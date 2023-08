Reveló el presidente del Poder Judicial, Juan Rojas, que entregó un informe a petición del Ejecutivo Estatal, sobre requisitos y perfiles técnicos idóneos para las personas que conformen las ternas de las que saldrán los nuevos magistrados del Supremo Tribunal.

En el epicentro político se convertirá Aguascalientes el domingo 27 cuando la aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, llegue a la ciudad para un encuentro con sus seguidores y en especial con las mujeres de la región.

PREOCUPA A LOS ECONOMISTAS la sostenibilidad a largo plazo de diversos programas sociales implementados en el país. Su presidenta, Dafne Gissel Viramontes Ornelas, dijo que si bien estos programas han demostrado ser eficaces en la reducción de la pobreza y en brindar apoyo a segmentos vulnerables de la sociedad, es crucial considerar los desafíos económicos y demográficos que podrían afectar su viabilidad en el futuro. Uno de los aspectos que la economista destacó es el crecimiento de la población de adultos mayores, impulsado por la inversión en la pirámide poblacional. Advirtió que a medida que la expectativa de vida aumenta y la población en edad avanzada crece, los programas destinados a este grupo, como los sistemas de pensiones, se vuelven más demandantes en términos financieros. La preocupación radica en que, si no se toman medidas para adaptar y reformar estos programas, podrían tornarse insostenibles, ejerciendo una presión significativa sobre las finanzas del país y, en última instancia, debilitando su capacidad para mantener un nivel adecuado de apoyo a los adultos mayores. En lugar de considerarlos como soluciones permanentes, Viramontes Ornelas propone que estos programas se conciban con una perspectiva más dinámica. Es decir, deben diseñarse considerando la transición de los beneficiarios a una fase en la que puedan depender menos de la asistencia de la Federación o el Estado… SIMULTÁNEAMENTE con las 32 entidades del país, el Partido Acción Nacional en Aguascalientes, a través de la Coordinación Estatal de Estudios y Análisis Estratégicos del Comité Directivo Estatal, presentó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos local a fin de que investigue y se pronuncie al respecto por abuso de autoridad por parte de los involucrados, al incumplir el mandato constitucional de brindar educación de calidad basada en la ciencia, sin rasgos ideológicos y utilizando su cargo para imponer la ideología radical en la niñez y por consiguiente, violar el derecho de los niños a la educación de calidad. Se hace énfasis en que la autoridad, propiamente la Federación, está obligada a brindar en el marco de los derechos de niños, niñas y adolescentes, educación de calidad, lejos de desinformar con contenidos erróneos y dejando de lado la opinión de expertos académicos, docentes y padres de familia… REVELÓ el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Rojas García, que se entregó un informe a petición del Ejecutivo Estatal sobre requisitos y perfiles técnicos idóneos para las personas que conformen las ternas, para el proceso de designación por parte del Congreso del Estado de integrantes de las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia. Dijo que el informe está principalmente conformado por el trabajo técnico que realizaba previamente el Consejo de la Judicatura en las convocatorias de selección, aunque aclaró que no se incluyeron propuestas con nombres y apellidos en este documento enviado a Palacio de Gobierno. El magistrado puntualizó que el PJE se mantiene a la expectativa de que se cubra este procedimiento de ley, para que finalmente se pueda integrar en su totalidad el pleno del Supremo Tribunal de Justicia en sus 11 sillas… EN EL EPICENTRO POLÍTICO se convertirá Aguascalientes este domingo 27 de agosto cuando la aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, llegue a la ciudad para un encuentro con sus seguidores y en especial con las mujeres de la región. La agenda de la visita contempla dos eventos públicos de relevancia para el proceso electoral en curso. Comenzará con un evento a las 11:30 de la mañana en las instalaciones de Ficotrece, dirigido exclusivamente a mujeres. Xóchitl Gálvez buscará establecer un diálogo directo con este sector de la sociedad, presentando sus propuestas y visión para un México más incluyente y equitativo. A las 17:00 horas, en el lobby del Centro de Convenciones, está previsto un segundo evento al que podrá asistir el público en general en el que se busca acercar a Xóchitl Gálvez a un espectro diverso de ciudadanos interesados en conocer su plan de trabajo y compromisos para el futuro del país. La visita de Gálvez a Aguascalientes ocurre tan sólo una semana antes de la jornada de votaciones del Frente Amplio por México. Javier Luévano Núñez, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, subrayó que este evento marca el tramo final de la campaña antes del 3 de septiembre, en la cual se definirá quién liderará los esfuerzos de la oposición. El Comité Organizador está en pleno proceso de depuración del padrón electoral, con miras a establecer la lista definitiva de electores que podrán ejercer su voto. Se espera que en los próximos días se dé a conocer esta lista, a medida que se acerca el día de las votaciones. Angélica de la Peña, ex senadora, elogió a Gálvez como la candidata que posee la mayor empatía, ideas y experiencia necesarias para abordar los retos actuales de México… FIEL A SU ESTILO, por cierto, el senador panista Damián Zepeda presente en el Foro de la UAA para el Análisis del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, advirtió en entrevista del riesgo de que el PRI rebase por la derecha en el proceso de elección de candidato presidencial del Frente Amplio Opositor rumbo al 2024… APAPACHADA por sus antiguos compañeros comisionados del Instituto de Transparencia del Estado, Brenda Ileana Macías de la Cruz asumió formalmente el cargo de secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en el marco de la Sesión de la Junta de Gobierno del organismo…