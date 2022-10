Leonardo Montañez Castro dio a conocer que en el albergue a cargo del gobierno municipal no se recibió a una sola familia…

Suena complicado para algunas familias montar en casa un señor altar de muertos, pues aunque el deseo de honrar a los que partieron se desborda en el corazón, los billetes no abundan en la cartera…

A PESAR DE QUE desde la noche del jueves se pusieron a disposición de los afectados por la explosión diversos albergues –tanto municipales como estatales–, el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, dio a conocer que en el albergue a cargo del gobierno municipal no se recibió a una sola familia… EN CONTRASTE, en templo cercano a la zona afectada algunas familias decidieron resguardarse y la mayoría optó por pernoctar con sus familiares o amigos, incluso a pesar de que la Asociación de Hoteles y Moteles dispuso de algunas habitaciones. Ante esta generosa oferta, sólo cuatro familias decidieron tomarles la palabra a los hoteleros… SOBRE EL ESTADO que guarda el puente elevado que estaba en proceso de rehabilitación y al que le llueve sobre mojado, el edil comentó que se retomará el peritaje especializado a cargo de particulares con el apoyo del Colegio de Ingenieros Civiles, aunque ya el titular de Protección Civil, Eduardo Muñoz, apuntó que el destino de la estructura vial podría ser la demolición, pues las altas temperaturas a las que fue sometido afectaron sus entrañas… POR SU PARTE, el Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Aguascalientes hizo mutis en torno al lamentable accidente… DICHA INSTANCIA únicamente señaló que si bien ya se ha señalizado en múltiples ocasiones en dicho punto, mediante la colocación de plumas y sistemas para evitar el paso de vehículos mientras circula el tren, lamentablemente sólo pasa una semana, cuando ya son averiadas por los vándalos… PARA ESTOS SUJETOS, el cable y los mecanismos representan un botín, aunado a la imprudencia de los conductores… VALE LA PENA apuntar, como mero ejemplo, que no hace mucho tiempo, un camión de transporte de personal se atravesó al paso del tren en la comunidad de los Arellano al sur de la ciudad y con todo y la pluma abajo se los llevó el tren… DICHA INSTANCIA FEDERAL afirma que la solución es cancelar los cruceros a nivel de piso, pero queda claro que darle salida al problema con esa solución no es ni sencillo, ni inmediato, ni barato… A TRAVÉS DE UN COMUNICADO, la empresa Valero informó que, en relación con el accidente que sacudió a la opinión pública, se mantienen en contacto con la empresa distribuidora de combustible que opera la unidad involucrada… LA PIPA, dice el documento, “adquirió combustible en una de nuestras instalaciones”. La firma asegura que también están en comunicación con las autoridades locales para ofrecer toda la colaboración posible… “LAMENTAMOS profundamente la situación y afectaciones a la comunidad de esta zona de la ciudad de Aguascalientes y estaremos atentos a la información que se dé a conocer por las autoridades competentes” detalla la misiva… ES DE RECONOCERSE el esfuerzo y rápida disposición de diversas asociaciones e instancias privadas para solidarizarse con los afectados de la explosión acontecida en el sur de la ciudad el pasado jueves y que se volvió notica nacional… PARA MUESTRA, la Coparmex Aguascalientes se sumó a las acciones de donativos para ayudar a las familias afectadas… LAS AUTORIDADES tienen ahora mucho que pensar para luego diseñar e implementar medidas de prevención. En un análisis más frío, habrá que advertir cómo es que se autorizan instalaciones de suministro de gas a un costado del cruce ferroviario, como sucede en la Colonia México, donde se dio permiso de instalar una gasera… JUSTO ENFRENTE de este centro de distribución de combustible se encuentra la Clínica Casa Blanca y a un costado un colegio privado donde asisten cientos de niños diariamente… POR SI ESTO no fuera suficiente, la Escuela México y el Preescolar de la misma colonia se construyeron a un costado de las vías del tren… ¿CUÁNTOS PUNTOS que son una auténtica bomba de tiempo estarán latentes en nuestra entidad sin que nos demos cuenta de ello?… OTRO ASUNTO LAMENTABLE y preocupante es que el director de reglamentos del municipio capital, David Ángeles Castañeda haya aceptado que se ha dado de baja a una treintena de verificadores por “pedir mordida” a los dueños de antros y bares a cambio de que estos puedan operar a sus anchas en Carranza, Colosio y las Américas… EN ENTREVISTA, comentó orgulloso que ya se han incrementado las sanciones para aquellas terrazas que martirizaban con música a todo volumen a sus vecinos… “PASAMOS DE COBRAR 4 mil pesos a 14 mil como sanción”, expresó el funcionario, asegurando que ese ha sido la receta con la que se ha logrado modular el volumen de la música… VOLVIENDO AL ASUNTO de los “mordelones”, Ángeles Castañeda sostuvo que se ha estado haciendo una limpia en la dependencia que dirige y se ha corrido a todo aquel que busca beneficiarse a costa de lo que dicta la ley… EL ABSURDO NO QUEDÓ AHÍ, pues a pesar de las muchas peticiones ciudadanas para que se muevan con todo y chivas a la zona de tolerancia a dos bares que –según las denuncias– brindan el servicio de compañía en Avenida Siglo XXI y en el fraccionamiento Lomas de Santa Anita, aseguró que esto no puede realizarse a menos que “los agarren en flagrancia”. Cosa difícil… SUENA COMPLICADO para algunas familias montar en casa un señor altar de muertos, pues aunque el deseo de honrar a los que partieron se desborda en el corazón, los billetes no abundan en la cartera… LA INFLACIÓN NO RESPETA duelos, ni homenajes póstumos, ni fiestas populares. El asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera, destacó que las veladoras, el pan de muerto, los ramos de flores y el papel picado han sufrido incrementos en sus precios de hasta un 35%… PARA QUE VAYA tanteando el terreno, el ramo chico de flor de cempasúchil subió de 120 a 130 pesos en un año, mientras que el ramo grande pasó de 300 a 350 pesos… LA VELADORA DECORADA de que hace un año se conseguía en 35 pesos, hoy se oferta a 48. Como si se desdoblara, el papel picado pasó de 2 a 4 pesos y el pan de muerto grande de 90 a 175 pesos… LOS SERVICIOS DE JARDINERÍA en los panteones también se incrementaron de 350, a 500 pesos… ESTE SÁBADO DE ANIVERSARIO de la Ciudad de Aguascalientes, sesionará el Consejo Coordinador Empresarial en su reunión mensual, con el componente de que se integrarán de manera formal nuevas organizaciones empresariales a la organización cúpula del empresariado…