SEA SAN ISIDRO LABRADOR o el mismísimo Tláloc, los encargados de mandar lluvia están muy ocupados por las innumerables solicitudes que llegan desde el campo aguascalentense. Esta semana se extrañaron los chaparrones veraniegos, tan ansiados desde hace meses y todavía. Las pocas aguas que han caído en la temporada no representaron más que una llamarada de petate, o mejor dicho, una rociadita de petate. Los gurús del clima advierten que las probabilidades de precipitación se incrementarán hoy y mañana. No apaguemos la veladora, que urge que el campo se encharque y que las presas rebocen… PARA ESTAR en la misma sintonía con la Ley Federal del Trabajo, es que la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes prepara a tambor batiente el proceso para modificación de sus estatutos… ESTE DOCUMENTO se mantiene sin cambio alguno desde su creación en la década de los setentas, de ahí que haya muchas áreas de oportunidad para actualizar el marco normativo del sindicato de docentes de la Máxima Casa de Estudios… UNO DE LOS ASPECTOSclave que tendrá polémica asegurada es la forma en la que los catedráticos de asignatura podrían tener mayor representatividad al interior de la organización y dejar de lado el estigma de ser “integrantes de segunda”. Queda claro que, en la medida que no tienen acceso a los beneficios de trabajadores con mayor antigüedad, poco atractivo les resulta colaborar o participar en las actividades de la organización sindical. Que no se nos olvide, el interés tiene pies… ENTRE TIROS Y TIRONES,desde el sector empresarial algunos personajes están tratando de abrirsecamino para sumarse a las candidaturas para el año 2024. Con la mirada puesta en ocupar ciertas posiciones de representación popular, buena parte de ellos entraría al ruedo bajo el pretexto de contener, frenar y debilitar a la Cuarta Transformación… SI BIEN ESTE ARGUMENTO no es unánime, lo cierto es que existe un descontento generalizado ante las políticas del Gobierno Federal. No sería raro que más de un empresario en este entorno de desconfianza, se sirvierade la aversión contra MORENAque se vive en algunos sectores como la catapulta ideal que podría lanzarlos a ocupar espacios en la contienda…EXISTE LA SENSACIÓNde que el Consejo Ciudadano de Manejo Integral de Aguas de Aguascalientes, entró a una etapa de enfriamiento, en el que su participación social quedaría en una figura testimonial, mientras que el organismo público sería dirigido desde un solo escritorio, porque no se quiere soltar el control a un esquema empresarial. Sólo el tiempo confirmará o tumbará por los suelos esta hipótesis… EN TEMA APARTE, la coordinadora del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez en Aguascalientes, Jennifer Parra Salas, informó que cada ciclo escolar el Gobierno Federal entrega en la entidad una cifra cercana a los 718 millones de pesos dirigidos a estudiantes beneficiarios de dicho programa. Cada bimestre los alumnos de educación básica y media superior reciben 1,750 pesos y a quienes cursan la educación superior, se les otorga un apoyo de 5 mil 150 pesos en el mismo periodo… LA FUNCIONARIA federal detalló que en Aguascalientes son un total de 75 mil 346 estudiantes de mil 358 planteles educativos inscritos a este programa implementado por la actual administración federal… FINALMENTE, Parra detalló que en nuestra entidad este programa cuenta con un registro de 25 mil 317 alumnos de educación básica; 46 mil 577 bachilleres; y tres mil 452 estudiantes de nivel superior… SE QUITARON UN PESO de encima 5 mil 234 acreditados del Infonavit en Aguascalientes, quienes de enero de 2019 a junio del año en curso liquidaron su crédito de forma anticipada. Además, según lo que nos comentó el delegado del instituto en la entidad, Sergio Armando González Serna, estas mujeres y hombres que ya amarraron su casita obtuvieron una reducción de 50% sobre el total de su deuda como beneficio del programa Descuento por Liquidación Anticipada… POR SI USTED aún no termina de pagar esa vivienda, es bueno que sepa que para ser candidato o candidata a estos descuentos por liquidación anticipada requiere tener un saldo pendiente de pago menor o igual al 25% del saldo original de su crédito, así como ser elegible para este programa, de acuerdo con la normativa vigente. No lo eche en saco roto, se trata de su patrimonio…