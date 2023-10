Los nuevos magistrados, sin aún poder asumir el cargo, se han caracterizado por andar en eventos sociales y tomarse fotos en cuanto sainete sean convocados. Mientras tanto, se siguen acumulando asuntos en la Sala Administrativa…

“NO ES ASUETOni vacaciones”, exhortan los dirigentes del paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación a través de sus comunicados internos. En estos mensajes se solicita cumplir con las guardias acordadas en cada uno de los juzgados de distrito, donde si bien no se tiene actividad formal, se mantiene el personal cuidando oficinas, mientras otros se dedican a actividades de difusión… NATURALMENTE SE ESPERAque mañana estén presentes en la marcha convocada a las 11 en el Jardín de San Marcos. Sin embargo, el Juzgado Séptimo de Distrito fue habilitado para atender asuntos de urgencia y se espera que a partir del miércoles toda la actividad se regularice… INCLUSO,en la Casa de la Cultura Jurídica, dependiente de la Suprema Corte, que también entró en suspensión de actividades. Esto obligó a reubicar la realización de reuniones académicas del Colegio de Abogados de Aguascalientes, hacia las instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes… EN MÁS TEMASdel ámbito jurídico, como ya se había anticipado en esta columna, el escenario sobre la concesión podría resolverse en los tribunales con determinaciones que quizás sean legales, pero que no dejen satisfechos a todos… EL TEMA DEL TRIBUNALde Justicia Administrativa empieza a convertirse en un proceso que va contra reloj, al acercarse el fin de año, en el que se ha insistido en que se requiere voluntad para efectuar esta transición…SIN EMBARGO, los nuevos magistrados, sin aún poder asumir el cargo, se han caracterizado por andar en eventos sociales y tomarse fotos en cuanto sainete sean convocados. Mientras tanto, se siguen acumulando asuntos en la Sala Administrativa que debería entrar a fase de extinción… EL PROBLEMA ES QUE aún subsiste una demanda en la que se exige que los magistrados de la Sala Administrativa resuelvan un juicio de nulidad para que no se quedesin resolver asunto alguno… POR SI FUERA POCO, ahí también está pendiente el tema de los camiones urbanos y ciudad justicia, por sólo mencionar algunos…AUNQUE LA CELEBRACIÓNdel Día del Médico en México es el día 23 de octubre, en el caso del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes tuvo lugar el festejo este sábado en las instalaciones de la Casa del Médico con los integrantes de este importante gremio… SU PRESIDENTE Guillermo Llamas Esperón explicó que esta conmemoración tiene su origen cuando en México los médicos se congregaron para buscar conformar una asociación nacional que coincidió con el establecimiento de esa fecha en 1833…“FUE LA CREACIÓNdel establecimiento de ciencias médicas de la facultad de medicina de la UNAM que viene siendo, como podríamos decir, la decanatura de las Ciencias de la Salud en la Universidad”… EL GALENO COMENTÓ que este suceso representó, de alguna manera, “un camino importante en el sistema sanitario de México, porque desde entonces se le dio un papel muy importante a las instituciones públicas de la salud”…