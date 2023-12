Está facultada y tiene el derecho la gobernadora Tere Jiménez para vetar el proyecto de decreto del Congreso del Estado, por el cual se legalizó el crimen del aborto, sostuvo el coordinador del FNF, Jaime Castro Chávez.

El servicio mejorará, comprometió el alcalde Leo Montañez, luego de que, en noviembre pasado, en varias colonias de la ciudad nunca llegó el primer recibo formal de agua de MIAA.

ATENCIÓN USUARIOS del transporte público colectivo urbano: la Coordinación General de Movilidad dio a conocer modificaciones en los horarios de transporte para el 24 y 25 de diciembre debido a las festividades navideñas. El 24 de diciembre, los camiones urbanos iniciarán sus recorridos a las 6:00 horas y finalizarán a las 20:30 horas. Para el 25 de diciembre, el servicio comenzará a las 7:00 horas, con las últimas salidas a las 19:30 horas. Este ajuste temporal busca adaptarse a las necesidades de la época, manteniendo disponible el servicio de transporte público durante estas fechas importantes… ESTA FACULTADA y tiene el derecho la gobernadora Tere Jiménez para vetar el proyecto de decreto del Congreso del Estado, por el cual se legalizó el crimen del aborto, sostuvo el coordinador del Frente Nacional por la Familia, Jaime Castro Chávez a través de un comunicado. “Su facultad se encuentra prevista en el artículo 32 de la Constitución Política del Estado por múltiples violaciones de fondo y de forma”. Detalló que, tratándose de forma; es objetable el referido dictamen toda vez que violó el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes ya que este artículo menciona que el Poder Legislativo debe procurar la máxima publicidad y transparencia, sin embargo, el dictamen de referencia fue votado en una sesión privada con cédulas que no precisan el nombre del legislador. “Es por ello que se trata de un acto viciado que no puede ser avalado ni consentido. En este sentido también se ha manifestado el Sistema Estatal Anticorrupción emitiendo una recomendación al legislativo para que se deroguen las sesiones privadas y que sea público el actuar del legislativo por esta razón es objetable al violar el artículo 6 de la Constitución Federal ya que toda información en poder de cualquier ente público debe ser transparente por ello al violarse estos principios es objetable”. Asimismo, dijo que hubo violaciones de fondo, toda vez que se deriva de una resolución que viola la ley de amparo en el artículo 78 ya que las sentencias de amparo deben de circunscribirse a las partes quejosas situación que en la especie no acontece por lo cual se advierte una clara violación al artículo 78 y a la división de poderes prevista en el artículo 49 de la Constitución Federal… EL SERVICIO MEJORARÁ comprometió el alcalde Leo Montañez, luego de que, en noviembre pasado, en varias colonias de la ciudad nunca llegó el primer recibo formal de agua de MIAA. Pidió a la población que apoyen reportando o bien acudan a su centro de atención más cercano para que se los puedan imprimir. “Arrancamos con un nuevo sistema comercial, que es el ATL, que significa agua en náhuatl y siempre al arrancar algo nuevo, pues implica hacer ajustes, pero nos la jugamos, decidimos hacer esto por Aguascalientes y ser un ejemplo y no nos equivocamos porque preferimos tomar el servicio que volverlo a concesionar. Entonces, que todos nos solidaricemos y el servicio va a mejorar, pero que nos ayuden también a quien no le ha llegado su recibo, que acudan a su centro de atención para que ahí se los impriman”. Sobre las tarifas de agua para el siguiente año, el edil dijo que hay una fórmula que contempla simplemente la actualización por inflación y “ya en su momento ustedes conocerán pues cuál va a ser la fórmula que se está proponiendo para el siguiente año”… TRAS LA REPARTICIÓN del pastel electoral por parte de la coalición PRI-PAN-PRD, la Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI, Leslie Atilano dijo que están trabajando para ser competitivos en el 2024. “Nos tocaron cuatro municipios que vamos a refrendar: San Francisco de los Romo, con Margarita Gallegos, con Leticia Olivares en Tepezalá, y tenemos también Cosío para el PRI con el género mujer y San José de Gracia donde también será mujer la candidata. En el municipio de Aguascalientes, dijo que el PRI se queda con un distrito local que es el 12, que es para mujer, y un distrito federal, que es el 1 para hombre. “Ya los géneros están definidos y vamos a seguir trabajando”. Respecto a la salida de Lorena Martínez y del alcalde de San José de Gracia, Luis Manuel Reyes González, alias “El Chino” de las filas del PRI lamentó dichas bajas y “que no se hayan acomodado las cosas, es un tema del CEN, un tema federal, pero seguimos trabajando al menos esos lugares donde vamos a competir para poderlos ganar y tener esos espacios de representación”… TRASCENDIO… que no se la pasaron a gusto algunos elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes en la posadita que les organizó la Secretaría de Seguridad Pública, pues además de la forzosa presencia, no alcanzó el refresco para todos, no se diga los alimentos, pues parece que sólo alcanzó para unas mesas, mientras otros elementos sólo recibieron el mensaje de paz y buena voluntad… COMO INVITADA ESPECIAL asistió Blanca Rivera Rio, Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes estatal a la toma de protesta de los miembros del Consejo Consultivo de San Francisco de los Romo. Este acto se realizó durante la III Sesión Ordinaria 2023 del Sipinna Municipal, presidida por la alcaldesa Margarita Gallegos Soto. Durante el evento, se nombraron oficialmente a los consejeros, entre ellos Iker Zaid López Delgado, Felicitas Delgado García, y Rodrigo Lionel Ruiz Pérez. Ahí, llamó a garantizar y promover los derechos de la infancia y adolescencia. Destacó la relevancia del Consejo Consultivo como un espacio esencial para que niños y adolescentes expresen sus opiniones y necesidades, contribuyendo así a la creación de programas y acciones para su bienestar…