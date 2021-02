Van derecho y no se quitan los legisladores de MORENA, al menos es lo que ha dejado ver el senador Daniel Gutiérrez Castorena, quien resaltó que la contrarreforma energética seguirá su cauce.

RESPECTO AL ANÁLISIS que hace la alcaldesa Tere Jiménez y su equipo jurídico, sobre si pedir licencia al cargo o ampararse por la vía judicial electoral, el presidente del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros, dejó en claro que la invitación que recibió es para ser diputada federal plurinominal, por lo que al no tratarse de una reelección, cae en el supuesto de tener que separarse del cargo 90 días antes de la elección, como se indica en el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”… VAN DERECHO y no se quitan los legisladores de MORENA, al menos es lo que ha dejado ver el senador Daniel Gutiérrez Castorena, quien resaltó que la contrarreforma energética seguirá su cauce, viendo por el interés de los mexicanos, pues se ha demostrado que la incursión de la iniciativa privada en la generación de energéticos no da garantía de suministro y sí resta competitividad a las empresas nacionales, como la CFE y Pemex, mismas que fueron dejadas en ruinas y que se trabaja para recuperarlas. Tal vez en esto no estén de acuerdo muchos, comentó, pero tampoco lo han estado en reformas que han sido impulsadas por la 4T y que han demostrado efectividad, como la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Educación, la creación de la Guardia Nacional y la que instauró al Instituto de Salud para el Bienestar… RECHAZO A LA PROPUESTA LEGISLATIVA sobre la elección de su sucesor, expresó el fiscal anticorrupción, Jorge Humberto Mora Muñoz, quien destacó que si bien su relevo se daría en 2022, es tiempo de prever la forma en que se elegirá a quien sea el segundo fiscal de este tipo y consideró que la iniciativa presentada por los diputados locales “no es la mejor, ni es la correcta”. Dijo que la iniciativa presentada para reformar la Constitución local y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para que el Congreso elija de una terna a quien funja como fiscal anticorrupción, podría fortalecer la autonomía e independencia de esta instancia, pero se tendrían que hacer ajustes a la propuesta. Consideró que dejar el nombramiento en manos exclusivas de legisladores podría llevar algún conflicto de intereses al ser el origen y el desenlace del proceso. Desde su punto de vista, esa forma no garantiza la imparcialidad, y en lugar de fortalecer a la institución, como pudiera creerse, tendería a debilitarla, por lo que sería conveniente regular la objeción antes citada y cuidar las formas para prevenir alguna observación por posible conflicto de interés que pudiera presentarse… SI BIEN ES CIERTO que al sector servicios le urge reactivarse económicamente, por los fuertes estragos que ha causado la pandemia, debe actuarse con prudencia, ya que los once municipios se encuentran en riesgo mayor de contagio, y no podemos bajar la guardia. De acuerdo a los reportes recibido en esta redacción, en varios restaurantes ubicados sobre Miguel de la Madrid y Colosio, este fin de semana no hubo control en el aforo y no sólo eso, se permitieron festejos de quince años y cumpleaños, con mariachi y grupos musicales, donde no se portaban cubrebocas y al cantar, esparcían sin piedad las gotículas y probablemente el virus COVID. Si estas empresas dejan entrar a diestra y siniestra a la clientela, sin considerar el aforo permitido, se corre el riesgo de que se eleven los contagios, y que el Gobierno se vea obligado a los cierres, como ha sucedido… Y SOBRE EL TEMA, autoridades del IMSS afirman que el trabajo coordinado entre instituciones del sector salud y gobiernos estatales ha creado un sólo frente de atención a la emergencia sanitaria por COVID-19, que ha permitido reconvertir hospitales y garantizar la política de cero rechazos, además de establecer la forma de enfrentar retos a futuro en el país… Ello, según los informes de trabajo de los titulares en Tlaxcala, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León, donde se destaca la solidaridad del personal de salud para atender a la población y el trabajo coordinado que se realiza con los gobiernos estatales para articular la respuesta de un solo sistema de salud… LA SEDEC INVITA a emprendedores y microempresarios, mayores de edad y con al menos un año de operación, a participar en la convocatoria Servicios para el desarrollo empresarial, que tiene un presupuesto de tres millones de pesos para la entrega de subsidios de hasta el 75% del valor del proyecto. A través del Programa PROMIEMPRENDE, se apoyará con el pago de derechos y servicios que permitan fortalecer la toma de decisiones en las empresas, perfeccionar sus estrategias de venta, adquirir habilidades y fomentar el intercambio de conocimientos; los apoyos son de mil a 30 mil pesos… Los proyectos se registrarán únicamente en la página electrónica https://agsdigital.com.mx/… ESTADOS DE ANSIEDAD. El Centro de Integración Juvenil menciona que los usuarios de cocaína que han sido atendidos por esta institución son personas adultas y que trabajan, pero que debido a la situación de encierro en sus casas han caído en estados de ansiedad y ellos solos han vuelto a consumir esa sustancia psicoactiva, pero al mismo tiempo han caído en la situación de la adicción y han solicitado apoyo y tratamiento para soltarla nuevamente. De acuerdo a la experiencia de esta institución, las personas que consumen cocaína que solicitan apoyo al CIJ o a otra institución, suelen hacerlo uno o dos años después, ya que los primeros consumos resultan gratificantes, pero el problema es que después de un año deben consumir grandes cantidades de esta droga para lograr el efecto placentero, y los costos financieros y orgánicos se han multiplicado en afectación a la salud humana tanto física como mental… PARA ARRANCAR la implementación de la Reforma a la Ley del Infonavit, aprobada en diciembre pasado, en el marco de las Comisiones Consultivas Regionales del Instituto que tendrán lugar lo que resta de febrero y en marzo, se realizarán los diálogos con los representantes de los sectores obrero, empresarial y de Gobierno, informó el representante de la institución en la entidad, Sergio Armando González Serna. Afirmó que el objetivo es exponer los lineamientos principales de la Reforma, así como los beneficios tangibles que traerán para los trabajadores derechohabientes. “El Infonavit cuenta con un plazo de 120 días, que concluyen el próximo 16 de abril, para determinar las reglas de operación de los programas que se implementarán a fin de materializar la Reforma en beneficio de los trabajadores de México”…