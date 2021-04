Suspensión provisional obtuvo Manuel Fernando Díaz Rodríguez, mejor conocido como “Manene”, contra el Decreto que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que obliga a los ciudadanos a proporcionar sus datos biométricos a las compañías telefónicas.

EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN se mantienen los integrantes del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas ante la posibilidad de que ya podrán ser Peritos no sólo en el municipio de Aguascalientes, sino en los 11 municipios del estado, según coment[o su presidente, Eduardo Llamas Esparza. “Estamos contentos porque la semana pasada salió publicado en el Periódico Oficial que ya habrá peritos estatales a través del Coteduvi que maneja la Seguot y en donde por primera vez el Colegio está ya involucrado en el Comité de Peritos”, celebró… SUSPENSIÓN PROVISIONAL obtuvo Manuel Fernando Díaz Rodríguez, mejor conocido como “Manene”, contra el Decreto que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que obliga a los ciudadanos a proporcionar sus datos biométricos a las compañías telefónicas. El juicio de amparo promovido es el 275/2021 y la suspensión la concedió el juez segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México. En el documento se precisa que la suspensión se concede para el efecto de que no se aplique al quejoso la obligación establecida en las normas reclamadas consistente en registrar su línea telefónica móvil en el Panaut y, en consecuencia, no le sea cancelada por su falta de registro… A PROPÓSITO DE CELULARES, apenas han transcurrido tres días de campañas políticas y al menos un par de candidatos ya atiborran de mensajes los teléfonos móviles de ciudadanos, que aseguran nunca haber proporcionado su número a los partidos políticos que impulsan a los interesados en ser alcaldes o diputados locales, y resulta que no sólo llama una grabadora para hacer encuestas y dar respuestas o calificación por número, también está aquel al que ha dado por presentar la propuesta del día a través de un mensaje de texto. Todo parece que el ingenio nunca llegó a sus asesores y así continuará por poco más de mes y medio de campaña que resta… PARA LOS AUTODENOMINADOS candidatos alternos de MORENA, es decir, aquéllos que no fueron registrados en tiempo y forma ante la autoridad electoral, el presidente del Consejo General del IEE, Luis Fernando Landeros, precisó que su intento por promover su imagen de cara a las elecciones del 6 de junio, es improcedente. Recordó que si bien en las boletas electorales cualquier ciudadano puede registrar a un aspirante ajeno a cualquier partido político, al final lo anterior se convierte en voto nulo, por lo que hacer o no campaña como los morenistas lo han referido, es lo mismo o nada “le pueden escribir en la boleta Cantinflas, Batman o cualquier nombre en el recuadro de candidatos no registrados, pero son votos nulos”, explicó… ANTE EL FUEGO EXTENDIDO en los diversos incidentes que se han registrado en distintas chatarreras que se han siniestrado en varios puntos de la ciudad y del estado, el presidente de la Asociación de Recicladores Ecológicos de Aguascalientes, Israel Ortega González, comentó que se reunieron con las autoridades de Protección Civil y Bomberos para poder llegar a un acuerdo de cómo llevar un mejor protocolo en caso de un incendio. “Ya estamos trabajando de la mano para tratar de evitar estos incendios. Estamos tratando de limpiar las áreas correspondientes, Bomberos nos ha hecho el favor de visitarnos y decirnos”. Comentó que en estos últimos 15 días particularmente personal de Bomberos ha visitado dichos negocios para decirles dónde debe haber extinguidores y todas las medidas necesarias de seguridad para tratar de evitar incendios. “Esto ayuda a nuestros negocios pero también a la población para tratar de evitar alguna catástrofe”. Reconoció que en lo que va del año se han registrado 4 incendios a igual número de chatarreras en la ciudad, además de que el material que se consume genera mucha contaminación al ambiente. “Algunos incendios no han sido provocados dentro de las chatarreras, el problema es que la maleza ya está crecida en los terrenos de los lados y es donde hemos tenido dificultades”…

SE LES FRUSTRÓ a choferes de taxis ansiosos por ser beneficiados con una concesión de las que liberará pronto el Gobierno del Estado, salir en una marcha que habían programado desde la calle 28 de Agosto por la avenida Madero hasta el Palacio de Gobierno, como forma de presión para que el preciado título llegue a sus manos. Y es que la Policía Vial llegó y diluyó la concentración de conductores al no tener los permisos municipales correspondientes para hacer la expresión pública… LLEGARON A LOS ASILOS. Se aplicaron primeras dosis de vacunas anti-COVID del laboratorio Pfizer a adultos mayores de 60 años residentes en asilos de la ciudad de Aguascalientes, a fin de abarcar a un mayor número de beneficiarios. El súper delegado Aldo Ruiz Sánchez dio a conocer que a la par de la Jornada de Segunda Dosis en Pabellón de Arteaga, que convirtió a este municipio en el séptimo en la entidad en tener a sus adultos mayores de 60 años con su esquema completo de vacunación contra el COVID-19, ayer miércoles también se aplicó el biológico a los residentes de dos asilos en la ciudad de Aguascalientes. Reiteró que el sector de adultos mayores es prioritario debido a su vulnerabilidad ante este virus, por lo que las Brigadas Correcaminos han atendido a quienes viven en este tipo de lugares, llevando la vacuna hasta el lugar ya que en su mayoría no cuentan con familias o los medios para trasladarse hasta los puntos de vacunación. En esta ocasión la vacuna se aplicó a residentes de Casa Guadalupe Misioneras y Casa Hogar Divino Maestro. Reafirmó el compromiso de continuar sin descanso con el Plan Nacional de Vacunación, para lograr que pronto toda la población más vulnerable cuente con la mayor protección posible contra el COVID-19, por lo que solicitó a la ciudadanía mantenerse informada sobre las próximas convocatorias principalmente en la página oficial…