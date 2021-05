El dirigente magisterial Ramón García Alvizo puso en tela de duda retomar en lo inmediato las clases presenciales y expresó que la fecha del 7 de junio para retornar a las aulas es tentativa, pues hasta ayer por la tarde, no estaba todo dicho.

El superdelegado Aldo Ruiz Sánchez informó que hasta el momento se han detectado 2 casos de mujeres que reconocieron, luego de ser vacunadas, que habían engañado y que en realidad no estaban en estado de gestación.

YA LO VEREMOS, habría dicho el líder del SNTE, Ramón García Alvizo, apenas el gobernador Martín Orozco, acompañado por directivos de hospitales públicos de la localidad y del director del IEA, Ulises Reyes, así como el titular del ISSEA, Miguel Ángel Piza, había anunciado que al cumplirse las “3V” se harían los preparativos para volver a las clases presenciales de manera paulatina. El dirigente magisterial expresó que la fecha del 7 de junio para retornar a las aulas es tentativa, pues hasta ayer por la tarde, no estaba todo dicho. Si bien se reuniría de inmediato con las autoridades educativas del Estado para determinar cómo sería el retorno, ver protocolos y revisar las condiciones de cada plantel para garantizar que éstos tengan la infraestructura óptima, materiales e insumos sanitarios suficientes. Además, de darse, el regreso tendría que ser gradual y escalonado. Aclaró que los maestros no se niegan a volver a las aulas, pero sí piden que sea en condiciones sanitarias favorables para que niños y jóvenes no sean expuestos, pero tampoco maestros, trabajadores de apoyo, ni padres de familia… DESDE CIUDAD UNIVERSITARIA, el rector Francisco Avelar González, por su parte, anticipó que la postura de la UAA respecto del regreso a las aulas, será dada a conocer este domingo en el marco del mensaje que dedicará a la comunidad estudiantil con motivo del Día del Estudiante. Y es que las redes sociales reaccionaron con todo ayer, en las cuentas de los universitarios, por el anuncio de que el lunes se restablecerían actividades del nivel superior, pero por su autonomía, la máxima casa de estudios fija sus propios criterios… CON DOBLE BRINDIS celebraron ayer empresarios de giros reglamentados el Semáforo Verde para la entidad; y es que aún antes del anuncio de MOS, recibieron en sus dispositivos móviles un mensaje de la CANACO indicando que la Secretaría General de Gobierno habría comunicado al organismo que la tasa de contagios del COVID-19 ha ido a la baja, motivo por el cual se anunciará de manera formal en próximos días que los negocios de bares y restaurantes o giros afines podrán cerrar a las 2:00 AM en breve y tener música en vivo, siempre y cuando sigan cuidando los protocolos de sanidad “y se mantenga un aforo razonable”. Enseguida vino el pronunciamiento del gobernador y bueno, pues están de plácemes… PREPARADOS Y DISPUESTOS están los funcionarios de casilla para la jornada del 6 de junio, aseguró el presidente del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz. Indicó que todos están atentos y con la certeza de que participarán, de ahí que al menos entre ellos no se ha registrado renuncia alguna y por el contrario, han tomado la capacitación respectiva que les permitirá brindar un buen servicio y estar atentos a recibir a los electores, y si bien es posible que el mero día alguno decida no asistir, se tienen preparados a los suplentes, aunque esto regularmente no ocurre, pues la gente que decide participar lo hace de manera comprometida. Por lo que respecta a los Consejos Distritales y Municipales, aseguró que en los últimos tres meses no se han presentado renuncias o acomodos, de ahí que los preparativos en el IEE, continúan con tranquilidad y a pesar de los rumores que ocasionalmente son soltados… BALCONEARÁ el próximo lunes, la Coparmex local a todos los candidatos a los diversos puestos de elección popular, que no han cumplido con su compromiso social, en la 3de3. El presidente del organismo empresarial, Juan Manuel Ávila, detalló que la idea, no es que solamente el sector productivo conozca de manera especial la transparencia de los candidatos, sino que incluso los ciudadanos puedan consultar todo lo referente. Lo anterior dijo, como parte de las acciones promovidas por el empresariado, dentro de la firma del Manifiesto México, donde actualmente alrededor de 60 postulados han cumplido con toda la información requerida. La metodología de Coparmex vigente en cada proceso electoral desde 2015, cuenta de momento con partidos políticos que sólo uno de sus candidatos han cumplido con la 3de3 o en su caso ni un solo aspirante se ha dado el tiempo de hacerlo…. EL SUPERDELEGADO Aldo Ruiz Sánchez confirmó que el pasado miércoles 19 arribaron a Aguascalientes 57 mil dosis de vacuna anti-COVID de la marca Pfizer, que son las que se han estado aplicando desde el miércoles, viernes y hoy sábado a las personas de 50 a 59 años y a mujeres embarazadas de la ciudad de Aguascalientes en los 4 módulos establecidos. El funcionario comentó que el miércoles llegaron a una cifra récord de aplicación de 16 mil 200 dosis, ayer viernes se aplicaron 15 mil 400 y este sábado también estiman aplicar alrededor de 15 mil. Detalló que esperan terminar la próxima semana la aplicación de la primera dosis para las personas de 50 a 59 años de la capital y la segunda dosis aplicarla durante el mes de junio en todo el Estado y a más tardar en julio esperan comenzar a aplicar a las personas del rango de edad de 40 a 49 años, un segmento muy numeroso que concentra a la gente más productiva del Estado, lo cual podrá ayudar mucho en la reactivación económica. Indicó que a la fecha se tiene un aproximado de mil mujeres embarazadas vacunadas y solamente se han detectado 2 casos de mujeres que reconocieron, luego de ser vacunadas, que habían engañado y que en realidad no estaban en estado de gestación. En cuanto a la población adulta mayor que aún no ha recibido la vacuna, Ruiz Sánchez dijo que estiman que es de sólo un 5%, por lo que aún sigue abierta la invitación para aquellos que no han sido inmunizados a acudir a vacunarse como población rezagada… ENVALENTONADOS, los candidatos a diputaciones federales II y III del Partido de la Revolución Democrática, Luis Berdeja y Susan Rodríguez, lanzaron una invitación al Frente Nacional por la Familia, a través de su coordinador Carlos García Villanueva para llevar a cabo un diálogo público a fin de contrastar las agendas y garantizar que toda lucha ciudadana esté libre de discriminación. Manifestaron su preocupación al constatar que detrás del discurso de “protección” a la familia y la niñez que mantiene esta agrupación, subsiste la defensa de un único modelo de familia, el desdén por la educación sexual integral, la negación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y en su conjunto, discriminación hacia los derechos de la niñez y las mujeres. Al respecto, el dirigente del Sol Azteca, Iván Sánchez Nájera, aclaró que ya es momento de contar con acciones concretas que permitan incluir la gran diversidad de ideologías con las que cuenta Aguascalientes, y no ser discriminados en la toma de decisiones por no pertenecer a ciertos grupos de élite conservadores…