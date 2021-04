Les pareció intrascendente, por cierto, a la mayoría de los diputados asistentes a la sesión que las autoridades municipales no cuiden las áreas verdes.

FAKE. La delegación de la Secretaría del Bienestar dio a conocer que circula en redes sociales una información, la cual señala que aquéllos que tengan un familiar o amigo que sea nutriólogo, dentista, psicólogo o médico, todos del ámbito particular, se están agendando para la vacuna en los números 910 79 50 o 449 910 79 55, para lo cual se ocupa la CURP, cédula y correo electrónico, a lo cual dicha dependencia federal afirma, tajante, que es totalmente falsa y llamó a la comunidad médica particular a hacer caso omiso de ello… UN TACHE para la Dirección de Regulación Sanitaria, que, con bombo y platillo, anunció, a través de un boletín de prensa, el decomiso de 966 kilos de producto cárnico de dudosa procedencia. Pero resulta que al área de comunicación, encargada de difundir la información, no dio a conocer en dónde, a quién, en qué establecimiento o a cuántas personas; simplemente, “en la calle” fue la respuesta, pero habría que recordarles que el estado, si bien es pequeño, a su vez es amplio, como para delimitar el sitio donde se llevó a cabo el operativo, pues resulta que tampoco se aclara si este decomiso se hizo durante varios días o en una sola exhibición. Mal, mal sus informes… EL DESFILE DE SUPLENTES sigue en el Congreso del Estado y ayer se sumó una legisladora más al rendir protesta al cargo, Francisca Casillas Pérez, suplente de Mónica Jiménez, quien está en busca de la reelección como representante popular en el Distrito 1 local… EN LA SESIÓN ordinaria de este jueves, fue aprobado el punto de acuerdo que presentó la novel diputada, Verónica de Luna Prieto, para exhortar al gobernador Martín Orozco a reformar el Reglamento del Registro Civil del Estado para prevenir eventuales violaciones a los derechos humanos en materia de registro civil de las personas, ajustándolo al compromiso de México ante la ONU en la agenda “2030” para el desarrollo sostenible… LES PARECIÓ INTRASCENDENTE, por cierto, a la mayoría de los diputados asistentes a la sesión, que las autoridades municipales no cuiden las áreas verdes. Al menos, eso se interpreta de las 10 abstenciones y 2 votos en contra, emitidos respecto del punto de acuerdo presentado por Karina Banda para urgir al Gobierno de la Ciudad a poner orden y dar mantenimiento a parques y jardines públicos que, por su deterioro, se han convertido en puntos de riesgo para la población, pues ya no son zonas de recreación, ante lo poco atractivos que resultan para el esparcimiento en este tiempo de pandemia, mismo que fue rechazado… NADIE, NI SU MILITANCIA, sabe qué tanto ha avanzado la operación cicatriz en el PRI; antes bien, se ha avanzado en las campañas de diputados federales y, en esta semana, la de los locales y alcaldías, y aunque desde la dirigencia se quiere hacer saber que no pasa nada, hay militantes que todavía buscan o quieren una explicación de los acomodos y dimes y diretes que se siguen dando entre los altos líderes de ese partido, quienes, a través de las redes sociales, que son públicas, se han dado hasta con la cubeta, lo que, de alguna manera, enturbia el proceso electoral… LA INFLACIÓN ANUALIZADA en esta primera quincena de abril fue de 6.05%, siendo la más alta desde fines del año 2017, informó el asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera. Detalló que los productos cuyos precios más crecieron en esta primera quincena de abril fueron el chile serrano, en un 25%, el tomate, que se incrementó 19%, y el aguacate, en un 15%, lo cual afectó, de manera directa, al bolsillo de las familias en México y en Aguascalientes. “Esto será algo transitorio y ya veremos índices más bajos en el tercer trimestre del año”… EN EL CRIT, su director, Eduardo Gama Abuasale, informó que se ha solicitado a la federación y al estado que los 70 trabajadores de este Centro de Rehabilitación Infantil sean vacunados con el biológico anti-COVID, sobre todo las personas en atención directa a los pacientes, como son los terapeutas. Afortunadamente, ha habido buenos controles de acceso de los protocolos sanitarios y no se han tenido casos positivos y, cuando se ha detectado a alguien con síntomas, se le retira de la institución durante 15 o 20 días para que recupere su salud. Ahora, que si fuera posible una vacunación mayor, lo ideal sería incluir a las 800 familias que acuden hoy en día a recibir los servicios de rehabilitación infantil, ya que se habla de un sector vulnerable, como son las personas con discapacidad, aparte de la edad, recalcó… Rocío Hernández, representante de la Asociación NIÑOS POR SIEMPRE, atiende actualmente a 35 niños con síndrome de down, desde recién nacidos, que implica desarrollar un trabajo fuerte e intenso para sacarlos adelante, se requiere el apoyo de la sociedad y de los gobiernos… Carmen Díaz González, de Comunidad AGAZZI, solicitó que, desde los palacios de gobierno, se procure incorporar a personas con discapacidad para que trabajen en áreas de atención al público o bien en las empresas, y que reciban todos los derechos de inclusión… CON ESTUDIOS DEL C5-SITEC, como base, la Secretaría de la Familia implementará programas de integración familiar y prevención de violencia al interior de los hogares en al menos nueve colonias de la zona oriente del municipio capital, informó la titular Karla Esparza Lazalde. En reunión con Olivia Ponce de León, jefa de Servicios Telefónicos de Emergencia y Geoestadística de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se dio a conocer que, durante un año y tres meses, se realizó un estudio estadístico sobre reportes de violencia familiar en las colonias: Mirador de las Culturas I y II, Palomino Dena, Ejido las Cumbres, Laureles, Pericos, Mirador de Santa Elena, Villa de las Fuentes, Rodolfo Landeros y Villa de la Loma. Durante el periodo de referencia, se geolocalizaron más de 3 mil llamadas al 911 reportando algún tipo de violencia doméstica, ya sea entre diferentes integrantes de la familia, maltrato contra la pareja o agresiones dirigidas a las mujeres de dichos hogares. De los reportes recibidos, sólo el 20% terminó en una denuncia, sin embargo, los datos que arroja el estudio son de gran utilidad para prevenir el delito a través de diferentes acciones desde las demás dependencias del Gobierno Estatal…