irreversible. Ojalá que se mantenga y de esta manera baje la incidencia renal en los próximo años en nuestro municipio”. Tras la visita que realizó el gobernador Martín Orozco el pasado fin de semana a Calvillo, donde hizo entrega de varias obras, comentó que ha sostenido también varias reuniones con la gobernadora electa Tere Jiménez Esquivel y con su equipo de transición con quienes construyen varios planes y proyectos a favor de dicho municipio. “Me he estado reuniendo con todas sus áreas del equipo de transición, la noto interesada en atender al municipio y se espera que haya resultados de la mano con Tere Jiménez”…