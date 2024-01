Se supone que desde hoy ya se podrán impugnar los prediales mal cobrados, los recibos abusivos por servicio de agua, las multas de tránsito aplicadas sin sustento y todos los actos de Gobierno por los que un particular se pueda sentir afectado.

En el Congreso local, a más de 4 meses de que la representación sindical solicitó un Contrato Colectivo de Trabajo para los 50 trabajadores sindicalizados del Poder Legislativo, al seno del Comité de Administración es hora que nada saben al respecto.

LAS VÍAS DEL TREN, en lo que va del año, han sido escenario de tres incidentes que encienden las alarmas en torno a la seguridad vial en la ciudad. El primero de ellos, lamentablemente, resultó en la pérdida de una vida, cuando un hombre se lanzó frente al tren. Sin embargo, durante el pasado fin de semana, dos conductores arriesgaron sus vidas al intentar ganarle el paso en el mismo cruce, ubicado en la intersección de las avenidas Gómez Morín y Aglaya. A pesar de la gravedad de estos episodios, los incidentes recientes no dejaron víctimas mortales, limitándose a daños materiales. Aunque la fortuna estuvo del lado de los conductores en esta ocasión, las autoridades municipales y Ferromex se enfrentan ahora a una interrogante apremiante: ¿cuáles son las medidas necesarias para prevenir incidentes y garantizar la seguridad en este crítico cruce? Las autoridades locales, en coordinación con la empresa ferroviaria Ferromex, se ven desafiadas a revisar y fortalecer las medidas de seguridad en las vías del tren, especialmente en aquellos puntos de cruce donde la incidencia ha aumentado. La población se pregunta si la señalización actual es suficiente o si se requieren cambios estructurales para prevenir situaciones de riesgo. Además, es crucial analizar la posibilidad de implementar medidas educativas y de concientización para los conductores, recordándoles la importancia de respetar las señales y no arriesgar sus vidas al intentar vencer a la mole de acero. Ferromex, por su parte, también debe examinar la eficacia de sus protocolos de seguridad y considerar posibles mejoras. La colaboración entre las autoridades municipales y la empresa ferroviaria es esencial para abordar de manera integral este problema y garantizar un entorno seguro para los peatones y conductores que comparten estas vías… TRASCENDIÓ… que al cuarto para las doce del pasado viernes 19 de enero, unos 4 mil expedientes de juicios de nulidad habrían sido entregados de la casi extinta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado al recién nacido y autónomo Tribunal de Justicia Administrativa, cuyas funciones, dicen, se pondrán en marcha esta mañana en cumplimiento al decreto 405 que previno 10 días hábiles para la transición de una instancia a otra. De ser así, desde hoy ya se podrán impugnar los prediales mal cobrados, los recibos abusivos por servicio de agua, las multas de tránsito aplicadas sin sustento y todos los actos de Gobierno por los que un particular se pueda sentir afectado. Los términos judiciales corren de nuevo a partir de este lunes… VIENTOS DE CAMBIO SOPLAN al interior del Colegio de Urbanistas. Tras la conclusión del periodo del actual presidente, Misael Herrera Rodríguez, fue electo Carlos Villalpando como nuevo representante del gremio, quien asumirá las riendas a partir del próximo 19 de febrero, informó el dirigente saliente. “La idea del nuevo Consejo Directivo es seguir consolidando el colegio, seguir obteniendo lugares de opinión, que sean reconocidos, que sepan que nuestra opinión como urbanistas cuenta y que tenemos cómo justificar y ordenar el crecimiento de la ciudad”… SOBRE RENUNCIAS, la titular de la Secretaría de Bienestar, Silvia Licón Dávila, informó que luego de que en noviembre pasado Berenice Romo y José Luis Luna Jiménez dejaron sus cargos directivos en esa instancia, hasta el momento nadie más ha presentado su renuncia para contender por algún cargo de elección popular para el proceso electoral de este año 2024. Dijo que le dolió la salida de ambos funcionarios, sin embargo, por instrucciones de oficinas centrales donde pidieron dar cumplimiento a todos los principios electorales, es que tuvieron que dejar sus cargos anticipadamente. “Tuvimos que informar quiénes iban a contender; ni siquiera se sabe si van a salir en la encuesta ni mucho menos si van a ganar. Advertí que dejarían de percibir el sueldo de noviembre, diciembre y el aguinaldo pero la indicación fue que tenían que renunciar, pues los programas sociales son fuente productiva para promover el voto”… COLECTIVOS CICLISTAS pedirán a los diputados locales hacer efectiva la disminución de las velocidades en que se debe transitar por calles y avenidas de Aguascalientes, afirmó el alcalde de la Bicicleta, Josafat Martínez de Luna. “Queremos que se revalúen las velocidades marcadas y que se ajusten a la ley ya que eso nos ayuda también mucho al uso de la bicicleta y a la seguridad vial. No solamente de ciclistas, sino de conductores de automotor, sobre todo que son los que nos ponemos más en situación de vulnerabilidad, se trata de hacer cumplir la ley”… PERO POCO SABEN DE VELOCIDAD en el Congreso local; prueba de ello es que a más de 4 meses de que la representación sindical solicitó un Contrato Colectivo de Trabajo para los 50 trabajadores sindicalizados del Poder Legislativo, al seno del Comité de Administración es hora que nada saben al respecto y como que se les está haciendo bolas el engrudo. Y es que, para empezar, no gustó sentar el precedente de un CCT y la contrapropuesta del diputado de los dineros fue un acuerdo que cumpliera las aspiraciones planteadas para el contrato en cuestión, lo cual no se vio mal; sin embargo, hubo reversa más adelante y el escenario se quedó vacío, es decir, sin CCT, sin acuerdo y sin respuesta a ninguna petición. Ante la insistencia, salieron otros legisladores a decir que ellos ni sabían nada pero que lo van a analizar y así han corrido los tiempos. Con el inicio de la cuarta semana del año, podría venir alguna solución, pero no hay garantía de ello…