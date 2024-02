El Congreso del Estado aprobó licencia de las legisladoras María de Jesús Díaz Marmolejo, Leslie Figueroa Treviño y Sanjuana Martínez Meléndez para separarse de sus cargos.

El asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera comentó que la temporada de Cuaresma ha traído consigo un incremento del 20% en los precios de los productos del mar.

EN LA SESIÓN ORDINARIA de la Diputación Permanente, se recibieron las solicitudes de licencia de las legisladoras Sanjuana Martínez Meléndez y Leslie Figueroa Treviño, para separarse temporalmente de su cargo como diputadas a partir del 1º de marzo y por tiempo indeterminado; peticiones turnadas a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su trámite correspondiente que, por cierto, fue muy rápido pues para pronto la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias aprobó el dictamen y las interesadas ya limpian el escritorio para ir a contender en el proceso electoral 2023-2024. En otros asuntos, la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, presidida por Gladys Ramírez Aguilar, aprobó una reforma para que las sesiones plenarias incluyan intérpretes de Lengua de Señas Mexicana. Esta medida busca facilitar la comunicación a personas con discapacidad auditiva durante las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes. Según INEGI, en Aguascalientes, 52 mil de las 71 mil personas con discapacidad tienen problemas auditivos, visuales o del habla. La iniciativa fue propuesta por Nancy Macías y Adán Valdivia. El dictamen será turnado a la Junta de Coordinación Política… ANTE LA INCONFORMIDAD que se presentó entre los vecinos de las calles Primo Verdad y Vázquez del Mercado, el pasado lunes cuando el Municipio de Aguascalientes inició con el reencarpetamiento de las vialidades, exigiéndoles que desalojaran los carriles donde estaban estacionados sus vehículos; el secretario de Obras Públicas, Miguel Ángel Huízar Botello, tomó la iniciativa para dialogar con los afectados. A través de una negociación que buscó equilibrar las necesidades de la obra pública con las de los ciudadanos, se alcanzó un acuerdo que permitió ofrecer soluciones alternativas a los vecinos… Entre las medidas adoptadas, se destacó la provisión de vías alternas para el estacionamiento de los vehículos afectados por las obras. Sin embargo, el acuerdo no ha sido una solución total. La limitación de espacio en las áreas alternativas ha llevado a que algunos residentes enfrenten la necesidad de buscar pensiones privadas para sus vehículos, un gasto no previsto que ahora deberán cubrir de su bolsillo. La necesidad de obras de mejora en la infraestructura urbana es indiscutible, pero igualmente crítico es asegurar que el bienestar de los ciudadanos sea considerado en cada paso del proceso… EL QUE ESTÁ PENSANDO en los ciudadanos y su economía es el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera, pues comentó que la temporada de Cuaresma, que este año comenzó el 14 de febrero y culminará el 29 de marzo, ha traído consigo un incremento del 20% en los precios de los productos del mar, en comparación con la misma época del año anterior. «El camarón crudo, camarón de pacotilla, surimi, mojarra, salmón, huachinango y medallón de atún son los productos que más han experimentado aumentos significativos en sus precios para esta temporada de Cuaresma». Indicó que el aumento en los precios se debe a varios factores, entre ellos, la alta demanda durante esta temporada y la reducción en la oferta de productos del mar. Además, señaló que hay que tener cuidado con los productos congelados, especialmente aquellos de origen chino, ya que pueden venir con mucho hielo, lo que podría afectar la calidad de los mismos y, en casos extremos, provocar enfermedades. Por ello, recomendó a los consumidores verificar la calidad y frescura de los productos que adquieren para evitar inconvenientes y disfrutar plenamente de la Cuaresma junto a sus familias… Y HABLANDO DE ALIMENTOS, para el próximo 5 de marzo está programada la celebración de un Foro Internacional de La Leche en el centro de convenciones de Isla San Marcos, en el que se espera reunir a más de 2 mil 500 productores del país. En el evento se espera el análisis de las complicaciones globales que enfrente el sector de manera reciente, al grado que el fenómeno de las manifestaciones de productores lecheros en países europeos es ya una realidad, en la que las condiciones de producción y mercado no están alineadas, en una amenaza que se hace más creciente para un alimento que se considera sustancial en la mesa de las familias… AMENAZADOS ESTÁN también los conductores de autos de aplicación, pues zonas como la colonia El Torito en Jesús María; Villa Montaña, Ojo de Agua, en el municipio de Aguascalientes, y La Ribera en el municipio de San Francisco de los Romo, se han convertido en lugares prohibidos para ellos, donde los viajes hacia aquellos sectores ya es una costumbre rechazarlos y la recomendación entre los mismos choferes es no acudir, por la situación de inseguridad que se vive de manera más intensa durante las noches… ENTRE TANTO, el presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López, reconoció que la seguridad es una preocupación en todo el estado y el país, y en su municipio no es una excepción. Sin embargo, destacó que su administración está tomando medidas proactivas para abordar estos problemas y anunció que próximamente se realizarán inversiones en patrullas y en el fortalecimiento de la Guardia Civil, con el objetivo de prevenir y combatir el crimen. “En Jesús María estamos actuando para prevenir. Próximamente estaremos invirtiendo en patrullas y temas de seguridad. También la gobernadora va a asignar unidades de las que ya compró. Y el municipio también está invirtiendo en nuevos elementos de la Guardia Civil. Están a punto de egresar la primera generación de 20 y estamos ya preparando una generación de 50 a ver cuántos quedan. Entran 50 pero con el filtro pudiera ser que quedaran menos”. En cuanto a la inversión en seguridad, el primer edil jesusmariense reveló que el presupuesto del municipio para este rubro es significativo, con una suma cercana a los casi 85 millones de pesos. De estos, cerca de 18 millones de pesos se destinan a la Guardia Civil, que es una de las principales prioridades en términos de seguridad para el municipio. Además de que se esperan inversiones adicionales por parte del Gobierno del Estado, lo que refleja el compromiso conjunto del Gobierno Estatal y Municipal para fortalecer la seguridad en Jesús María…