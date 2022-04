El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, comentó que en el estado de Aguascalientes para la elección del 5 de junio se han visitado a más de 130 mil ciudadanos…

Los que se despedazan las suelas de los zapatos recorriendo cuadra tras cuadra, bajo el inclemente rayo del sol, son los artífices de las elecciones, aquellos que tocan puertas, timbres y campanas para asegurar el éxito de los comicios…

LOS DIMES Y DIRETES son, para buena parte del electorado, la sal y pimienta de las contiendas electorales. Si bien es cierto que más de una voz moderada ha pedido que los partidos y sus abanderadas que se concentren en las propuestas, las acusaciones y contra acusaciones no paran, ni pararán… TAN SÓLO AYER, el dirigente del Partido Acción Nacional en la entidad, Javier Luévano Núñez, negó los señalamientos de la candidata a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz Moreno, en el sentido de que le retiraron de manera arbitraria sus espectaculares y spots como ella lo señaló… “EL PAN PUSO una queja, y con sentencias -precisamente de los tribunales- fueron retirados dichos spots y espectaculares, en el cual se ha calumniado a nuestra candidata. Ella se ha defendido y ha optado precisamente por poner una denuncia contra la candidata” aclaró Luévano… COMO BUEN CHICAHUAL que defiende su territorio, también enfatizó que ya hay una sentencia y una resolución. En ese sentido, invitó a la abanderada naranja y a las demás contendientes a dejarse de ataques contra su candidata, Tere Jiménez… “NOSOTROS ESTAREMOS defendiendo la integridad de nuestra candidata (…)”, dijo el líder de los azules, quien además de lanzar “con mis macetas no se metan”, también advirtió a Anayeli Muñoz que en su momento “tendrá que probar lo que dicen en esta denuncia”… MIENTRAS TANTO, y para ponerle más sabor al caldo, la aludida, en el marco de la firma de la alianza con maestros que tuvo lugar ayer en la explanada del Museo de Aguascalientes, fue cuestionada por su ausencia al foro de presentación de candidatas a la gubernatura del Estado, organizado por estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus Aguascalientes… EN RESPUESTA, Jiménez respondió: “no me enteré la verdad. Se los juro. Como candidata, no me enteré de verdad”… Y PARA NO DEJAR lugar a dudas -lo juro, lo juro-, enfatizó que ella respeta mucho a las candidatas adversarias y aseguró que ha sido “una candidata de propuestas y he estado trabajando para que todos los días haya una propuesta en Aguascalientes”… OJOS QUE NO VEN, candidata que no disiente, pues la candidata de la alianza PAN, PRI y PRD dijo que, respecto a sus competidoras “no volteo a ver, ni he visto y no sé lo que digan ellas, lo único que sé es que merecen todo mi respeto”… PERO NADA DURA para siempre, y tarde que temprano, Tere tendrá que observar y oír lo que sus contrincantes digan, pues no lo olvidemos, se avecinan debates. En ese escenario, taparse los oídos y los ojos susurrando “no oigo, no oigo, soy de palo” no resultaría una estrategia conveniente de marketing político… LUEGO DE QUE LA AUTORIDAD electoral definiera las fechas para la realización de los debates entre candidatas a la gubernatura, la abanderada de MORENA, Nora Ruvalcaba, se dijo satisfecha de que finalmente pueda coincidir en un espacio con sus contrincantes, en especial –obviamente- con la candidata de PAN, PRI, y PRD…. LA AUSENCIA DE LA OTRORA alcaldesa en el foro estudiantil, tuvo, a decir de Ruvalcaba, una explicación distinta a la externada por la gran ausente… SEGÚN NORA, las deserciones de sus competidoras a estos espacios obedecen a que ellas saben que serán expuestas, por lo que algunas de ellas han decidido mantenerse alejadas de dichos escenarios. Mientras tanto, algunos ciudadanos apasionados de la política, ya se frotan las manos esperando el encontronazo… ALGUNOS, YA ENTRADOS EN AÑOS recordamos un anuncio comercial en el que se promocionaba una obra de teatro hace algunas décadas. Las protagonistas de la puesta en escena eran un grupo de mujeres. Al final, una de las actrices, sentenciaba la frase: “entre mujeres podemos despedazarnos, pero nunca nos haremos daño”. ¿Será este el caso del ansiado debate?… LOS QUE SE DESPEDAZAN las suelas de los zapatos recorriendo cuadra tras cuadra, bajo el inclemente rayo del Sol, son los artífices de las elecciones, aquellos que tocan puertas, timbres y campanas para asegurar el éxito de los comicios… EN SU VISITA A AGUASCALIENTES, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, comentó que en el estado de Aguascalientes para la elección del 5 de junio se han visitado a más de 130 mil ciudadanos en sus domicilios para conocer su disponibilidad y eventual aceptación para ser funcionarios de casilla. La cifra, de verdad, no es cualquier cosa… AFORTUNADAMENTE, no todos ponen cara de “fuchi” y sonriéndole a la democracia y a la participación cívica dan el sí, como en las películas románticas… EL CASO ES QUE, tras la primera capacitación ya se tiene el 276% de los ciudadanos necesarios para integrar las 1,744 mesas receptoras de voto para el 5 de junio… DICHO DE OTRO MODO, se necesitarán 12 mil 808 personas para operar las casillas electorales y en este momento se tienen a 33 mil 700 ciudadanos aptos. De este universo, el 70% ya recibió un nombramiento…

