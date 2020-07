¿Y ellas dónde quedaron?, ha extrañado que entre los cambios y nombramientos que se han dado de enero a la fecha en el gobierno estatal no haya figurado alguna mujer y no se sabe si es que las pocas que ha tenido como titulares o en segundo nivel no han resultado como se esperaba o generan más conflictos que beneficios, por lo que ¿optaría el gobernador por tenerlas de lejecitos?

¡AY, QUÉ NERVIOS!, ¿con quien será la fotografía de hoy de Manuel Cortina Reynoso? Y es que la bienvenida al ex amigo de Felipe Calderón como subsecretario de Gobernación se ha alargado pues los parabienes empezaron la semana pasada cuando trascendió su ingreso al gabinete estatal, continuaron el lunes con la toma de posesión que le dio su hoy jefe inmediato, Juan Manuel Flores Femat y ayer le correspondió reunirse con el gobernador Martín Orozco, a quien le agradeció la confianza y se comprometió a desempeñarse con responsabilidad y de forma activa. Ojala ya le den chance de trabajar en lo que le compete, porque Manuel Cortina tiene buena carta de presentación, buena reputación en el ámbito social, político y entre los abogados, por lo que en adelante le corresponderá demostrar de lo que es capaz, en donde sin duda, figurará en los acuerdos de índole política y negociaciones, para lo que ha demostrado ser bueno en los distintos encargos que ha tenido… REAPARECIÓ Luis Ricardo Martínez Castañeda; sí, después de dejar la titularidad en la Secretaría de Finanzas del Estado en marzo pasado, cartera que atendió dos veces en este sexenio, con un ínter al frente de Sedec, resulta que ahora se le encuentra en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, como representante del Poder Ejecutivo y acompañado por Juan Carlos Arenas López en su calidad de subsecretario de Asuntos Jurídicos… DESAPARECIÓ EN CAMBIO, en el organigrama de la institución, Aquiles Romero González, quien representaba al Poder Legislativo en esa instancia con todo y que ya ni pertenecía al Congreso y pese a las reiteradas invitaciones a que soltara el cargo toda vez que ya era secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. La separación, pues, no se sabe si fue porque se fue o “lo fueron”… UNA MÁS EN EL CONGRESO, por cierto; después de tantas observaciones a leyes inconstitucionales emanadas del Congreso del Estado en esta legislatura, dirigentes de diversas agrupaciones de abogados consideran que “no han dado el ancho”, si no ellos, sí sus asesores en cuyas manos han dejado el trabajo, según reconocen algunos de los mismos legisladores y son los que finalmente les pasan dictámenes mal hechos. Los representantes populares como émulos del ex secretario de Educación Pública Aurelio Nuño, pues sólo "len" y se olvidan de leer lo que firman y acuerdan… CUATRO POR CUATRO, se llama el programa que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Aguascalientes, consistente en atender las necesidades de colonia en colonia donde se implementarán cuatro acciones urgentes, otras cuatro en el corto plazo, cuatro más en el mediano y cuatro adicionales en el largo plazo, es decir, sumarán 16 acciones contundentes por colonia para mejorar su calidad de vida… 20 TONELADAS DE ALIMENTOS frescos para ser aprovechados en la preparación de alimentos distribuidos entre la sociedad capitalina, especialmente la más vulnerable, son las que ha donado el Centro Comercial Agropecuario en lo que va de la contingencia, según dio a conocer ayer el DIF Municipal de Aguascalientes en un agradecimiento público expresado a comerciantes del CCA… CIUDADANOS ESPAÑOLES radicados en Aguascalientes todavía no tienen intención de regresar a su madre patria, pues aunque allá se comienzan a reabrir actividades, les preocupa que por alguna razón no los dejen salir en estos tiempos y esta situación se podría sentir más con la población estudiantil, por lo que la recomendación es no viajar a menos que sea urgente, y en su caso hacerlo con toda la documentación pertinente… Este banco reemplaza lo que anteriormente era el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) cuya labor consiste en promover y facilitar el ahorro de los mexicanos, dentro y fuera del país, así́ como dar acceso, de forma equitativa, al financiamiento de primero y segundo piso para personas físicas y morales, principalmente en las localidades distantes y de alta marginación. “Es una banca que va a ser con muchas bondades para el pueblo sin los abusos o las arbitrariedades que a veces comete la banca comercial”, acotó… HAY RECESO ADMINISTRATIVO por las vacaciones de verano en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, según comentó su director, Jesús Mario Flores Verduzco quien detalló que sin embargo, ahorita se llevan a cabo 120 cursos de verano que están tomando los estudiantes de todas las carreras en la modalidad virtual y de esta manera poder avanzar en sus créditos académicos, los cuales concluyen el próximo 10 de agosto, fecha en que será el regreso del personal docente y administrativo también bajo la modalidad a distancia… VECINOS de las calles Ponciano Arriaga y Jesús Gómez Portugal en la colonia Altavista reportaron que desde hace dos días no tienen servicio de alumbrado público y este tiempo de falta de energía eléctrica la han aprovechado los infractores de la ley para molestar a los vecinos, quienes ya se encuentran alarmados, así que solicitan la presencia de los cuerpos policiacos y de la Secretaría de Servicios Públicos…

