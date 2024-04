Al abordar la posible discrepancia con los partidos PRD y PRI, Leo Montañez subrayó que las agendas políticas deben responder a las necesidades de la ciudadanía y no limitarse a las plataformas partidistas…

CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS trabajando el titular de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, al encabezar la rueda de prensa semanal sobre el informe de actividades del operativo de vigilancia con motivo de la Feria Nacional de San Marcos, donde al final del encuentro con la prensa se partió un pastel para festejar un año más de vida… MIENTRAS TANTO, expresó su preocupación por las agresiones que han sufrido varios candidatos y candidatas del partido, Gilberto Gutiérrez Lara, presidente estatal de Morena, así como por las irregularidades que han sido reportadas en distintas zonas del estado. El líder partidista destacó que, ante la intensificación de las amenazas, el equipo jurídico de Morena ya está trabajando en la presentación de denuncias correspondientes. Además, señaló la falta de confianza en la Policía Estatal para brindar protección efectiva a los candidatos locales, lo que ha generado la necesidad de solicitar apoyo de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad durante el proceso electoral. Entre los incidentes mencionados, Gutiérrez Lara hizo referencia a la distribución irregular de despensas en algunas zonas del estado, así como a los actos de intimidación verbal hacia los candidatos durante sus recorridos de campaña. Estos hechos, según el presidente estatal de Morena, representan una clara violación al proceso democrático y ponen en riesgo la integridad de los participantes. Por otro lado, destacó la importancia de la participación activa en los debates electorales como una forma de transparentar las propuestas y capacidades de los candidatos. Enfatizó en la necesidad de que estos eventos sean accesibles para la ciudadanía y permitan un intercambio de ideas constructivo y transparente… POR OTRO LADO, ante la creciente preocupación por la seguridad de los candidatos, el abanderado a la Presidencia Municipal de Aguascalientes por la coalición «Fuerza y Corazón por México», Leonardo Montañez Castro, destacó la importancia de la cercanía con la ciudadanía como principal medida de seguridad. «No he tenido ningún tipo de amenaza», afirmó, enfatizando su compromiso de estar «con la gente y con el pueblo», tal como lo ha propuesto el presidente en funciones. Respecto a la posibilidad de realizar recorridos en horas específicas para evitar confrontaciones en zonas conflictivas, el candidato señaló que este es un tema que corresponde a la autoridad municipal, mientras la coalición del PAN, PRI y PRD se concentra en lo que él describe como «una gran cruzada» más allá de una campaña electoral tradicional. «El compromiso va más allá de un día de elecciones», destacó, resaltando la importancia de trabajar de manera continua en la sensibilización y el mejoramiento de las condiciones de vida de las colonias… AL ABORDAR LA POSIBLE discrepancia con los partidos PRD y PRI, el candidato subrayó que las agendas políticas deben responder a las necesidades de la ciudadanía y no limitarse a las plataformas partidistas. «Las campañas deben ser dirigidas a los ciudadanos», afirmó, enfatizando la importancia del respeto mutuo entre los contendientes y la construcción de una democracia madura basada en el respeto por el otro. Montañez Castro hizo hincapié en que un verdadero liderazgo se basa en la unidad y la construcción conjunta, rechazando la división y la confrontación. «Un líder viene a unir a su pueblo, no viene a dividirlo», enfatizó, destacando la importancia de construir sobre lo que nos une en lugar de señalar diferencias… COMO CADA AÑO electoral la ciudadanía se muestra muy interesada en la publicidad de los aspirantes a cargos de elección popular, aunque no sean los discursos y promesas lo que más interese a la ciudadanía, sino la posibilidad de acceder a lonas de los candidatos, y es que este tipo de material, es altamente demandado, porque con el paso del tiempo estos anuncios se convierten en la posibilidad de instalar sombra en los patios, o usarse para proteger la lavadora… LA TRAVESÍA QUE REALIZAN estudiantes universitarios foráneos que cursan en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es un reto para ellos y para sus familias, por los recursos que representa este esfuerzo, en mayor o menor medida de quienes deben asistir desde municipios del interior, o aquellos que provienen de localidades cercanas de estados vecinos. En el mejor de los casos hay quienes pueden costear una vivienda, y otros que buscan “roomies” para que el pago de tener un cuarto donde vivir les resulte menos costoso. Esta situación es un aspecto que desde hace muchos años se analiza en la máxima casa de estudios y, si bien no es una obligación de la institución, se han planteado estas necesidades. Incluso en el caso de estudiantes extranjeros, siempre se recibe como un gesto de buena voluntad que se trate de ayudar a que los visitantes sean recibidos como sería deseable que se reciba a los nuestros cuando viajan a otra ciudad por necesidades de estudios… AL CIERRE DE LA PRIMERA semana de festividades en la Feria Nacional de San Marcos 2024, el delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, Jaime del Conde Ugarte, informó que durante el periodo comprendido entre el 13 y el 21 de abril, la benemérita institución ha llevado a cabo un total de 74 atenciones prehospitalarias, además de 37 asistencias otorgadas en el consultorio móvil ubicado este año frente al monumento de El Encierro. Entre las incidencias más comunes reportadas, destacó casos de golpes de calor, personas enfermas, caídas, así como el traslado del matador de toros Mauricio Moret Gurza, quien sufrió una cornada durante una de las corridas. Dentro del consultorio móvil, se atendieron casos que incluyeron personas enfermas con hipertensiones, algunas intoxicaciones alimenticias y por alcohol, golpes de calor, suturas a personas que sufrieron caídas y quemaduras mínimas. Recordó que la Cruz Roja Mexicana despliega diariamente un equipo de paramédicos abarcando lugares como la Expoplaza, Jardín de San Marcos, andador J. Pani, las zonas de antros y de cerveceras, Plaza de Toros Monumental, Foro de las Estrellas e Isla San Marcos. Asimismo, se ubican cinco ambulancias y dos unidades de rescate en puntos estratégicos del área ferial para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia…