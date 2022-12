En la zozobra se encuentran 193 trabajadores de la empresa Moto Diesel Mexicana, los cuales no recibieron aguinaldo, siendo la única del ramo automotriz en incumplir con dicha obligación.

TARDE PERO SIN SUEÑO llegó ayer a la primera sesión de la Diputación Permanente el diputado Juan José Hernández, con la que se marcó el inicio del periodo de receso y que dio entrada a diversas iniciativas para turnarlas a las comisiones legislativas correspondientes para su estudio… Esta sesión la aprovechó el representante popular Juan Luis Jasso, para desearles Feliz Navidad a todas las familias de Aguascalientes, al tiempo que fijó el compromiso de esta legislatura de continuar en la línea de trabajo que genere beneficios colectivos, por encima de los intereses personales o de grupo. La siguiente sesión será el lunes 26 de diciembre, para luego irse de vacaciones y regresar en los primeros días del 2023… RESPONSABILIDAD demandó a los padres de familia y a las autoridades la diputada del Verde, Genny López Valenzuela, a fin de que se celebren las fiestas navideñas sin usar pólvora y especialmente se evite que caiga en las manos de los menores de edad. Dijo que se tienen etiquetados 7 millones de pesos para la unidad de quemados del Hospital Hidalgo, pero el deseo es que no se usen y que la autoridad municipal esté atenta para evitar la venta de la pirotecnia. Consideró una irresponsabilidad que los padres den dinero a sus hijos para comprar pólvora, además de que los juegos dañan el medio ambiente y afectan a humanos y mascotas… EN LA ZOZOBRA se encuentran 193 trabajadores de la empresa Moto Diesel Mexicana, los cuales no recibieron aguinaldo, siendo la única del ramo automotriz en incumplir con dicha obligación, según comentó el secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León. Comentó que dicha empresa, junto con Abastecedora de Maquinaria y Servicios de Aguascalientes, la cual es del ramo agrícola, pero que pertenece al mismo dueño de Moto Diesel Mexicana, no cumplió con dicho pago. “Ya es una serie de adeudos que presentan desde hace varios meses y años, y ahora argumentan que están tratando de buscar un crédito apenas para pagar. Esto sí nos mantiene muy molestos con ellos, porque está terminando con la felicidad de las familias de los trabajadores y no se vale jugar con eso y no dan fecha de pago”. Comentó que, por lo pronto, dichas empresas están sujetas a que les puedan prestar, ya sea de alguna institución bancaria o también de parte del Gobierno del Estado, a través del SIFIA. Indicó que en el caso de Moto Diesel Mexicana son 193 trabajadores los afectados, mientras que de Abastecedora de Maquinaria y Servicios de Aguascalientes son 35 sindicalizados y de administrativos son alrededor de 45. “Moto Diesel ha bajado mucho su actividad, la cual le llegó a generar hasta 700 empleos en su mejor época y hoy no llega ni a 200. Hoy tiene clientes, pero una actividad muy mermada. Incluso hay trabajadores que están en paro técnico desde hace 10 meses, quienes ganan el 50% del salario y están en espera del aguinaldo para tener un respiro; es una situación terrible y la empresa no considera estas condiciones y está acabando con la ilusión de la Navidad para todos ellos”… TODOS LOS HOMBRES que laboran en el ISSSTE tienen derecho a la licencia de paternidad, equivalente a 5 días con goce de sueldo después del nacimiento o adopción de sus hijos. Este 2022, al mes de noviembre, 388 hombres hicieron uso de este derecho, 331 de base y 57 de confianza. Para tramitar el permiso, deben presentar una copia de la constancia de alumbramiento o el certificado médico de nacimiento del menor, expedido por el ISSSTE, centro de salud público o privado para acreditar su paternidad. La institución cuenta con 3 millones 120 mil 526 trabajadores a nivel nacional, de los cuales, 1 millón 398 mil 113 son varones que en algún momento podrán beneficiarse de estos derechos… BUENA RESPUESTA tienen en lo general los conductores durante los recorridos de la Guardia Nacional en sus trayectos por las carreteras, pues lo gestos de agradecimiento y reconocimiento son una muestra innegable del buen ánimo que ofrece su presencia, y no se diga entre los más pequeños. Se espera que conforme avancen los días queden atrás los hechos de violencia del despojo de las pertenencias que cometen los criminales en carreteras zacatecanas, pues también es notorio que muchas familias sí se aventuran con las mayores precauciones a visitar a sus familiares en México. Por lo pronto, se conoce que la Guardia Nacional logró recuperar las unidades del primer asalto cometido contra personas que se dirigían al estado de Guanajuato hace unos días, aunque no todos corren con esa suerte… EL OPERATIVO BARREDORA seguirá, advirtió la Dirección de Tránsito y Movilidad, y jura que es para evitar el apartado de estacionamientos en calles de la zona Centro principalmente, nunca, pero nunca para infraccionar a quienes se aparquen ahí. Su titular, Arturo Martínez Morales, reiteró que la Policía Vial mantiene activo el operativo en calles, avenidas, colonias, barrios y fraccionamientos de la capital para retirar objetos que impiden la libre circulación vehicular, liberar espacios en vialidades y evitar que se reserven lugares de estacionamiento sin autorización frente a domicilios y negocios, en donde las personas colocan desde piedras, cajas con basura, llantas viejas, señalamientos metálicos, lonas y cajas de madera, entre otros. Refirió que hasta el momento han retirado 135 artículos que obstruían las calles del Centro de la ciudad y zonas aledañas al tradicional tianguis de La Purísima. Sin embargo, los vecinos del Centro parecieran tener otros datos, ya que cada fin de semana y durante estos días viven la pesadilla de no poder estacionar sus vehículos, porque siempre hay un carro obstruyendo y ahí los tránsitos se hacen “de la vista gorda”… DE “LAMENTABLE” calificó el dirigente local del PRI, Kendor Macías Martínez, la ola de inseguridad que se vive en Aguascalientes a pocos días de que las familias se reúnan para celebrar la Navidad. El descontento se dio ante los hechos violentos ocurridos a últimos días en el estado y en Zacatecas, y el líder tricolor se sumó a las opiniones que ha generado el hallazgo del cuerpo calcinado de una mujer en el fraccionamiento Municipio Libre, señalando que la violencia está peor que nunca, por lo que se deben tomar medidas urgentes desde todos los niveles de gobierno…