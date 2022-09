Ya limpiaron el escritorio en Palacio Municipal Luis Guadalupe León Méndez y Guillermo de la Torre Sifuentes, titulares de Desarrollo Social Municipal y director general del IMPLAN, respectivamente, porque empezando el mes se mudan a Palacio de Gobierno.

El que todavía no amarra, pero lleva semanas declarando públicamente y a la menor provocación toooodo lo que está pendiente de hacer y cómo lo debe de hacer la gobernadora, es, Manuel Alejandro González Martínez, quien de plano ayer reconoció que espera la invitación de Tere.

UNOS VAN Y OTRO VIENE… Juan Pablo Gómez Diosdado solicitó licencia como diputado local de Aguascalientes por el distrito 18 y lo hace con miras a incorporarse a la administración estatal entrante. El segundo diputado que hará lo propio es Enrique García, también interesado en incursionar en la gestión de Tere Jiménez. Por su parte, José de Jesús Altamira Acosta, actual secretario de Obras Públicas Estatales, y cuyo cargo concluye en 9 días, analiza regresar a la curul que dejó en pausa el año pasado por el Distrito IV pero primero cerrará el ciclo en el gobierno y luego atenderá asuntos personales, así que luego avisará cuando se reincorpora a la LXV Legislatura… DE LAS ASPIRANTES a ocupar la magistratura vacante del Supremo Tribunal de Justicia se empieza a desmenuzar entre el gremio de los litigantes, así como de la clase política, los perfiles y orígenes de las 21 abogadas registradas entre las que, en un primer análisis, destacan quienes han tenido reflectores hace poco por haber ocupado de manera reciente cargos públicos, como lo es Claudia Eloísa Díaz de León González, quien hace días concluyó su tarea como magistrada presidenta del Tribunal Electoral Local, y anteriormente fungió como consejera del Instituto Estatal Electoral; figura Martha Elba Dávila Pérez con perfil en materia fiscal administrativa, y en derechos humanos, no hace mucho contendió por la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahí se ubica a Cinthia Astrid Hernández García, que se ha desarrollado en la función pública dentro de la materia laboral, y se desempeñó como responsable del Órgano Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Se registró Verónica Padilla García, quien cuenta con carrera como juzgadora y podría denominarse como "de casa" en el Poder Judicial. Por parte de las litigantes, se identificó que la Barra de Abogados del Estado impulsa a aspirantes en los nombres de Rosa Érika Ramos Ruvalcaba, Luz Trinidad Rosales Hernández y María del Socorro Márquez Rodríguez. Esto apenas empieza… Son apenas los primeros nombres de funcionarios municipales que externaron al presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, su deseo de ausentarse de manera definitiva de sus cargos para ocupar algún espacio en el próximo Gobierno Estatal. Y sobre ello, el alcalde sostuvo que también hay jefes de departamento y directivos de áreas que van a mudarse de palacio, cuyos nombres se darán a conocer la próxima semana… Sí nos han pedido algunos trabajos por parte de su equipo de transición, pues tenemos la voluntad y disposición del propio gobernador para que estemos abiertos en las dependencias a colaborar con la siguiente administración, lo hemos estado haciendo, pero dependerá un poco de la invitación expresa de la gobernadora y con mucho gusto si ella así lo decide, pues continuaremos”. Vaya sacrificio de este funcionario tan enamorado del reflector. El caso es que hoy estará puntual en una reunión privada con Tere Jiménez. “Esperamos que ahí se tomen algunas decisiones. De todas formas, ella tendrá su plan para nombrar su gabinete en próximos días. Nosotros estamos a la espera, muy enfocados en el proceso de entrega-recepción, independientemente de si pueda continuar o no, es una entrega que hay que realizarla, dejar todo completamente formal y transparente para que no quede ningún pendiente al respecto”… SE ACABÓ LA FIESTA y tras la riña ocurrida en el centro social de espectáculos “Los Globos”, que dejó como saldo una persona fallecida, la Dirección de Reglamentos buscará retirarle la licencia de funcionamiento, informó David Ángeles Castañeda. Es decir, después del niño ahogado, llegan los sellos de clausura. Eso sí, el funcionario detalló que personal de la dependencia acudió al lugar para corroborar si la pelea se había dado dentro y al revisar encontraron restos hemáticos, lo que les dio la pauta para realizar su clausura; “el lugar ya está clausurado y al acumular tres faltas del estilo, va a permanecer cerrado indefinidamente y estamos analizando la manera de llegar a la cancelación de la licencia”, explicó. Sostuvo que el establecimiento en el que se generó la riña que terminó en tragedia, está ubicado en Jesús F. Contreras, frente al Jardín de San Marcos y ya había sido sancionado con anterioridad por permitir el acceso y vender bebidas embriagantes a menores de edad, por cerrar a deshoras y por exceso de ruido; además se impusieron sanciones económicas que van de los 25 a los 90 mil pesos. Comentó que se buscará reforzar la vigilancia de este tipo de giros, puesto que están obligados a contar con su propia seguridad para evitar peleas entre los asistentes y a revisar que no se ingrese con armas blancas. Por otro lado, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, expuso que durante los fines de semana, su corporación atiende cerca de 14 reportes por riñas; las áreas de mayor incidencia son el fraccionamiento Morelos I y II; “el tema de las riñas se da principalmente entre jóvenes que tienen conflictos entre bandas que se pelean el territorio”, explicó… CAUSÓ SORPRESA el anuncio del Sistema de Reserva Federal de EUA -FED, por sus siglas en inglés-, para aumentar su tasa de referencia en 75 puntos base; es la tercera en forma consecutiva, con lo que quedó en un rango de entre 3 y 3.25%. “No se veían estas tasas desde enero del año 2008. Esto surge dado que el dato de la inflación en Estados Unidos está en 8.30% anualizada al mes de agosto. Si analizamos, en el mes de junio la tasa era del 9.10% anualizada”, señaló el analista financiero, Gerardo Sánchez Herrera. Comentó que esto que ha hecho la FED trata de abatir y controlar la inflación para que no sigan aumentando los precios en Estados Unidos. Consideró que ésta es una medida eficiente la que toma el Banco Central y por ende el Banco de México va a replicar la misma medicina amarga la próxima semana, “cuando el 29 de septiembre tenga que anunciar un alza nueva en la tasa de referencia aquí en México, esto es para fortalecer también al peso frente al dólar y también contener la inflación en nuestro país”. Subrayó que de esta manera evita que los inversionistas cambien sus dólares por pesos y en lugar de invertir en Bonos del Tesoro a un año que les paga el 4% anual, invierten en CETES que les paga más del 10% a tasas a un año. “Esto hace atractivo a los bonos que emite el Gobierno de México y eso hace que se fortalezca nuestro país y a la vez evita más inflación”… FUERON NOMBRADOS como secretarios instructores interinos en materia laboral Humberto Moreno López y Raquel Gabriela Molina Esparza en sesión del Consejo de la Judicatura, como parte de la serie de cambios recientes al interior del Poder Judicial del Estado, que ha emprendido su magistrado presidente, Juan Rojas García; cambios que, por cierto, no a todos han caído bien pues en corrillos de Palacio de Justicia lo mismo se escuchan quejas de litigantes que a sus ojos hay un “movedero” innecesario que está alterando el orden en los juzgados, como al interior de éstos, inconformidades que hasta jubilaciones han generado “porque así no se puede trabajar”, trascendió…