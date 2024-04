A través de un videojuego de 14 niveles, docentes de la UAA rehabilitan a niños con problemas de control de esfínteres.

El Nuncio Apostólico, Joseph Spiteri, representante en México del Papa Francisco, estará en Aguascalientes el 27 de agosto.

PREVENIR LA VIOLENCIA ha sido compromiso de su administración, aseguró el alcalde de Jesús María, José Antonio Arámbula López, y señaló que si bien esa tierra ha enfrentado desafíos, las políticas implementadas han contribuido a mantenerla en niveles estables. Resaltó la importancia de las políticas públicas como herramientas efectivas para contrarrestar la violencia, haciendo hincapié en la necesidad de abordarla en todas las edades y géneros. En cuanto a las propuestas para mitigar la violencia, mencionó iniciativas en marcha, como el fortalecimiento de la educación musical, la promoción de valores, pláticas de prevención de depresión y la atención a la adicción a las drogas. Destacó además la urgencia de abrir una clínica de rehabilitación específicamente para mujeres, dada la creciente incidencia de adicciones en este sector de la población, incluso entre menores de edad… A TRAVÉS DE UN VIDEOJUEGO de 14 niveles, docentes de los Departamentos de Ingeniería Robótica y de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes rehabilitan a niños con problemas de control de esfínteres a causa de la debilidad del suelo pélvico. Dicho dispositivo lleva por nombre “BiofeedGame”, el cual, a través de una interfaz de videojuegos y con ayuda de un electromiograma, recoge la señal muscular, procesa, filtra y la pasa a un software que desarrollaron desde cero. Posteriormente, el videojuego guía al niño para saber cómo debe de realizar la contracción y cuánto tiempo debe durar cada una. Los niveles están específicamente diseñados con formas de onda para rehabilitar todos los tipos de fibras musculares del infante. El personaje del juego es un astronauta, lo que lo vuelve atractivo para los niños, sin embargo, mientras el niño se divierte, el software está analizando su señal y cuando termina genera un reporte que entrega al médico. Los profesores Jorge Eduardo García Aguilera y Enrique Anael Gómez Linares comentaron que la terapia con este videojuego dura aproximadamente tres meses, y son sesiones de alrededor de tres minutos por juego. Mencionaron que a partir de los 5 años de edad ya se considera que el infante tiene un problema de suelo pélvico el cual requiere de rehabilitación… EL NUNCIO APOSTÓLICO, Joseph Spiteri, representante en México del Papa Francisco, estará en Aguascalientes el 27 de agosto próximo para encabezar en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos la Eucarística de Acción de Gracias a celebrarse con motivo del 125 aniversario de la Diócesis de Aguascalientes, establecida en 1899… UN JUBILEO DE ADORACIÓN al Santísimo será la preparación para ese día, anunció el Obispo Juan Espinoza Jiménez e iniciará este martes 23 de abril, extendiéndose hasta la fecha de la celebración, el 27 de agosto. Incluirá momentos de oración, petición y bendición abiertos a todos los fieles. «Vamos a iniciar en la Catedral este martes a las 10 de la mañana, donde el Santísimo estará expuesto en la Capillita del Santísimo por 8 horas», informó. Todos los interesados están invitados a unirse en cualquier momento desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en los días de exposición, asegurando así que todos tengan la oportunidad de participar en este evento significativo… UN PROGRAMA DE ADORACIÓN se ha organizado, además, que incluirá mil horas de exposición del Santísimo hasta llegar al 27 de agosto, distribuidas entre las 124 parroquias actuales de la Diócesis. Cada hora de exposición será acompañada de una hora santa, con reflexiones y oraciones dirigidas. También, el Prelado expresó su esperanza de expandir la Diócesis creando una nueva parroquia, lo que elevaría el total a 125, simbolizando cada año de su fundación… LA APATÍA DEL ELECTORADO es el fenómeno preocupante que se advierte en medio de las campañas políticas en Aguascalientes. Y es que mientras los candidatos despliegan estrategias y propuestas para conquistar votos, muchos ciudadanos parecen desinteresados en participar activamente en el proceso electoral porque no “enganchan” con perfiles, mensajes ni las formas. La falta de entusiasmo se refleja en aspectos como escasa asistencia a mítines y eventos. A pesar de los esfuerzos por convocar multitudes, las plazas y recintos no se llenan ni por accidente. Si los ciudadanos optan por quedarse al margen, se corre el riesgo de que las decisiones políticas estén influenciadas por una minoría activa y no representen verdaderamente la voluntad popular. En este contexto, urge una reflexión profunda tanto por parte de los actores políticos como de la ciudadanía en general. Es indispensable reavivar el interés por la política y fortalecer la participación ciudadana para asegurar un proceso electoral justo y democrático… EN UN GESTO DE SOLIDARIDAD y compromiso, el Observatorio de Violencia Social y de Género se hizo presente la noche del pasado sábado en el Foro del Lago en la Feria Nacional de San Marcos con el propósito de sumarse a la exigencia por el acceso a la justicia y la verdad para todas las mujeres. En este contexto, la presidenta del observatorio, Mariana Ávila Montejano destacó la importancia de visibilizar y abordar de manera integral la problemática de las mujeres desaparecidas y las víctimas de feminicidio. Además, hizo hincapié en la importancia de respaldar y acompañar a las familias de las mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en su búsqueda de justicia y verdad. El evento en el Foro del Lago también sirvió como plataforma para expresar solidaridad a través del arte y la música. El canto de Vivir Quintana resonó en el espacio, recordando a todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género y reafirmando el compromiso de la sociedad en su memoria…