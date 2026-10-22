Predial sin sustos, al menos en el pronóstico municipal. El Ayuntamiento de Aguascalientes no contempla un incremento extraordinario para 2027 ni una actualización generalizada de valores catastrales que dispare los cobros, aseguró el secretario de Desarrollo Urbano, Óscar Rodríguez.

El tricolor ya desempolvó las suelas. El PRI Aguascalientes comenzó a mover sus piezas rumbo a 2027 con los llamados Defensores de México, una estructura que, según su dirigencia, tiene presencia en los 18 distritos locales, tres federales y 12 municipios.

¡QUE NO SE DIGA que no escucha! La diputada Alma Hilda Medina presentó una iniciativa, surgida —según explicó— de reuniones con organismos empresariales, para reformar el artículo 56 de la Ley de Bienes del Estado y sus Municipios en materia de adquisiciones y contrataciones. La propuesta busca elevar del 5 al 9 % el margen de preferencia para proveedores locales en las compras y contrataciones gubernamentales, con la intención de darles más oportunidades de competir frente a empresas foráneas y quedarse con los contratos. Ahora falta que el impulso a los empresarios se traduzca en una reforma aprobada y no se quede en buenas intenciones… PREDIAL SIN SUSTOS, al menos en el pronóstico municipal. El Ayuntamiento de Aguascalientes no contempla un incremento extraordinario para 2027 ni una actualización generalizada de valores catastrales que dispare los cobros, aseguró el secretario de Desarrollo Urbano, Óscar Tristán Rodríguez Godoy. Explicó que los ajustes suelen rondar entre el 4 y el 5 %, generalmente ligados a la inflación, y aclaró que el Instituto Catastral estatal valúa los inmuebles, mientras que el Municipio cobra el impuesto. La última palabra llegará con la Ley de Ingresos que se presente al Congreso antes del 30 de octubre. Por ahora, la promesa es que el predial no dé sorpresas; habrá que revisar las tablas cuando estén sobre la mesa… LAS PORRAS YA TIENEN su propia encuesta. La circulación de supuestas listas de perfiles seleccionados para candidaturas en cuentas de dudosa procedencia alborotó los ánimos panistas en el Congreso. El diputado Adán Valdivia hizo sus cuentas y sostuvo que el senador Toño Martín del Campo es el mejor posicionado para la gubernatura y que los tiempos lo favorecen ante la ciudadanía. Por su parte, Alma Hilda Medina defendió las porras en los actos partidistas, pues dijo que son muy de Acción Nacional, aunque para la alcaldía capitalina confía en que prevalezca la encuesta y no los listados extraoficiales… TAMBIÉN HACEN FILA en Morena, aunque le cambien el nombre. El diputado Rodrigo González Mireles confirmó su registro para la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Defensa de la Soberanía Nacional en San Francisco de los Romo, porque decir candidatura todavía no toca, aunque de eso se trate. Incluso dejó entrever que la definición podría resolverse mediante un acuerdo de unidad, fórmula que permitiría ahorrarse la competencia abierta si los aspirantes se ponen de acuerdo… CON MAPA EN MANO, tiene asegurados otros cuatro años al frente del IMPLAN Austria Gabriela Dávila de la Llave, luego de que la Junta de Gobierno aprobara su continuidad en una sesión extraordinaria encabezada por el alcalde Leo Montañez. La agenda incluye el Atlas de Riesgos, los programas de desarrollo urbano y el Sistema de Información Municipal de Planeación SIIMP 2.0, herramientas que suenan bien en el papel, pero cuyo valor se mide fuera de la oficina. Porque una ciudad no se ordena a golpe de diagnóstico ni con plataformas digitales: se demuestra en calles transitables, servicios suficientes y crecimiento previsto, no remendado sobre la marcha. La continuidad ya está aprobada; ahora falta que la planeación también se note en la ciudad… EL TRICOLOR YA DESEMPOLVÓ las suelas. El PRI Aguascalientes comenzó a mover sus piezas rumbo a 2027 con los llamados Defensores de México, una estructura que, según su dirigencia, tiene presencia en los 18 distritos locales, tres federales y 12 municipios. Kendor Macías asegura que el partido está vivo y de pie, mientras Adri Morales, Vicente Ventura y Caro Dávila participan en la estrategia para recorrer calles, escuchar a vecinos y atender necesidades. Mucho territorio y discurso de cercanía, pero tocar puertas no garantiza que alguien abra, menos aún que vote por quien llama. El reto priista será convertir recorridos y fotografías en confianza ciudadana, porque para 2027 todavía falta, pero recuperar credibilidad no se consigue con nombrar defensores ni con declarar que se sigue de pie… MISMO PRECIO, distinta realidad. El presidente nacional de Onexpo, Enrique Félix Robledo, pidió revisar los acuerdos para regular los precios de los combustibles, al advertir que las gasolineras enfrentan costos de operación diferentes según su ubicación, volumen de ventas, abastecimiento y gastos regulatorios y financieros. Durante la II Cumbre Empresarial del Sector Gasolinero 2026, sostuvo que las mesas con las autoridades deben permitir ajustes oportunos para proteger al consumidor sin comprometer la viabilidad de las empresas. No cuesta lo mismo surtir una estación urbana de alta venta que una remota con menor demanda, aunque ambas despachen el mismo combustible… ENTRE BATAS Y ACUERDOS, la enfermería fortalece su coordinación. El Colegio de Enfermería Médico-Quirúrgica participó en la reinstalación del Comité Interinstitucional de Enfermería, realizada en Global University, con autoridades, instituciones educativas y representantes del sector salud. El organismo destacó que la colaboración entre instituciones es fundamental para profesionalizar al gremio, fortalecer su identidad y mejorar la atención a la población. Porque, además de vocación, la enfermería requiere formación continua, coordinación y condiciones que permitan elevar la calidad de los servicios de salud… EL CAMPO TAMBIÉN PASA LISTA. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural realiza recorridos por San Francisco de los Romo para visitar a productores agropecuarios y unidades de producción, conocer sus actividades y dar seguimiento al trabajo agrícola y pecuario. La dependencia federal señaló que estas visitas buscan mantener la atención directa a quienes sostienen la producción del campo estatal. Por ahora, el acercamiento permite conocer de primera mano las labores del sector; el reto es que ese contacto también se traduzca en respuestas a las necesidades de los productores…