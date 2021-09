Le cantaron las mañanitas ayer, en el Congreso, al maestro Perezchica y con ello ya se supo quiénes son parte del grupo de amigos con buena disposición… al menos para la fiesta, ojalá también sea para el trabajo.

HOY SÍ HABRÁ MIÉRCOLES CIUDADANO, a partir de las nueve de la mañana, en los dos patios de Palacio Municipal. La alcaldesa Cecilia López Ortiz, acompañada de los titulares de las diferentes dependencias participarán en la jornada semanal y se recuerda a la ciudadanía que el uso del cubrebocas es obligatorio y se contará con todas las medidas sanitarias… LE CANTARON LAS MAÑANITAS ayer, en el Congreso, al maestro Perezchica y con ello ya se supo quiénes son parte del grupo de amigos con buena disposición… al menos para la fiesta, ojalá también sea para el trabajo. Y es que 12 diputados se dieron cita en el salón Aquiles Elourdy para festejar el cumpleaños de su “querido amigo, diputado y presidente de la mesa directiva del H. Congreso del Estado, Raúl Silva Perezchica”, a quien además de felicitarlo, –en la fotografía no se ve el pastel, pero sí vasos de café o té–, le dieron un fuerte abrazo con sus mejores deseos. Hubo ausentes en la foto comidilla que publicó Jaime González, en su perfil de Facebook. Ojalá el ánimo festivo y de trabajo no mengüen… Y ES QUE MUCHA ESPERANZA hay en que los nuevos diputados, se pongan a trabajar en leyes y temas de interés colectivo y no sólo de sus partidos o de sus grupos, pues de la anterior legislatura hay herencias que han generado problemas y ahora tendrán que ser enmendados. Mucho se habló del Código Penal, de no dar cauce a la reforma del Código de Desarrollo Urbano que quedó en documento y el deseo de quienes lo hicieron es que no sea enviado a la congeladora; otro asunto que sigue en veremos es la reforma educativa en litigio sobre si los papás podrán o no definir si sus hijos reciben temas de sexualidad, y hasta en lo relacionado a de qué manera se deben o no constituir las asociaciones de padres de familia, por citar algunos casos. Ojalá los diputados que apenas tienen una semana en el cargo y han celebrado ya su primera sesión constitutiva y también su primera fiesta de cumpleaños, se decidan a trabajar en serio y que todo lo declarado los dos días previos a su toma de protesta lo lleven a la práctica… LAS PRUEBAS PARA LA VACUNA anti COVID, a favor de menores de edad que se realizaría en el Hospital Hidalgo, no ha sido posible que inicien reconoció su director general Armando Ramírez Loza. Lo anterior luego de que se encuentran en espera de que los permisos correspondientes sean liberados incluso por autoridades internacionales para que posteriormente se pueda dar marcha con la aplicación de pruebas en el país, incluyendo la entidad. Para cuando ello suceda, el nosocomio cuenta con las instalaciones necesarias para llevar a cabo las pruebas, incluso ya hay menores con la autorización previa de sus respectivos padres. Por otra parte, su director señaló que no basta con que el Hospital Hidalgo sea de los pocos reconocidos en el país dentro de la Dirección General de Infraestructura de Salud por su nivel de atención, pues prácticamente no les han elevado desde la federación el presupuesto… QUE NO SE CREA que aquella fea palabra emitida por el gobernador Martín Orozco cuando lo criticaron por no haberse adherido al INSABI fue de a gratis, y ayer lo recordó, pues si bien reconoce que hubo un aumento en las percepciones económicas federales para Aguascalientes, al menos en materia de salud no son las que esperaría. Insistió en señalar que se ha invertido más con recursos propios que lo recibido de la federación. Ejemplificó lo ocurrido con lo que en otros tiempos se tenía con el Seguro Popular, con el que el estado recibía alguna compensación cuando se atendía de urgencia a personas de otras entidades del país o derechohabientes, en cambio se brindaba el servicio a costo módico o gratuito a personas de escasos recursos, pero al dar fin al Seguro Popular todo eso se acabó, pero no sólo para Aguascalientes, sino también para estados que se adhirieron al INSABI, pues hay lugares en donde les siguen debiendo, “hasta a los que firmaron, de todas formas no les pagan, o sea, vale gorro eso”, dijo… SERÁN BILINGÜES PRONTO pues el proceso de capacitación para trabajadores del volante, va en camino, con la intención de que en breve los taxistas principalmente, puedan dominar un segundo idioma, para mejorar la atención en fechas especiales para el turismo a nivel local, como suele suceder durante el periodo de feria, señaló el líder de la FTA, Alfredo González. Ayer, aprovechó para advertir de la riesgosa posibilidad de que la representación sindical de los trabajadores de Nissan quede en manos de desconocidos que no están familiarizados con las necesidades de los afiliados. Lo anterior, en el marco de las elecciones sindicales de los trabajadores de la mencionada empresa, que se realizan hoy mismo. Así que llamó a los trabajadores a ser analíticos y evaluar las ventajas y estabilidad que han logrado tener con el sindicato actual, a diferencia del sindicato opositor, el cual, detalló, se ha visto enfrascado en hechos violentos e incluso trágicos, principalmente en la zona sur del país. Por lo anterior, pidió que el proceso interno de elección de representantes sindicales se dé dentro de un marco del respeto y, en todo caso, sumarse a los esfuerzos necesarios, con la finalidad de continuar representando dignamente a los trabajadores. “Si llegan a votar por el dirigente de la otra opción, es un perfil que no conocen, es de fuera. Siempre que venga una persona de fuera, que venga a sumar al esfuerzo que durante muchos años y la práctica de la paz social que tenemos en Aguascalientes”, concluyó… HILDA HERMOSILLO, Clara Jiménez, Lilia Martínez, Mariana Ramírez, Tania Libertad Sánchez y Claudia Velázquez, así como Sergio Campos, Alan Capetillo, Sandor Hernández, Ricardo Hernández, Javier Mojarro y Miguel Zambrano son los doce aspirantes a consejeros electorales que han llegado a la cuarta y última etapa del proceso de selección para cubrir las vacantes en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Les toca ahora ser entrevistados ampliamente para luego hacer las designaciones que, dicho sea de paso, corresponderán a dos mujeres y un hombre…