TODOS EN LA ESCUELA, así se denomina la campaña del SNTE diseñada para contribuir a revertir el abandono escolar que se intensificó durante la pandemia, informó su secretario general, Ramón García Alvizo. La idea es ir por niños y jóvenes para que vuelvan a las aulas y ejerzan su derecho a la educación. Explicó que no se trata sólo de conocer las cifras, sino de saber los nombres de los estudiantes que dejaron de ir a la escuela, identificar las causas y coadyuvar a construir las soluciones para que continúen sus estudios. Mencionó que los maestros siempre han permanecido cerca y en contacto con sus alumnos; sin embargo, hace falta sistematizar esa información y emprender acciones conjuntas con la autoridad educativa y los padres de familia para tener nuevamente a los alumnos que, por diversas razones, no se inscribieron en este ciclo escolar que inicia el 29 de agosto… DESHOJA LA MARGARITA, aún, Raúl González Alonso, actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial y analiza si buscará o no un tercer periodo al frente de este organismo cúpula de la IP, cuya asamblea electoral se desarrollará el próximo mes de septiembre, donde sus integrantes tomarán la decisión de ratificarlo o elegir a uno nuevo. No estaría mal que ya lo decidiera pues, si no va, permite que otros que sí están interesados hagan lo conducente con tiempo. De hecho hay quienes están listos para relevarlo y cuentan con respaldo, pero son prudentes y esperan el pronunciamiento del indeciso dirigente… QUE NO LES FUE BIEN, comentó la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro, Guadalupe González Madrigal y que, a pesar del Quincenario de la Virgen de la Asunción, en que mantenían buenas expectativas, al final de cuentas no fue tal. “No fue todo lo bueno que esperábamos, desafortunadamente la situación económica no permite que haya todo ese flujo de efectivo y de compradores que quisiéramos. Estuvo muy visitado el centro, pues aparte de las peregrinaciones y la Romería, nos ayudó un encuentro deportivo de voleibol, que hizo que hubiera muchos visitantes en la zona, pero aún así, no se reflejó en las ventas”. Comentó que en algunos negocios apenas llegaron a incrementarse en un 10%, pero no fue el 20 o el 30% que esperaban y solo para ciertos negocios. “Muchos negocios me reportaron que vieron la misma cantidad de gente que tuvieron en el mes de julio. Los negocios más beneficiados fueron los que están más cerca de la zona de la Romería, los que están en la avenida Madero y de Moctezuma”. Asimismo, manifestó el desacuerdo de cada año, respecto a que la Plaza de la Patria se convierte en un tianguis con motivo del Quincenario, lo que daña la estética del primer cuadro y genera un comercio desleal hacia los comerciantes establecidos… TAMPOCO LE FUE BIEN, por cierto, a una comerciante que tiene permiso municipal para vender comida los fines de semana, sobre el andador José María Chávez, a un costado del Palacio de Gobierno. Resulta que este fin de semana personal de Mercado decidió asegurarle la estructura que le sirve de puesto ambulante, bajo el argumento de que estorba el paso el transcurso de la semana, no obstante le fue mostrada la autorización del gobierno de la ciudad, según reportó en este espacio, aclarando que sus cosas solamente las lleva en los días que trabaja. Así que con o sin permiso, los problemas no faltan… ORAR POR LA IGLESIA DE NICARAGUA, pidió ayer a los fieles, al inicio de la misa dominical, el Obispo Juan Espinoza Jiménez. Recalcó que se viven momentos muy difíciles y duros con relación a las autoridades civiles, por lo que se pide a Dios que regale la paz en aquella iglesia… EN TRES DÍAS estará disponible en las plataformas de descarga de aplicaciones para IOS la APP de Yo voy Bus, la cual actualmente dispone de tres rutas: 20, 40 y 41 y esta semana se incluirá la 23, informó el titular de CMOV, Ricardo Serrano Rangel. Pidió a la ciudadana que haga sus observaciones para irla mejorando y dijo que el compromiso es subir 1 o 2 rutas semanales… SEIS DESALOJOS ha realizado el Instituto de la Vivienda y Ordenamiento de la Propiedad, a lo largo de este sexenio, informó su titular Gustavo Báez Leos. Detalló que fue a personas que no cumplieron con sus compromisos de pago o hicieron mal uso de la propiedad, y luego de agotar todas las instancias de solución se les sacó de ellas… A FINALES DE MES se publicará la convocatoria del Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento en el Estado para becas de posgrados y especialidades en ciencia, tecnología e innovación, orientada a estudiantes que se encuentren en una maestría o doctorado en temas científico, tecnológico, ingenierías, ciencias aplicadas, entre otros, y estén interesados en acceder a un apoyo único de 20 mil pesos en una exhibición para el pago de colegiaturas… Un avance del 82% registra la entrega de los paquetes de libros de texto gratuito a utilizarse para el ciclo escolar 2022-2023 en las diferentes escuelas de educación básica en Aguascalientes, así lo confirmó el representante de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Educación Pública en la entidad, Adrián Gerardo Rodríguez Sánchez. “Tenemos un porcentaje de avance importante. El último reporte que recibimos de la CONALITEC se lleva un porcentaje de entregados del 81 a 82%, vamos bien con la entrega”. Comentó que esperan completar el 100% justo para el inicio de clases que se tiene previsto para el próximo lunes 29 de agosto: “Dependiendo del proceso de recepción, quizá los niños en la primera semana algunos los van a estar recibiendo, eso lo hablaremos con la autoridad local. La entrega es a más tardar a las dos semanas de iniciado el ciclo escolar, pero en la actualidad vamos en tiempo y forma”… QUE NO SE DEJEN INTIMIDAR exhortó el Partido Verde en Aguascalientes a padres de familia refiriendo a las mesas directivas y los directivos de las escuelas de educación básica cuando les digan que si no pagan la mal llamada «cuota escolar voluntaria» no pueden inscribir a sus hijos. Su dirigente, Misael Girón, invitó a los padres a denunciar estos hechos para que sean sancionados conforme a la ley. Indicó que al partido han llegado varias denuncias de primarias y secundarias que están cobrando la cuota escolar antes de recibir los papeles de admisión a los alumnos de nuevo ingreso. Misael Girón explicó que en muchos planteles educativos las cuotas “voluntarias” van desde los 500 pesos hasta arriba de los mil, cantidad que se puede ocupar en comprar los útiles escolares y el uniforme; detalló que con este hecho están violando la Ley General de Educación que claramente dice que la educación en México debe ser gratuita.