De vuelta en Palacio Municipal y en su primera aparición pública ya nuevamente como alcaldesa capitalina, Tere Jiménez Esquivel agradeció durante el evento ante el pase de revista de los policías municipales, a la ciudadanía por depositar en su persona la confianza para continuar trabajando por el bienestar de las familias.

Toño Martín del Campo dijo estar dispuesto a sentarse a la mesa con los demás aspirantes a la candidatura a gobernador, Tere Jiménez, Martha Márquez y Fernando Herrera, con el líder estatal del PAN, Gustavo Báez, cuando éste los convoque.

CON UN SNICKERS para cada uno, el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes Esparza, reconoció ayer a los trabajadores de sus oficinas centrales y les manifestó el agradecimiento por el doble rol de papás y aliados por la educación de las niñas, niños y jóvenes… DE VUELTA EN PALACIO Municipal y en su primera aparición pública ya nuevamente como alcaldesa capitalina, Tere Jiménez Esquivel agradeció durante el evento ante el pase de revista de los policías municipales, a la ciudadanía por depositar en su persona la confianza para continuar trabajando por el bienestar de las familias de manera cercana, transparente y con la mayor entrega. Garantizó que seguirá trabajando de manera interinstitucional y coordinada con los distintos órdenes de Gobierno, así como con la sociedad civil organizada, para alcanzar mejores resultados en materia de paz social y seguridad ciudadana… MÁS RELAJADA QUE NUNCA percibe el presidente de las Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista del Estado de Aguascalientes, Óscar Romo Delgado, a la sociedad, en esta tercera semana de Semáforo Verde. No obstante, recalcó que los concesionarios y choferes deben seguir atentos y no descuidarse, es decir, hay que alentar y solicitar el uso del cubrebocas y del gel antibacterial, esta educación debe empezar por uno mismo para poner el ejemplo a los usuarios… ALREDEDOR DE LAS 3 DE LA TARDE de ayer lunes se levantó el paro de actividades de cerca de 70 camiones de volteo que realizaron los trabajadores a manera de protesta por la falta de pago por las obras del Libramiento Carretero que lleva a cabo la empresa PINFRA, informó el dirigente del Sindicato de la Construcción de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Francisco Javier Ochoa Ortega. Lo anterior, luego de que los representantes de los 4 sindicatos locales involucrados: CTM, CROM, CROC y Justo Sierra, fueron atendidos por la empresa PINFRA, quienes durante varias horas escucharon las problemáticas que tienen con el Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Excavación (SITRACE). “Salimos ya con un acuerdo de que para esta semana ya queden los pagos al día. Quedaron de acuerdo en que nos van a dar la atención para checar los números y ver lo que se les debe a cada una de las organizaciones”. El representante de la CTM dijo que se les adeudan alrededor de 3 millones de pesos a cerca de 200 trabajadores en lo que es la construcción del Libramiento. “Ojalá que ahora salga adelante este proyecto que se esperaba con muchas ansias, pero que no ha sido muy positivo, aunque se ha estado trabajando en ello”… EN EL MARCO DE LA RUEDA DE PRENSA, el senador Juan Antonio Martín del Campo fue cuestionado sobre la reunión que tuvo el pasado fin de semana con la alcaldesa Tere Jiménez Esquivel y si es un mensaje de unidad al partido después de los destapes que se dieron en días pasados, a lo que el senador llamó a los militantes a la calma y la tranquilidad, por lo que seguirá trabajando muy de la mano para tener un mejor Aguascalientes. “Hay mucha especulación, vamos a salir todos muy bien, así lo hicimos y lo hemos hecho en otros procesos. Cuando estamos divididos no nos va bien, cuando estamos unidos nos va muy bien y hemos realizado un equipo no de ahora, desde hace mucho tiempo, con varios equipos, en este caso un servidor y afortunadamente no tengo problemas con nadie de lo que es la militancia. Hemos trabajado muy de la mano precisamente con todos los militantes y en especial con ella”. Resaltó que apoya la construcción de lo que son los puentes y sobre todo que le vaya muy bien a Aguascalientes. “Ya llegará el momento en que habrá un proceso al interior de todos los partidos políticos. No sabemos si el PAN vaya en alianza o no, con quién va a ir en alianza, falta todavía mucho camino por recorrer, pero lo que sí no podemos hacer, simple y sencillamente quedarnos cruzados de brazos y no hacer absolutamente nada. No he sido así, al contrario, siempre estaré buscando y proponiendo las mejores ideas para que le vaya bien a nuestro país”. Aclaró que como senador busca que le vaya bien a Aguascalientes como estado y enfatizó que no se trata de buscar el poder por el poder en cuestión de la candidatura a la gubernatura. “Primero hay que prepararnos muy bien y lo dije muy bien para el 2018 y nos preparamos afortunadamente. 2019, hicimos lo propio, 2021 hicimos lo propio, entonces hay que seguir haciendo eso para que le vaya bien a nuestro estado y nuestro país. Yo creo que tenemos que ir mucho más allá, yo veo a un Aguascalientes al cual lo podamos llevar a los mejores indicadores, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo anhelo y no es nada más llegar al poder por el poder. Es ayudar y poder contribuir, ojalá que entre todos los actores políticos de mi partido, exista esa sensatez, esa humildad para poder ver, para pode reconocer y para poder apoyar”. Finalmente, se dijo dispuesto a sentarse a la mesa con los demás aspirantes a la candidatura a gobernador, Tere Jiménez, Martha Márquez y Fernando Herrera, con el líder estatal del PAN, Gustavo Báez, cuando los convoque. “Los tiempos de la dirigencia los respeto, él sabrá cuándo y cómo, pero la respuesta es que estamos trabajando y seguiremos trabajando, estamos en las colonias y municipios para escuchar sus inquietudes y ahora haremos lo propio con los expertos. Hay que estar preparado para todo”… LA COMUNIDAD MÉDICA del sector privado coordinada con diversas asociaciones y colegios médicos llevarán a cabo la Ceremonia de Testimonio Histórico del Sector Salud Privado respecto de la Pandemia COVID-19, y en ese marco se hará un reconocimiento a los doctores Roberto Velasco Hirschberg y Francisco Márquez Díaz por la destacada labor como presidente del colegio de Médicos del Estado y por la entrega filantrópica a favor del gremio, respectivamente. El evento tendrá lugar este viernes 25 en la Casa del Médico…