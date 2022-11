Parece que alguien olvidó sentarse con los líderes empresariales para revisar la propuesta del 2023, y tal omisión generó una molestia innecesaria…

Quizá valga la pena contemplar si el acarreado es un personaje de la vida nacional que no se crea ni se destruye, solamente se transforma…

CUANDO UN ASUNTO como el Impuesto Sobre la Nómina vuelve a aparecer en el escenario, vale la pena darle una “escarbadita” a los archivos para dimensionar el pasado, presente y pronóstico del asunto… VALE LA PENA refrescar ahora la memoria y poner sobre la mesa que desde que el ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat creó el Impuesto Sobre la Nómina, que retiene parte de los gastos que los empresarios destinan al pago de salarios de sus trabajadores, este gravamen que se descuenta directamente a los patrones no deja de ser objeto de polémica… SIN DARLE TANTAS VUELTAS, esta amarga obligación se ha convertido para el Gobierno Estatal, fundamentalmente, en la bolsa de financiamiento de proyectos estratégicos de desarrollo económico y del acceso a financiamiento para emprendedores… LA NOTA DE OCHO COLUMNAS en la que El Heraldo consignó este lunes de puente revolucionario, las declaraciones en exclusiva del secretario de Finanzas del Estado Alfredo Martín Cervantes sobre la tasa de recaudación de ISN fijada en 2.5% para el 2023 obligó a la Coparmex a salir del letargo causado por el fin de semana largo, el arranque del Mundial, el Buen Fin y la jornada lluviosa y romántica del lunes para pronunciarse ante el madruguete… ES IMPORTANTE tomar en cuenta que el susto entre los empresarios se origina luego de que en el sexenio pasado hubo un acuerdo entre la administración estatal y los organismos empresariales para que durante los años 2020 y 2021 se fijara un doloroso aumento a la tasa en 2.5%, y el último año, este 2022, se redujera a 2%… PARECE QUE ALGUIEN olvidó sentarse con los líderes empresariales para revisar la propuesta del 2023, y tal omisión generó una molestia innecesaria ante un escenario económico sumamente difícil de cara al próximo 2023… POR CIERTO, que si usted es un funcionario público, personaje influyente, popular, o exitoso, es potencial víctima de los delincuentes cibernéticos para hackear su WhatsApp o que se falsifiquen sus redes sociales… ES QUE EN ESTA OCASIÓN le tocó precisamente al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado ser víctima de suplantación de identidad, luego de que la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado emitiera una alerta por la comisión de fraude con perfiles falsos a su nombre… SE IDENTIFICÓ UNA CUENTA de Facebook falsa en la que se usaron sus fotografías y nombre para buscar engañar a incautos, haciéndoles creer que les escribía el mismísimo Alfredo Cervantes quien pedía que anotaran su número personal para estar en contacto… LOS IMPOSTORES, a nombre de Cervantes, preguntaban a los incautos si requerían apoyo en su distrito, con lo que metían aguja para sacar hilo… CUANDO SOSPECHE que los mensajes que le llegan son de una cuenta falsa o suplantada, se recomienda no responder, bloquear de inmediato, y reportar a la Policía Cibernética vía WhatsApp al (449) 346-23-41 o bien, al número telefónico (449) 910-20-55… LO MISMO si cae en cuenta de que alguien se está queriendo pasar por usted… ALGO ASÍ COMO 1,700 personas son las que estima el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, viajarán a la Ciudad de México desde Aguascalientes para participar en la marcha encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo el próximo domingo 27 de noviembre… LA MANIFESTACIÓN popular que ha sido llamada por los detractores del presidente como “la marcha del ardido” –tras la exitosa marcha en defensa del INE– y para los fanáticos de la 4T, resulta un acto justificado, necesario y purificador al que no se debe ni se puede faltar… EL LÍDER ESTATAL del morenismo, Gilberto Gutiérrez, dice que no serán acarreados, que son puros seguidores del obradorismo, no como los asistentes a la marea rosa a quienes acusó de ser integrantes del PRI y del PAN… DE CUALQUIER MANERA, sería mucho más exitoso que hubiera una manifestación legítima ciudadana por un tema que no tuviera como trasfondo la defensa de los intereses de los partidos políticos en los órganos electorales… ABONANDO A LA POLARIZACIÓN que vivimos los mexicanos por el apoyo incondicional o el repudio al titular del Ejecutivo Federal, emerge el tema si quienes asistirán a la mentada marcha, tienen o no cualidad de acarreados… LOS TIEMPOS han cambiado y ahora son momentos de redefiniciones, y quizá valga la pena contemplar si el acarreado es un personaje de la vida nacional que no se crea ni se destruye, solamente se transforma… AL HACER UN DESGLOSE del Paquete Económico del Gobierno Estatal para el próximo año, la presidenta del Colegio de Economistas de Aguascalientes, Dafne Gissel Viramontes Ornelas, afirmó que, si bien la autoridad no prevé la implementación de nuevos impuestos ni aplicar el replaqueo, éste deberá ser muy cauteloso… ADVIRTIÓ QUE SI LA SITUACIÓN económica se pone preocupante en 2023, –es decir que no se tenga el crecimiento esperado durante el próximo año–, es posible que le vayan a faltar ingresos para cubrir sus egresos establecidos en 32 mil millones de pesos, 4 mil millones más que los de este año 2022 que fueron de 28 mil millones… LO MÁS PROBABLE, dijo, es que si las cosas no salen de acuerdo a lo planeado la principal fuente para cubrir los posibles faltantes será la deuda… LA ECONOMISTA apuntó que, por objeto de gasto del Gobierno Estatal, la mayor parte se va a ir a lo que tiene que ver con transferencias, asignaciones y subsidios, y según el Paquete Propuesto ahí se irán 20 mil millones de pesos… ASÍ LAS COSAS, y para tantearle el agua a los camotes, “la mitad del presupuesto se va a todo este gasto de asignaciones, transferencias, apoyos sociales. Todo eso es lo que significa transferencias y subsidios”… EL HECHO ES QUE en distintos frentes están con el Jesús en la boca por el miedo de que la cobija no alcance para cobijar programas y proyectos de tiempos pasados… LA FALTA DE COBERTURA en materia de becas preocupa a la Asociación Estatal de Padres de Familia. Su presidente, Miguel Ángel Herrera Cruz, dijo en entrevista con El Heraldo de Aguascalientes que buscarán que se dé una cobertura “universal” a los estudiantes… RECONOCIÓ QUE SI BIEN se ha dado apoyo a la educación durante la actual administración estatal, los tutores se encuentran a la expectativa sobre la distribución de becas, puesto que las autoridades no les han cerrado la puerta, pero tampoco les han presentado ningún plan en esta materia… SOBRE EL REZAGO ESCOLAR que impera en los alumnos tras varios años de pandemia, Herrera Cruz dijo que, aunque los números son altos en comparativa con las cifras nacionales, la situación no pinta tan mal, por lo que confían en que tanto el IEA como Gobierno del Estado lleven por buen puerto el Programa “Los Sueños se Construyen en el Aula”… RECIENTEMENTE, la única beca a la que tenían acceso los estudiantes de primaria y secundaria era a la Beca Compensatoria, la cual era otorgada por Gobierno del Estado, a través del Instituto de Educación de Aguascalientes. Dicho apoyo consistía en la entrega de mil pesos por ciclo escolar y tenía una vigencia de un año…