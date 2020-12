Lo que es un hecho es que se votarán las Leyes de Ingresos de los once Ayuntamientos y se elegirá al nuevo consejero del ITEA, que estará en funciones el primero de enero del 2021…

Es necesario el facilitar el acceso ciudadano al destino del gasto público, que haya más desglose y que se garantice dar conocer esta información a la ciudadanía, sin que medie una solicitud de transparencia…

HOY HABRÁ SESIÓN plenaria del Congreso. Se esperaba la inclusión en el Orden del Día, del dictamen anti aborto, para su votación. Pero todo parece indicar que esto será así. Aún así, se espera que los grupos feministas hagan acto de presencia desde temprana hora en el Palacio Legislativo para seguir su batalla… TAMBIÉN SE PREVÉ que también aparezcan en escena los grupos conservadores, aquellos que según su propio discurso buscan “la protección de la vida desde la concepción”… SOBRE EL PRIMER GRUPO, todavía ayer, y sin saber que el tema finalmente no sería ventilado en la tribuna legislativa, distintas asociaciones feministas hicieron un exhorto a los diputados locales a razonar bien la iniciativa que calificaron como “antiderechos” y que es promovida por el Frente Nacional por la Familia… MEDIANTE UNA VIDEOCONFERENCIA de prensa, las activistas amagaron con castigar electoralmente en los comicios que vienen a quienes voten a favor de la propuesta de corte conservador… EN SU INTERVENCIÓN, Violeta Sabás Díaz de León, advirtió que la amenaza va con dedicatoria “a todos aquellos partidos políticos que voten a favor de reformas que continúan criminalizando y prohibiendo el avance en nuestros derechos” y en el mismo saco, obviamente, “a las y los legisladores actuales que busquen la reelección”… POR SU PARTE, Angie Contreras, representante de Cultivando Género, recalcó que de aprobarse, las distintas organizaciones feministas en el estado tienen listo el recurso de inconstitucionalidad que será presentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación… “SU OBLIGACIÓN como legisladores es trabajar por el avance en los derechos humanos de todas las personas. No nos interesa que usen un pañuelo verde o morado. Lo que nos interesa es que hagan su trabajo apegado a derechos humanos, desde la laicidad, la ciencia y la escucha de las diversas voces”… FINALMENTE, Marcela Martínez Roaro, presidenta del Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario (Cecadec) destacó que la iniciativa del Frente Nacional por la Familia viola los derechos fundamentales porque al reformar el artículo 2 de la constitución de Aguascalientes obliga a sancionar penalmente el aborto, reconoce indebidamente como persona al concebido y no nacido, restringe inadecuadamente los derechos de las mujeres… TAMBIÉN DE MANERA REMOTA se manifestó la contraparte en voz de Carlos García Villanueva del Frente Nacional por la Familia, quien descalificó a los colectivos de mujeres y consideró “falsos” los señalamientos de que es inconstitucional su iniciativa ciudadana… AFIRMÓ QUE LAS DISTINTAS agrupaciones feministas “mantienen sus eufemismos sobre los supuestos derechos sexuales y reproductivos, lo cuales no son más que palabrería para esconder el aborto” y agregó que “para presionar y esconderlo en verdaderos derechos le nombran derechos sexuales y reproductivos”… POR ÚLTIMO, rechazó que con la aprobación que se pueda dar de su iniciativa ciudadana, se dé respuesta a las mentalidades más religiosas y conservadoras del estado. Sobre los colectivos feministas, aseguró que “ellas no representan a todas las mujeres del estado” al ser una minoría… VOLVIENDO AL CONGRESO, si bien hoy no será el día en el que la moneda caiga para definir el destino de este controvertido tema, lo que es un hecho es que se votarán las Leyes de Ingresos de los once Ayuntamientos y se elegirá al nuevo consejero del ITEA, que estará en funciones el primero de enero del 2021… POR CIERTO QUE la asamblea no puede prolongarse mucho y los legisladores deberán irse “tendidos como los bandidos”, porque a las 14:00 horas será la sesión solemne de clausura, del período ordinario en turno… LA SEMANA COMENZÓ con videoconferencias para todos los gustos, espectros ideológicos y posturas. A la moda de dar la cara y charlar largo y tendido vía Zoom, Facebook u otras plataformas, se sumaron los integrantes del Colegio de Economistas, quienes en esta ocasión invitaron a la organización ciudadana “Nuestro Presupuesto”… LA VOZ CANTANTE fue para José Alejandro Larios Barrientos, quien consideró el presupuesto estatal planteado para el año 2021 en Aguascalientes deja mucho qué desear ya que es urgente que haya una mayor transparencia presupuestaria por parte del Gobierno Estatal y del Congreso… PARA ÉL Y SUS REPRESENTADOS, es necesario el facilitar el acceso ciudadano al destino del gasto público, que haya más desglose y que se garantice dar a conocer esta información a la ciudadanía, sin que medie una solicitud de transparencia por los tiempos que ello implica… COMO TESTIMONIO, los integrantes de dicha agrupación ciudadana relataron lo difícil que fue el poder solicitar al Congreso del Estado y a las autoridades estatales el proyecto de presupuesto… “ESTUVIMOS SOLICITANDO a cada uno de los diputados a través de una carta, no se atendió la solicitud y de todos los diputados, solo la diputada Karina Banda se disculpó de manera personal que no nos hubieran compartido el proyecto de presupuesto. Dijo que la obligación era del Gobierno Estatal”… TODO PARECE INDICAR que de “aquí pa’ el Real” los asuntos electorales estarán presentes en esta página, y cuando no sea Chana, será Juana quien diga o haga algo relacionado con las candidaturas y los suspiros… ANTE LA EXPECTATIVA de lo que sucederá con una posible coalición para el estado de Aguascalientes, el panista Jaime Gallo Camacho reiteró que mantiene con la mano levantada para la candidatura a la alcaldía capitalina, aunque aclaró que no está obsesionado, que no es lo mismo… ASEGURÓ QUE SERÁ respetuoso de las decisiones que se tomen en su momento en el partido de sus amores y señaló que para el proceso electoral 2020-2021 el PAN con o sin alianza debe salir en unidad para estar fortalecido… EN CUANTO AL TEMA de la coalición, consideró que el PAN ve posible hacer equipo con el PRD. Eso sí, y para que quedara bien clarito, dio a entender que con el PRI definitivamente no, dicho de otro modo, “ni a la esquina”… PARA EL TODAVÍA funcionario municipal, se trata de los contrincantes “de toda la vida” aquellos que no podrían traer resultados positivos a favor del blanquiazul…