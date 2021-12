Ayer se dejó escuchar el rumor de pasillo de que el ex diputado y dirigente panista local, Gustavo Báez Leos, sería el próximo director del Instituto de Vivienda y Ordenamiento de la Propiedad…

Como MORENA no dejará de ser MORENA, los pleitos entre grupos persisten y Arturo Ávila, como siempre, sigue uniendo fuerzas…

EN EL PARTIDO Acción Nacional han decidido que “calladitos se ven más bonitos” -sobre todo para evitar más especulaciones- y en algunos corazones los ánimos se relajaron tras conocer a quién es la virtual candidata del albiceleste para competir por suceder a Martín Orozco en el Gobierno Estatal… MIENTRAS TANTO, se da por sentado que PRD y PRI no tendrán el menor inconveniente en que sea Tere Jiménez quien enarbole, en coalición, los colores de sus partidos, pues ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?… LO QUE VIENE AHORA es el registro para el proceso interno, lo cual sucederá el próximo domingo, casi como regalo de Santa Claus e inclusive, de darse el caso podría ser el sábado 25 por la tarde, como llegada del Niño Dios… CABE RECORDAR que de acuerdo a la convocatoria emitida en días pasados, el registro de aspirantes podría darse entre el 13 de diciembre y el primer día del año 2022… SIN EMBARGO, sólo habrá que hacer el trámite para una sola persona, pues el acuerdo entre Antonio Martín del Campo y la actual diputada federal y “ganona” de estas vencidas, fue buscar la posibilidad de que quedara uno de los dos, lo cual, como se lo informamos, quedó más que planchado en el inicio de la semana… POR SU PARTE, Toño se ha hecho a un lado sin miramientos, aunque sí con sentimientos encontrados, ante la oportunidad que se escapó de sus manos una vez más… LA DIFERENCIA, es que en esta ocasión no fue por decisión propia como ocurrió hace seis años, sino que ahora tenía reducidas las posibilidades… POR SU PARTE, Jiménez cosecha lo que ha sembrado desde hace más de tres años; más adeptos entre el panismo y los ciudadanos en general… POR OTRO LADO, y hace apenas unos días, el diputado perredista Cuauhtémoc Escobedo se había manifestado por que su partido buscara la posibilidad de retirarse de la alianza que se ha establecido con el PAN y el PRI… ¿LAS RAZONES? el originario de Pabellón de Arteaga argumentaba falta de aseo en el proceso electoral interno del PAN, pero ahora, ya con virtual candidata ha decidido mostrar un comportamiento “institucional” y apoyará a quien su partido decida… NO LO DIJO ÉL, pero cuando se trata de salvar el registro y obtener posiciones, siempre habrá que ceder a sacrificios inclusive, ideológicos y éste es el caso. Nadie puede hacerle el feo a una tabla salvavidas… HABLANDO DE PARTIDOS y debido a que Antonio Martín del Campo manifestó hace unos días que había decidido quedarse en las filas del PAN en caso de no ser el agraciado con el apoyo de los ciudadanos que fueron consultados para la designación del candidato albiceleste al Gobierno del Estado, resulta que en MORENA están a punto de nombrar a su abanderado… POR LO PRONTO, se logró conocer que esta mañana, fueron citados los seis aspirantes que resultaron de la lista depurada, y será supuestamente entre Nora Ruvalcaba, Aldo Ruiz, Daniel Castorena, Flavia Narvaez, Karla Espinosa y Arturo Ávila, entre el que saldrá el ungido o la ungida para portar la bandera marrón en la elección a gobernador… Y COMO MORENA no dejará de ser MORENA, los pleitos entre grupos persisten y Arturo Ávila, como siempre, sigue uniendo fuerzas… EN UN PRINCIPIO nadie dudaba de su capacidad de unir corazones -en aquel entonces para apoyarlo-, y ahora lo sigue haciendo… pero ahora en su contra-… AYER EN UN GRUPO de WhatsApp de tinte político, casi casi entran en pleito dos diputadas del partido marrón, en su caso las plurinominales Ana Laura Gómez y Karola Macías… EL ZIPIZAPE comenzó porque la segunda hizo declaraciones en entrevista colectiva, en el sentido que quien ya perdió dos veces no debería volver a ser candidato, haciendo clara alusión al empresario, quien entró “a chaleco” a la lista de 6 precandidatos al Gobierno del Estado por este partido… MÁS PRONTO que precisa, Gómez entró a regañarla y decirle mal agradecida. Le recordó que en el pasado fue regidora gracias a los votos de Ávila, cuando perdió la primera vez la Alcaldía capitalina, y ahora llegó a ser diputada plurinominal también por los votos del mismo candidato perdedor… ANA LE REFIERE A KAROLA que tal vez no sea su candidato preferido, pero sí, el que históricamente ha logrado más avance en MORENA en esta entidad y por tanto, más posiciones políticas, por lo cual debía estar agradecida eternamente… MINUTOS MÁS TARDE se vio la respuesta de la diputada Karola, quien aseguró que si quieren pleito los y las “arturistas” con ella no lo tendrán… Y COMO SU PECHO no es bodega, también le advirtió que ella es diputada también gracias a los votos que obtuvo como candidata por el Distrito XVI y que si bien no ganó, pues sí recibió los sufragios necesarios que le permitieron sumar para llegar a la pluri, y que también fue gracias a ella, que Ana llegó a la posición de representación proporcional… EL PINPONG de acusaciones despierta en nuestra memoria a la fallecida Carmen Salinas, quien rematando a todo pulmón -como lo hacía en aquel polémico programa de telebasura- diría que estas cosas suceden, ¡Hasta en las mejores familias!… MIENTRAS ESTO OCURRE, en el gabinete del gobernador Martín Orozco, se esperan más cambios de colaboradores… AYER SE DEJÓ ESCUCHAR el rumor de pasillo de que el ex diputado y dirigente panista local, Gustavo Báez Leos, sería el próximo director del Instituto de Vivienda y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), en sustitución de Francisco Javier Rodríguez Anaya… HAY QUIENES OPINAN que sería una especie de beca para terminar el sexenio para quien ha sido leal al gobernante del sexenio que está por terminar…

