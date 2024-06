Más ruido y polvareda genera el término del periodo de Jesús Figueroa como fiscal del estado para febrero de 2025, que el control que se tiene sobre esta transición.

CON TONO PREOCUPADO, el titular de la SEDRAE, Isidoro Armendáriz reconoció que se ha considerado la contratación de aviones para la siembra de nubes. Sin embargo, el costo elevado de esta operación es un obstáculo significativo. El año pasado, gracias al apoyo de la Secretaría de Agricultura y la Comisión Nacional de Zonas Áridas, solo se aportaron 1.75 millones de pesos para la contratación de la aeronave, mientras que los demás gastos fueron cubiertos por el Gobierno Federal. Este año, la SEDRAE, junto con otros secretarios del campo, ha solicitado apoyo nuevamente, pero la respuesta no es clara debido a la transición gubernamental y la falta de recursos, estimados en 8 a 10 millones de pesos. Pese a estos desafíos, los expertos pronostican un buen año de lluvias, lo cual sería benéfico para los productores temporaleros… PRECAUCION deben tomar las personas que transitan por la carretera federal 70 Poniente hacia Ojuelos, Jalisco ante el mal estado que presenta esta vía federal, por la cantidad de baches que se encuentran a lo largo del tramo desde El Tepetatillo hasta Ojuelos. La falta de mantenimiento por parte de las autoridades federales ha generado que las personas que viajan de Aguascalientes hacia San Luis Potosí lo hagan con alto riesgo de sufrir un percance vial, en un tramo que se ubica en el vecino municipio jalisciense de Lagos de Moreno. Si de por si las condiciones de seguridad en la región no son optimas, hay que sumarle la desatención de la Secretaría Infraestructura, Comunicaciones, y Transporte… MAS RUIDO Y POLVAREDA genera el término del periodo de Jesús Figueroa como fiscal del estado para febrero de 2025, que el control que se tiene sobre esta transición. Y es que los rumores sobre si se va antes, están descartados, porque sencillamente la ruta crítica está definida. Y él tan tranquilo ni suda ni se acongoja por lo que se maneja, más como un interés particular, de sus malquerientes, o en su defecto, quienes ya hacen su luchita porque consideran que tienen los merecimientos para convertirse en el abogado del pueblo, y tratan de generar escenarios para posicionarse en el proceso de relevo. Por cierto, Manuel Alonso García, titular de la Secretaría de Seguridad Pública se mantiene firme en su responsabilidad, concentrado, a sabiendas que la coordinación con la Fiscalía del Estado está en funcionamiento…y lo espera muy pronto… ADIOS le dijeron ya en sesión extraordinaria, los integrantes del Cabildo de Pabellón de Arteaga a Humberto Ambriz Delgadillo al aprobar licencia definitiva de su cargo como presidente municipal, por lo cual, Bernardino Flores Valles asumió dicho carácter de manera permanente hasta la conclusión del periodo constitucional 2021-2024… TOME NOTA… la ruta de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+, marca su inicio en el cruce de las calles Juan de Montoro y Cristóbal Colón, desplazándose hacia el oriente por la calle Juan de Montoro, Díaz de León hacia el sur, ingresando a la López Mateos para continuar su trayectoria hacia el oriente, hasta llegar a la Glorieta del Quijote, donde tomarán la Avenida Héroe de Nacozari hacia el norte y al arribar a la Avenida Francisco I. Madero lo harán hacia el poniente, hasta llegar a la Plaza Patria. Los cierres principales momentáneos al paso de la marcha serán: la calle Morelos – Díaz de León entre la Avenida Francisco I. Madero y Avenida Adolfo López Mateos, la avenida Adolfo López Mateos con Galeana y Avenida Héroe de Nacozari, Avenida Héroe de Nacozari entre avenida Paseo de la Cruz y Avenida Francisco I. Madero, la Avenida Francisco I. Madero entre Avenida Héroe de Nacozari y calle Benito Juárez en la zona centro. Por otra parte las rutas alternas en el sentido sur-norte son Avenida 5 de Mayo al norte, Avenida Manuel Gómez Morín en ambos sentidos, la calle Guadalupe Victoria conexión con Galeana hacia el sur, la calle Matamoros y la calle J. F. Elizondo al sur. Las del corredor poniente-oriente, serán, la calle Hornedo al oriente, la calle General Álvaro Obregón-Unión- A. Torres y Guadalupe al poniente, Avenida Paseo de la Cruz en ambos sentidos, Avenida Adolfo López Mateos hacia el poniente y la calle Juan de Montoro hacia el oriente… DESAFÍOS CONTINUOS enfrenta la población del oriente de la ciudad en los últimos meses, debido a los frecuentes apagones que afectan la zona. Desde las familias en sus hogares hasta los negocios locales, todos se han visto perjudicados por esta situación que parece no tener una solución definitiva a la vista. Cada vez que las luces se apagan y los electrodomésticos dejan de funcionar, surge la incertidumbre y la molestia entre los residentes. No solo se trata del inconveniente de quedarse a oscuras, sino también de los potenciales daños a equipos electrónicos sensibles y la interrupción de las actividades cotidianas. Las causas detrás de estos apagones son diversas y complejas. Desde problemas técnicos en las redes eléctricas locales hasta la sobrecarga en épocas de alto consumo, como los días calurosos o los picos de demanda, los factores que contribuyen a esta situación parecen ser múltiples y difíciles de controlar.SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA se refirió ayer el ISSEA pues desde una perspectiva médica, es cierto que la calidad del agua influye considerablemente en la salud. La regulación sanitaria ha clausurado pozos que no cumplen con las normas de calidad establecidas. De hecho, la normativa sobre manejo de la calidad del agua ha sido modificada para garantizar estándares más estrictos. Algunos pozos que exceden los límites permitidos serán cerrados, asegurando así una mejor calidad del agua en Aguascalientes…