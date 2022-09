Persiste la violación a la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco en Aguascalientes, informó la de Red de Género y Medio Ambiente y CÓDICE, refiriendo que en mayo pasado se observó personas fumando en interiores en 6 de cada 10 bares y restaurantes visitados.

No todo fue miel sobre hojuelas en la glosa del informe del alcalde Leonardo Montañez, pues nuevamente hubo berrinche por parte de la regidora Alejandra Peña Curiel quien, en un ataque de protagonismo, se salió del contexto de la sesión y luego se promovió en redes.

COLORÍN COLORADO, el proceso electoral ha terminado. La declaratoria formal se hará hoy, al fin, por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral que ha convocado a una Sesión Extraordinaria presencial para formalizar el fin de la elección de gobernadora en Aguascalientes, lo cual se llevará a cabo a las 10:30 a.m. en las instalaciones del IEE… PERSISTE LA VIOLACION a la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco en Aguascalientes, señaló la directora de Red de Género y Medio Ambiente y CÓDICE, Isabel Jiménez Maldonado. Y es que en mayo pasado se observaron personas fumando en interiores en 6 de cada 10 bares y restaurantes visitados, informó. También, que en agosto de este mismo año, los resultados fueron muy similares, pues en 5 de cada 10 establecimientos la gente fuma en zonas cerradas. Respecto a las áreas exteriores designadas para fumar, el 63%, de una muestra de 31 lugares, son zonas cerradas. En mayo pasado, eran el 46%, es decir, estas zonas aumentaron casi un 20%. Dichos espacios no protegen a los clientes de la concentración y toxicidad del humo del tabaco como ocurriría al dispersarse el humo al aire libre donde no hubiera paredes ni techos, además de que dichos espacios carecen de rótulos que indiquen claramente que se prohíbe fumar… DEFENDIO LA POSTURA del actual dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso, el presidente de la Coparmex, Juan Manuel Ávila Hernández, en cuanto a lo “no fragmentación” del, hasta ahora, máximo organismo de la IP en el estado, al considerar que las diferencias de un grupo disidente deben abordarse con madurez, en el marco de los procesos electorales donde la mayoría de votos defina la representación del organismo. Sin embargo, reconoció que es difícil hablar de una operación de unidad entre las cámaras y colegios de profesionistas que aglutina el Consejo porque al paso del tiempo no se ha mostrado voluntad de los separatistas. No es un tema de planillas de unidad y mucho menos de reconciliaciones después de un proceso electoral. En una posición institucional el líder de Coparmex, consideró que al final del día la coexistencia de dos consejos estatales de empresarios generará más incertidumbre que beneficios a la iniciativa privada… POR EL OTRO LADO, el movimiento de la organización en etapa de construcción tendría ya acercamiento de perfiles cercanos a la próxima administración estatal, para conocer de qué se trata y qué rol piensan jugar. Lo cierto es que en lo subrepticio se conoce de dos aspirantes a ser los dirigentes del nuevo organismo que se encuentra en el horno casi listo para presentarse ante la sociedad. Uno de ellos se reunió hace algunos días con quien se menciona podría convertirse en secretario general de gobierno o incluso titular de la Secretaría de Desarrollo Económico… COMO REZA EL POPULAR DICHO: “no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla” y de esta forma se realizó la Sesión Extraordinaria de Cabildo, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, en el que comparecieron ante el H. Ayuntamiento, los titulares de las Secretarías de Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, así como el encargado de despacho de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes; durante su intervención, el titular de SEDUM, Jaime Gallo Camacho, expuso que se trabaja en la mejora y simplificación de procedimientos para facilitar y acercar a particulares y empresas trámites más sencillos en materia de construcción y desarrollo urbano, como la puesta en marcha de la nueva plataforma digital del Sistema de Gestión Urbana; además, destacó el impulso que se está dando a la edificación vertical como estrategia de urbanización y ordenamiento territorial… EL “FLACO” ESPAÑA, por su parte, como secretario de Servicios Públicos, señaló que se fortalecerán los trabajos de concientización para fomentar la separación y reciclaje de los desechos sólidos urbanos, enfatizó también que seguirán conjuntando esfuerzos con otras dependencias como Justicia Cívica en el tema del programa de Servicio Comunitario… DE CCAPAMA, el encargado de despacho, Rafael Berumen Esparza, presentó las principales acciones y obras que se han llevado a cabo para aumentar la eficiencia del servicio, entre lo que destaca la puesta en marcha de 10 nuevos pozos, la rehabilitación y limpieza de otros pozos, así como la puesta en marcha de diversas zonas de reservas… NO TODO FUE MIEL sobre hojuelas, pues nuevamente hubo berrinche por parte de la regidora Alejandra Peña Curiel quien en un ataque de protagonismo, se salió de la glosa y cuestionó: ¿En cuánto sale la luz del Ayuntamiento de Aguascalientes?”, “¿A quién se le está pagando?”, “¿De dónde proviene y cuántos watts se reciben al no estar conectado el Parque Fotovoltaico?”; ante tal hecho, el secretario de Ayuntamiento, Jaime Beltrán, interrumpió a la concejal para pedirle que se ciñera a la glosa; el tema paró ahí, pero como era de esperarse fue tomado como material para promoverse a través de sus redes sociales… HOY ES DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER; El 85% de los más de 55 millones de personas que viven con demencia no reciben atención posterior al diagnóstico, los principales expertos en demencia del mundo piden que el diagnóstico, la atención, el tratamiento y el apoyo a esta sean reconocidos como un derecho humano. En ese sentido, Bertha Dora Quezada Sánchez, integrante de la Federación Mexicana de Alzheimer, A. C., dijo que el diagnóstico oportuno de la demencia permite una calidad de vida importante para la persona que está siendo diagnosticada, en virtud de que se le proporcionará la atención y tratamientos a seguir, la estimulación podrá darse a la persona para llevar de una manera lenta el avance de la enfermedad, así mismo se proporcionara al familiar o cuidador la información necesaria para atender a la persona con mayor conocimiento de lo que se irá presentando en el día a día, capacitarse y tomar decisiones oportunas sobre que manejo se debe dar a la persona diagnosticada con demencia. En México existen 1 millón 300 mil casos, por lo que es importante que el Gobierno Federal incorpore la atención multidisciplinaria para la atención de los pacientes, diagnosticando y dando toda la información necesaria para su tratamiento, farmacológico y no farmacológico, estudios necesarios de imagen, para un mejor diagnóstico… EN EL INAH Aguascalientes, su director, Humberto Carrillo Ruvalcaba, recordó que para todos aquellos edificios que fueron construidos entre los siglos XX y XXI, el proceso para catalogarlos como monumentos históricos corresponde al Instituto Nacional de Artes y Literatura, en tanto que al Instituto Nacional de Antropología e Historia le corresponden los edificios erigidos entre los siglos XVI y XIX…