CADA VEZ MÁS FRECUENTES, los apagones se registran casi a diario y ahora ya no es por cuestión de minutos, sino de horas, hay colonias como Jardines de la Cruz o IV Centenario en donde la energía eléctrica en domicilios y vía pública se ha llegado a ausentar entre 5 y 10 horas, y a pesar de los reportes o quejas ciudadanas, no hay quién atienda el llamado de auxilio, no sólo por cuestión de seguridad, pues la oscuridad llega a ser aprovechada por los amantes de lo ajeno para hacer de las suyas, sino también las pérdidas económicas en las familias que pierden todo lo que tienen refrigerado, principalmente alimentos perecederos. La semana pasada el apagón a causa presuntamente por un incendio provocado que afectó las instalaciones para el suministro de energía en el Parque Industrial de Logística Automotriz, al sur de la ciudad, dejó pérdidas no cuantificadas todavía, pues las industrias instaladas allí duraron cinco días sin luz y dejaron de trabajar al menos en el área de operación. También la semana pasada, durante 17 horas, el Centro Comercial Agropecuario quedó sin suministro de energía y por ende, también alimentos perecederos que había en refrigeradores industriales de los locales del lugar se echaron a perder. Nadie de la CFE dio la cara. Ayer ocurrió algo similar en el centro de la ciudad, y por ser domingo, el restablecimiento se dio al paso de unas horas, aunque nadie supo dar razón si fue la atención de personal de la CFE o “volvió sola”. Lo cierto es que en colonias aledañas al primer cuadro, como La Salud, El Llanito, El Encino, entre otras, constantemente sufren apagones que duran desde unos segundos hasta más de dos horas y de las causas casi nunca se sabe… AL RESPECTO, FUE CUESTIONADO el gobernador Martín Orozco, sobre todo en cuanto a la operación de la CFE y los constantes apagones que dejan daños, ya sea domésticos como industriales o comerciales, sobre lo que opinó que se debe analizar y proteger la reforma energética y que ojalá los próximos diputados federales procedan y no se hagan cambios como se pretende, pues si bien hay estados del país que han sufrido de apagones varios años, sobre todo en las penínsulas, al norte y sur, la realidad es que otros estados con mejores subestaciones, como es Aguascalientes, no habían tenido esta situación y menos que fueran tan frecuentes como ahora se dan. Si bien “somos de los estados más privilegiados en subestaciones, debemos insistir y seguir trabajando fuerte con los grupos parlamentarios para que al final, la reforma energética pueda continuar y se abran las contrataciones de empresas que estén en posibilidad de ampliar el suministro de energía”… TENDENCIA ALCISTA REGISTRÓ la ocupación en las áreas COVID de los hospitales privados en Aguascalientes en la semana que recién concluyó a consecuencia de la tercera ola, reconoció el médico infectólogo y ex presidente del Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes, Francisco Márquez Díaz. Afirmó que han estado entre un 70 y un 80%, ya que fluctúa mucho debido a que muchos pacientes se desplazan del medio privado al público. Ejemplificó que en el caso del Hospital MAC Norte que recién se acaba de abrir, las camas disponibles prácticamente están llenas y en el caso del Hospital MAC Sur estuvo a un promedio del 70%. “Esto nos da una idea de la dimensión de la problemática de la pandemia en los hospitales privados que atienden COVID en Aguascalientes en los casos que van en aumento”… EN LA PREVENCIÓN del suicidio trabaja actualmente el Colegio de Psicólogos de Aguascalientes, así como en la capacitación de los psicólogos para el trabajo en línea ante la nueva modalidad, estableció su presidenta, Alejandra Sandoval Maciel. La especialista indicó que dicho Colegio está certificando que el psicólogo que trabaja en línea tenga todas las habilidades y las herramientas necesarias. “Estamos trabajando en la intervención en crisis para las personas que desarrollan estrés postraumático a raíz de la situaciones de pandemia”. Asimismo, dijo que se están desarrollando y enfocando a lo que es la Tanatología, en lo que tiene que ver el trabajo del manejo del duelo por las pérdidas en todos los aspectos que se han tenido a causa de la pandemia entre las personas. “Todos los talleres y capacitaciones son en línea, de manera virtual para cuidar esta parte de la distancia”… INTENSA ETAPA será esta semana para el Consejo Técnico Escolar, donde los profesores y directores estarán trabajando en sus planteles educativos para organizar la parte operativa del regreso a clases del ciclo 2021-2022, y con ello se estará definiendo cuáles escuelas abrirán y cuáles no, al no contar con las condiciones básicas para hacerlo como son el servicio de luz, agua potable y que las redes de alcantarillado funcionen a la perfección. Ulises Reyes Esparza, director del IEA, sostiene que los trabajadores de la educación deberán regresar a trabajar a sus escuelas de modo presencial. El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Miguel Ángel Herrera Cruz, por su parte, mencionó que en el reciente periodo de sanitización de la escuela pública, alrededor de 20 padres de familia colaboraron en el proceso de limpieza y desinfección de los planteles a los cuales acudirán sus hijos, ya que el objetivo es crear un clima de confianza en torno a estos espacios y que la gente los vea como lugares seguros para sus niños y adolescentes… EL PROAGE, por cierto, se entregara este inicio de ciclo lectivo a las escuelas, por la cantidad de 50 millones de pesos, correspondiente a 200 pesos por estudiante en cada uno de los planteles educativos; sirve saberlo por aquellos que ya están pidiendo cuotas por adelantado… CUANDO SE REGISTRAN LLUVIAS en el Municipio Capital, el consumo de agua potable se reduce un poco, reportó la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado, a la vez que hizo un llamado a la población usuaria a tener cuidado del vital líquido y, en su caso, reportar y reparar las fugas para evitar el desperdicio; el compromiso de la CCAPAMA es atender en 72 horas las fugas, así lo dijeron…