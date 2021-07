Siguiendo el asunto de la demanda que fue interpuesta ante la Fiscalía General del Estado en contra del director del ISSSSPEA por presunto uso indebido del servicio público, el propio José de Jesús Ortiz Domínguez aseguró que ésta no le quita el sueño…

Suena interesante el proyecto que se traen entre manos los integrantes del Colegio de Economistas de Aguascalientes en equipo con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno Estatal…

AVANZA EL ANÁLISIS sobre la terna final de la que saldrá el nuevo fiscal especializado en Delitos Electorales, luego de que los integrantes de la Comisión de Justicia entrevistaran a los aspirantes… SE ESPERA que en menos de lo que canta un gallo den a conocer su veredicto sobre la designación del perfil idóneo para ponerlo a consideración del Pleno, durante el siguiente periodo extraordinario de sesiones… LA PRIMERA en ser entrevistada por los legisladores, fue Elvira Cleto, le siguió Fernando Adolfo Padilla y finalmente, Daniel Gutiérrez… EN MÁS DE LO SUCEDIDO en el Congreso del Estado, llama la atención la aseveración hecha por el secretario de Turismo en su comparecencia ante los legisladores al afirmar que nuestra entidad “se posiciona dentro de los 10 destinos más visitados” –enunciado que fue reiterado en el propio boletín de la dependencia-… UNA AFIRMACIÓN de este tamaño debería estar apuntalada con datos duros y referencias claras, o al menos con la fuente que la sustente, porque de entrada, se antoja a vacilada, o a triunfalismo desmedido, o a sueño guajiro, sobre todo si consideramos la cantidad de turistas nacionales y extranjeros que cada año visitan las tres grandes zonas metropolitanas del país, más los destinos del Caribe que le dan fama a nuestro país, como Cancún y Playa del Carmen, con los que llevamos 5… A NUESTRA LISTA agregaríamos los grandes complejos vacacionales del Pacífico Mexicano –solamente pensemos en Acapulco, Puerto Vallarta o Mazatlán- para una cuenta de 8… SI A LA LISTA SUMAMOS otras afamadas playas como Los Cabos o Ixtapa y luego agregamos los destinos coloniales de larga tradición turística -como San Miguel Allende o Guanajuato capital- el inventario seguiría creciendo a 12… PARA REMATAR, pongamos en la lista urbes que por su importancia económica son altamente visitadas por viajeros de negocio –tal es el caso de Querétaro, Tijuana o León- o las zonas arqueológicas y nos estaremos dando cuenta de que por mucho cariño que le tengamos a nuestro terruño, es difícil de creer que nos encontremos en la cima de los destinos turísticos, a menos que Jorge López Marín tenga “otros datos”… Y SIGUIENDO EL ASUNTO de la demanda que fue interpuesta ante la Fiscalía General del Estado en contra del director del ISSSSPEA por presunto uso indebido del servicio público, el propio José de Jesús Ortiz Domínguez aseguró que ésta no le quita el sueño y que, por el contrario, está dispuesto a comparecer una vez que sea llamado por las autoridades encargadas de la impartición de justica… EL YA POLÉMICO FUNCIONARIO, a quienes algunos recordarán por el escándalo de haber organizado una fiesta en la que hacía apología de la “narcoviolencia” –lo cual no es ningún delito pero sí algo de muy mal gusto y una lamentable insensibilidad-, fue contundente al indicar que los ex trabajadores están en su derecho de hacer lo que creen conveniente… TAMBIÉN APUNTÓ que el problema de pago de pensiones calculadas con base en las UMAS no solamente afecta a los jubilados de la entidad, al ser una ley vigente a nivel nacional… EL DIRECTOR explicó que el artículo 66 de la Ley del ISSSSPEA establece que las pensiones se pagarán con Medidas de Actualización y no con Salario Mínimo, por lo que su deber, dijo, como servidor público es hacer valer la ley, y en esto último, no se le puede rebatir… FINALMENTE, Ortiz Domínguez aclaró que el Instituto tiene finanzas sanas incluso con proyecciones para asegurar su solvencia hasta el año 2100 y destacó que la presente administración se ha encargado de dignificar a los pensionados, con apoyos y la consolidación de la Casa del Jubilado… SUENA INTERESANTE el proyecto que se traen entre manos los integrantes del Colegio de Economistas de Aguascalientes en equipo con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno Estatal… SE TRATA de un estudio que de manera preliminar lleva como nombre “La Nueva Economía de Aguascalientes”… EL LÍDER DEL CLUB de los especialistas en la materia, José Gil Gordillo Mendoza, dijo que recientemente se reunió con Manuel Alejandro González Martínez para tales fines y que la idea es evaluar la reactivación económica y el impacto de las acciones gubernamentales en respuesta al descarrilamiento financiero y económico causado por la pandemia… LA OPORTUNIDAD de esta radiografía radica en que por ahora “no hay un estudio reciente que pueda ayudar para este cierre y para revisar el enfoque de los programas”… NO ES LA PRIMERA VEZ que este gremio realiza labores de investigación centradas en nuestra entidad. Como se recordará, lo hicieron ante el desabasto de combustibles que nos golpeó al inicio de la administración federal… QUIENES TAMBIÉN están haciendo equipo con la actual administración estatal, son los integrantes del Patronato del Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes… EL PRESIDENTE del reconocido organismo benefactor y otrora alcalde capitalino, Ricardo Magdaleno Rodríguez, informó que gracias al apoyo del Gobierno del Estado se han podido otorgar 140 cirugías de cataratas de un total de 400 que se tienen programadas para este año 2021, ello a través del DIF Estatal… TAMBIÉN PONDERÓ la colaboración de la Sedeso Estatal que hizo posible la realización de 25 vitrectomías para pacientes que tienen retinopatía diabética… OTROS ALIADOS del Banco de Ojos son la Fundación Carlos Slim y la Asociación Ale en materia de trasplantes… NO CABE DUDA de que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija…