DOS NUEVAS PLAZAS comerciales abrirán en la capital, según informó el titular de Desarrollo Urbano Municipal, Óscar Tristán Rodríguez Godoy. La primera se ubicará en el Boulevard Juan Pablo II, consolidándose como una opción para quienes residen en el área y buscan experiencias de compra y entretenimiento. La segunda se está construyendo en el Boulevard a Zacatecas, en la ubicación previamente ocupada por la agencia Ford, cerca de la intersección con el segundo anillo. Ambas coinciden en una superficie de aproximadamente 8 mil metros cuadrados, lo que las coloca en la categoría de plazas de tamaño medio. En cuanto a los plazos de consolidación, el funcionario aclaró que la primera estará lista para su apertura a finales de este año. Sin embargo, la segunda se espera que se consolide el próximo año… NI DE PANZAZO… En el Poder Judicial del Estado dieron trámite a la conclusión de la controversia judicial de la aspirante a magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, Laura Verónica Sánchez Alvarado, quien tras haber obtenido un amparo de justicia federal para continuar en el proceso de la convocatoria de selección de magistratura efectuado en el año 2020, pudo realizar el examen de conocimientos teóricos que le podría permitir su inclusión en la quinteta de aspirantes. La cosa es que en esta evaluación obtuvo una calificación de 6.3, cuando el puntaje mínimo para pasar a una segunda fase es de mínimo 8.0. Sin embargo, y a reserva de que buscará inconformarse de esta determinación del Consejo de la Judicatura Estatal, fue incluida en una de las ternas para la búsqueda de la magistratura al STJ bajo el esquema de la nueva reforma judicial, aunque sus posibilidades de resultar elegida son escasas… RIGUROSO PALOMEO se espera este sábado por la Comisión Electoral del Consejo Coordinador Empresarial para cubrir la fase preparatoria de la emisión de dictamen de organismos que mantienen sus derechos a salvo para votar en la elección de nueva presidenta del organismo, que disputarán Erika Muñoz Vidrio, presidenta de MEMAC y Paty Muñoz de León, ex presidenta de Coparmex. Este proceso considera que los organismos estén al corriente en el pago de sus cuotas, y se sabe que en la actualidad todas las asociaciones agremiadas lo están. Por cierto, que la sesión del CCEA a realizarse en el Colegio de Ingenieros Civiles promete muchas emociones, pues se trata de la última en la que Raúl González Alonso encabece los trabajos, justo cuando las calenturas electorales están a flor de piel después de que se han marcado claras posturas entre los dos proyectos de quienes buscan asumir el liderazgo del organismo cúpula de la IP… YA NI LLORAR ES BUENO… sería la percepción que se interpreta desde la Coparmex Aguascalientes, ante diversas iniciativas de incrementos en prestaciones de seguridad social que se vuelven muy atractivas de aprobar por las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, justo antes de un año electoral. Total, piensan los legisladores, los empresarios son lo que van a poner el dinero… REINICIÓ FERROMEX la operación de algunos trenes tras parar 60 unidades en todo el país y el secretario general de la Sección 2 del Sindicato Ferrocarrilero en Aguascalientes, Raúl Vázquez Valdez, aclaró que aquí no hubo afectación como tal ya que los trenes van de paso. Señaló que el comunicado enviado por la empresa a nivel nacional de 60 trenes parados, es una cantidad mínima a la capacidad que tiene el ferrocarril mexicano. Expuso que, en materia de migrantes, Aguascalientes tiene identificados dos tipos de trenes en donde ellos abordan y pasan o transitan por el estado. Uno es “El Fierrero”, que inicia en Manzanillo y su punto final es Monterrey y es donde llevan el mayor número de migrantes, pues hasta más de 2 mil abordan ese tren. El otro se llama “Carrusel”, que son los que transportan el grano de regreso a la frontera y van vacíos. “Se acomoda para que puedan viajar personas en algunos huecos que lleva la parte superior. En el resto de trenes es imposible que vayan viajando porque no se pueden sostener para viajar”… 8 RIÑONES procedentes de Durango ha recibido el Hospital Hidalgo este año y han sido trasplantados a igual número de personas en Aguascalientes… PARA QUE LE ECHEN GANAS, el Gobierno local rifará un automóvil entre los 1,500 trabajadores del Hospital Hidalgo, pronto, muy pronto. El anuncio se hizo durante la inauguración del Acelerador Lineal que compró Martín Orozco para el nosocomio, antes de irse el año pasado, y que al fin entró en servicio… A BUEN SANTO SE ENCOMINEDA la presidenta de la Fundación Familiares de Alzheimer, Bertha Dora Quezada Sánchez. Resulta que si bien ya opera la Estancia de Día de la agrupación ubicada al sur de la ciudad por las inmediaciones de la Universidad Panamericana, muchos de los familiares y pacientes que acuden a terapias tienen problemas para llegar, a falta de transporte público que alcance ese punto. “Los camiones sólo llegan a la calle Carolina Villanueva y eso dificulta el traslado”, dijo. Así que buscará una reunión con el titular de Movilidad, Ricardo Serrano para ver si consideran que algunas rutas de camiones urbanos lleguen hasta allá… ajá… EN EL AÑO DE HIDALGO, 374 millones de pesos destinará el Gobierno Federal al Programa “La Escuela es Nuestra” en Aguascalientes y serán repartidos en 1,008 planteles según informó la superdelegada, Silvia Licón Dávila. Son 979 las escuelas que por primera vez serán involucradas en el programa y los 29 restantes son redispersiones, es decir, se trata de planteles prioritarios, aquellos situados en localidades con alta marginación, con rezago social y carencia de servicios básicos que recibirán de manera consecutiva el apoyo de La Escuela es Nuestra. Recordó que, de los 1,423 planteles educativos del estado, de 2019 a 2023, el 31% han sido atendidos a través de este programa…